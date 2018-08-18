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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7405740674077408>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:40

  Первый написав:Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними

Дохідність оренди КРЖН хіба порхать.

Вторинка:
Об"єкт з лістингом 100куе приность 10К грн в місяць, і це ще гемор з ремонтами, простоями та кастінгом понаєхів.

Да лістинг з 100куе за рік може бути 80куе.
А можуть намалюватися родичі і суди, або проблемні квартиранти і суди. Або вибух газу і 0. Або рейдерський захват чи чорні нотаріуси, і знову 0.

Первинка:
Тут ризики, що замість 100куе буде банкротсво забудовника і 0.
Або заморозка на 10+ років, як у rjkz, або покупка на хаях, а продаж на лоях.

Заганяй далі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:45

  Faceless написав:
  sequence написав:
  Faceless написав:..
Ну я взял. И коллеги есть кто взял

какая реальная ставка? с учетом всяких "разовых" платежей, страховок и прочей херни?

11,5%, но надо понимать, что она может меняться вместе с UIRD, а также выйдет чуть ниже при досрочном

при такой эффективной ставке говорить прямо о "массовости" ипотеки не приходится. Все равно дороговато, хотя это уже не 20%, тем более 30%. Для сравнения, в автосалонах Ощад дает кредит под эффективную ставку около 23%
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вєсті з полєй.
З вікна маршрутки бігборд: бери у нас дериватив на м2 бетон, 20% на перший внесок.

20% ПЕРШИЙ ВНЕСОК!
КАРЛ!
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 тра, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:48

  flyman написав:
  Первый написав:Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними

Дохідність оренди КРЖН хіба порхать.

Вторинка:
Об"єкт з лістингом 100куе приность 10К грн в місяць, і це ще гемор з ремонтами, простоями та кастінгом понаєхів.

Да лістинг з 100куе за рік може бути 80куе.
А можуть намалюватися родичі і суди, або проблемні квартиранти і суди. Або вибух газу і 0. Або рейдерський захват чи чорні нотаріуси, і знову 0.

Первинка:
Тут ризики, що замість 100куе буде банкротсво забудовника і 0.
Або заморозка на 10+ років, як у rjkz, або покупка на хаях, а продаж на лоях.

Заганяй далі.


Кого і Куда?

Я б може і заганяв, але Ти псуєш всю статистику. Об’єктів на сотен, а доходність мінусова. Нічого не здав, а комуналку платиш... а ще ж є інфляція в долярі і битку...

Проте ти клоун знатний. На серйозні речі реагуєш лише приступами
Востаннє редагувалось Первый в Пон 17 тра, 2021 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:49

  Первый написав:
  flyman написав:
  Первый написав:Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними

Дохідність оренди КРЖН хіба порхать.

Вторинка:
Об"єкт з лістингом 100куе приность 10К грн в місяць, і це ще гемор з ремонтами, простоями та кастінгом понаєхів.

Да лістинг з 100куе за рік може бути 80куе.
А можуть намалюватися родичі і суди, або проблемні квартиранти і суди. Або вибух газу і 0. Або рейдерський захват чи чорні нотаріуси, і знову 0.

Первинка:
Тут ризики, що замість 100куе буде банкротсво забудовника і 0.
Або заморозка на 10+ років, як у rjkz, або покупка на хаях, а продаж на лоях.

Заганяй далі.


Кого і Куда?

Я б може і заганяв, але Ти псуєш всю статистику. Об’єктів на сотен, а доходність мінусова. Нічого не здав, а комуналку платиш... а ще ж є інфляція в долярі і битку...

Ти як акурт, бачиш нутром? Скануєш по аватару?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 тра, 2021 12:50, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:49

С вами. На Подоле. :lol:
Первый укропский чел, с которым успел переговорить, оказался риелтором. Сообщил, что заработки в прошлом году были рекордными. В этом году пока тоже все идет хорошо, примерно также. :!:
Это созвучно с информацией о состоянии дел в странах нашего золотого миллиарда.

According to the National Association of Realtors, the median price for a single-family home rose about 18% in March to a record high of nearly $335,000.
It's not only in the U.S. Among the 37 OECD countries, real house prices climbed almost 7% between the fourth quarter of 2019 and the fourth quarter of 2020, marking the the fastest year-on-year growth in the past two decades.

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:53

  Первый написав:Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними

3-5 летки совсем недавно они открывали под 5,75%. Потом 5, сейчас 4%
stm
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:02

  stm написав:
  Первый написав:Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними

3-5 летки совсем недавно они открывали под 5,75%. Потом 5, сейчас 4%

Ще й з поповненням, але оператор учотки Первий, якби не в темі, він же по ВП з графіками ходить.

з.і.
хто ще був школоло у 2013, нагадую, що наразі дежаву 2007\2013
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:05

  Первый написав:Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними


Я с накопительного счета в Bank of America, который варьируется в пределах от $10 до $20 тыщ получаю в виде процентов по 25-27 центов в месяц. Держим абы було. И не где нибудь, а в самом Bank of America! :lol: Можно было бы пристроить и повыгоднее. Аж под целых 0,5%! :shock:

ЗЫ Это все тоже грязными. :lol:

ЗЫ-2 А за то, чтобы забрать оттуда свои деньги за каждую тыщу надо заплатить $3. А чтоб сразу, день в день, - $6. :shock:
Востаннє редагувалось Libo в Пон 17 тра, 2021 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:08

  Libo написав:..
Я с накопительного счета в Bank of America, который варьируется в пределах от $10 до $20 тыщ получаю в виде процентов по 25-27 центов в месяц...
в слове "накопительный" в таком случае надо ставить кавычки
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