|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:11
sequence написав: Libo написав:
..
Я с накопительного счета в Bank of America, который варьируется в пределах от $10 до $20 тыщ получаю в виде процентов по 25-27 центов в месяц...
в слове "накопительный" в таком случае надо ставить кавычки
Ну накапливается ведь, как говорится приростает, приумножается ...
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9733
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 4221 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:28
flyman написав: stm написав: Первый написав:
Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними
3-5 летки совсем недавно они открывали под 5,75%. Потом 5, сейчас 4%
Ще й з поповненням, але оператор учотки Первий, якби не в темі, він же по ВП з графіками ходить.
з.і.
хто ще був школоло у 2013, нагадую, що наразі дежаву 2007\2013
Тебе мама теж не вчила спілкуватися з людьми?
Я б був би рад рад, що у тебе залізні яйки і ти 40 куе можеш пристроїти в Альфу на 5 років на нерозривний депо.
Але по факту, конкретно Ти, свої кровні, пристроїв не на депо в Альфу на п’ять років з фондом в 7 кує, а в напівпідвал з мансардою.
Тому хлопці й дівчата, не паліться, з видуманими а як би у мене було гроші то Я б...
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16002
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:40
zРадио написав:
Особенно, первичка (являющаяся такой же ценной бумагой, как и ОВГЗ, только с диким риском)
ценного в ней только надежда на всёбудетдаражать. В Киеве более трехсот проблемных объектов, ни местная власть ни силовые структуры годами ничего сделать не могут. Но новых инвесторов не пугает их полное бесправие и потенциальный статус обманутой жертвы.
МММ? нет не слышали.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7016
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1360 раз.
- Подякували: 1947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:53
vitaliian написав:
В Киеве более трехсот проблемных объектов,
а в пригородах? Всяких Єпенях ? завжди все своєчасно добудовують?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21941
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 2269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:54
Первый написав: flyman написав: stm написав:
3-5 летки совсем недавно они открывали под 5,75%. Потом 5, сейчас 4%
Ще й з поповненням, але оператор учотки Первий, якби не в темі, він же по ВП з графіками ходить.
з.і.
хто ще був школоло у 2013, нагадую, що наразі дежаву 2007\2013
Тебе мама теж не вчила спілкуватися з людьми?
Я б був би рад рад, що у тебе залізні яйки і ти 40 куе можеш пристроїти в Альфу на 5 років на нерозривний депо.
Але по факту, конкретно Ти, свої кровні, пристроїв не на депо в Альфу на п’ять років з фондом в 7 кує, а в напівпідвал з мансардою.
Тому хлопці й дівчата, не паліться, з видуманими а як би у мене було гроші то Я б...
мені однаково, що ти собі думаєш,
я відписав про Альфу, що маніпуляція в тебе про те що КРЖН дасть наразі більше
100куе об"єкт в лістингу, і 10К з понаїха оренди (мінус простої, мінус ремонти, мінус комісії, мінус, мінус, мінус.)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24615
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1239 раз.
- Подякували: 1895 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20384
|3536629
|
|
|488
|217372
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|22388
|
|