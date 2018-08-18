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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7405740674077408

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:11

  sequence написав:
  Libo написав:..
Я с накопительного счета в Bank of America, который варьируется в пределах от $10 до $20 тыщ получаю в виде процентов по 25-27 центов в месяц...
в слове "накопительный" в таком случае надо ставить кавычки


Ну накапливается ведь, как говорится приростает, приумножается ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:28

  flyman написав:
  stm написав:
  Первый написав:Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними

3-5 летки совсем недавно они открывали под 5,75%. Потом 5, сейчас 4%

Ще й з поповненням, але оператор учотки Первий, якби не в темі, він же по ВП з графіками ходить.

з.і.
хто ще був школоло у 2013, нагадую, що наразі дежаву 2007\2013


Тебе мама теж не вчила спілкуватися з людьми?

Я б був би рад рад, що у тебе залізні яйки і ти 40 куе можеш пристроїти в Альфу на 5 років на нерозривний депо.
Але по факту, конкретно Ти, свої кровні, пристроїв не на депо в Альфу на п’ять років з фондом в 7 кує, а в напівпідвал з мансардою.
Тому хлопці й дівчата, не паліться, з видуманими а як би у мене було гроші то Я б...
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Особенно, первичка (являющаяся такой же ценной бумагой, как и ОВГЗ, только с диким риском)
ценного в ней только надежда на всёбудетдаражать. В Киеве более трехсот проблемных объектов, ни местная власть ни силовые структуры годами ничего сделать не могут. Но новых инвесторов не пугает их полное бесправие и потенциальный статус обманутой жертвы.
МММ? нет не слышали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:53

  vitaliian написав:В Киеве более трехсот проблемных объектов,

а в пригородах? Всяких Єпенях ? завжди все своєчасно добудовують?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:54

  Первый написав:
  flyman написав:
  stm написав:3-5 летки совсем недавно они открывали под 5,75%. Потом 5, сейчас 4%

Ще й з поповненням, але оператор учотки Первий, якби не в темі, він же по ВП з графіками ходить.

з.і.
хто ще був школоло у 2013, нагадую, що наразі дежаву 2007\2013


Тебе мама теж не вчила спілкуватися з людьми?

Я б був би рад рад, що у тебе залізні яйки і ти 40 куе можеш пристроїти в Альфу на 5 років на нерозривний депо.
Але по факту, конкретно Ти, свої кровні, пристроїв не на депо в Альфу на п’ять років з фондом в 7 кує, а в напівпідвал з мансардою.
Тому хлопці й дівчата, не паліться, з видуманими а як би у мене було гроші то Я б...

мені однаково, що ти собі думаєш,
я відписав про Альфу, що маніпуляція в тебе про те що КРЖН дасть наразі більше

100куе об"єкт в лістингу, і 10К з понаїха оренди (мінус простої, мінус ремонти, мінус комісії, мінус, мінус, мінус.)
flyman
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  #<1 ... 7405740674077408
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