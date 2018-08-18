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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74067407740874097410>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Особенно, первичка (являющаяся такой же ценной бумагой, как и ОВГЗ, только с диким риском)
ценного в ней только надежда на всёбудетдаражать. В Киеве более трехсот проблемных объектов, ни местная власть ни силовые структуры годами ничего сделать не могут. Но новых инвесторов не пугает их полное бесправие и потенциальный статус обманутой жертвы.
МММ? нет не слышали.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:54

я відписав про Альфу, що маніпуляція в тебе про те що КРЖН дасть наразі більше

100куе об"єкт в лістингу, і 10К з понаїха оренди (мінус простої, мінус ремонти, мінус комісії, мінус, мінус, мінус.)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:32

а так як тут звітують про х2 та х3 на КРЖН, то звдіки мінуса.
для прикладу, цоколь 20куе, на олх від "сусідів" був ще минулого року, далі не моніторив, 2,5Х мене радує.

ти ж в тємі, в Привата валютний депозит 0.01%, льотчикам бабло ляжки жге, про ОВДП не чув Вася, тому черга до ВП як до Лаври

рили - загоняли, будьте послідовними.

з.з.і.
у 2021 у бетон КРЖН не влошувався, бо рейт поставив х1.4 і ще не наросла свіжа капуста на постковідному рейті ... я ж не льотчик Вася ...


тому Первий переживає, що скоро ОШ і ЯЗ .. рил багато, а Вась мало .. навіть на Укрбуд і Аркаду не вистачило .. а там демогафія, крах долара, ВПЦ і всі помруть ...
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 15:52

Сегодня большой день - Первый осознал, что fixed income asset всегда будет давать меньшую ожидаемую прибыль, чем equity (а иначе в equity бы никто не инвестировал). Пройдет еще несколько лет, глядишь, он поймет и то, что фактическая прибыль по equity редко когда соответствует ожидаемой :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 15:58

  zРадио написав:Сегодня большой день - Первый осознал, что fixed income asset всегда будет давать меньшую ожидаемую прибыль, чем equity (а иначе в equity бы никто не инвестировал). Пройдет еще несколько лет, глядишь, он поймет и то, что фактическая прибыль по equity редко когда соответствует ожидаемой :lol:

ожидания vs реальность.
https://ranbu.ru/post/3623-vzroslaya-zhizn-ozhidanie-vs-realnost
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:08

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Скільки разів за останній час дефолтнула Аргентина чули? У мого діда залишилось державних облігацій СССР на 6000+. Можна було б у вісімдесяті коперативну однокімнатну квартиру побудувати, або додати ще 500 крб. і купити новенький Москвич(були навіть деякий час без черги). В той же час знайомий купив в Гостомелі за 8000 крб. стару хату(але жити можна було поки будував нову) і до неї 20 соток землі.
п.с. Чого ж тоді на "казино" з кавалірками потягло? Якесь роздвоення особистості. :oops:


Вы полезли туда, где совсем несильны. Аргентина дефолтилась только по валютным обязательствам! Флай же вам говорит о гривневых ОВГЗ, дефолта по которым не будет с вероятностью 99,999999%. Причина банальна - их можно просто взять и напечатать вместо объявления дефолта. Да, это неизбежно уменьшит валютный эквивалент их стоимости, но только не нужно заливать, что киевский бетон - это актив, защищающий от девальвации. Напротив! Даже электроника и автомобили лучше держат валютную стоимость, чем наш бетон. Особенно, первичка (являющаяся такой же ценной бумагой, как и ОВГЗ, только с диким риском)


:mrgreen: Даже Флай(которому и было адресовано сообщение) предпочел промолчать(понимая, что в этот спор лучше не лезть), но вы и тут не смогли устоять "поумничать". А что, напечатать овердофига ОВГЗ с отпотолочной доходностью не равно фактическому дефолту? И кому эти "дофига" будут впаривать-госбанкам через рефинанс? Какой курс валют ЧР при этом будет представляете? История той же Аргентины в помощь. Я конечно понимаю, что скорей всего сими бумажками вы затарились, и очень не приятно допускать мысль о таком сценарии. :wink:
п.с. Рассея вон печатала-печатала ГКО, а чем все закончилось напомнить?
п.п.с. Приводить пример с авто, которые "лучше держат" валютную стоимость это и вовсе в мемориз! (рука-лицо) Сразу видно, что автомобиля у вас нет: купите актуальную Камри, поставьте в гараж и через десяток лет, за больший временный интервал даже не буду заикаться, попробуйте продать за ту же долларовую цену(такую "мелочь" как валютная инфляция даже учитывать не будем). Потом опишите процесс-ржать будем всем форумом.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:20

  drevlyanin написав: :mrgreen: Даже Флай(которому и было адресовано сообщение) предпочел промолчать(понимая, что в этот спор лучше не лезть), но вы и тут не смогли устоять "поумничать". А что, напечатать овердофига ОВГЗ с отпотолочной доходностью не равно фактическому дефолту? И кому эти "дофига" будут впаривать-госбанкам через рефинанс? Какой курс валют ЧР при этом будет представляете? История той же Аргентины в помощь. Я конечно понимаю, что скорей всего сими бумажками вы затарились, и очень не приятно допускать мысль о таком сценарии. :wink:
п.с. Рассея вон печатала-печатала ГКО, а чем все закончилось напомнить?
п.п.с. Приводить пример с авто, которые "лучше держат" валютную стоимость это и вовсе в мемориз! (рука-лицо) Сразу видно, что автомобиля у вас нет: купите актуальную Камри, поставьте в гараж и через десяток лет, за больший временный интервал даже не буду заикаться, попробуйте продать за ту же долларовую цену(такую "мелочь" как валютная инфляция даже учитывать не будем). Потом опишите процесс-ржать будем всем форумом.


Перед кем вы здесь представление устроили? Для кого старались? Можете манипулировать сколько угодно, но о последствиях эмиссии я сам же написал лаконичней и понятней, чем вы растеклись, впустую переводя место на чужих экранах. А в контексте свойства активов держать валютную стоимость речь шла о периоде девальвации, а не придуманных вами 10 годах. Автомобиль, знаете ли - штука ликвидная. Более ликвидная, чем недвижимость. Совсем необязательно наблюдать за процессом потери стоимости :mrgreen:

Вот вам и "рука-лицо". Ржали всем форумом (с)

PS: и про кэмри можете не заливать - я на ней езжу (служебная)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:23

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Скільки разів за останній час дефолтнула Аргентина чули? У мого діда залишилось державних облігацій СССР на 6000+. Можна було б у вісімдесяті коперативну однокімнатну квартиру побудувати, або додати ще 500 крб. і купити новенький Москвич(були навіть деякий час без черги). В той же час знайомий купив в Гостомелі за 8000 крб. стару хату(але жити можна було поки будував нову) і до неї 20 соток землі.
п.с. Чого ж тоді на "казино" з кавалірками потягло? Якесь роздвоення особистості. :oops:


Вы полезли туда, где совсем несильны. Аргентина дефолтилась только по валютным обязательствам! Флай же вам говорит о гривневых ОВГЗ, дефолта по которым не будет с вероятностью 99,999999%. Причина банальна - их можно просто взять и напечатать вместо объявления дефолта. Да, это неизбежно уменьшит валютный эквивалент их стоимости, но только не нужно заливать, что киевский бетон - это актив, защищающий от девальвации. Напротив! Даже электроника и автомобили лучше держат валютную стоимость, чем наш бетон. Особенно, первичка (являющаяся такой же ценной бумагой, как и ОВГЗ, только с диким риском)


:mrgreen: Даже Флай(которому и было адресовано сообщение) предпочел промолчать(понимая, что в этот спор лучше не лезть), но вы и тут не смогли устоять "поумничать". А что, напечатать овердофига ОВГЗ с отпотолочной доходностью не равно фактическому дефолту? И кому эти "дофига" будут впаривать-госбанкам через рефинанс? Какой курс валют ЧР при этом будет представляете? История той же Аргентины в помощь. Я конечно понимаю, что скорей всего сими бумажками вы затарились, и очень не приятно допускать мысль о таком сценарии. :wink:
п.с. Рассея вон печатала-печатала ГКО, а чем все закончилось напомнить?
п.п.с. Приводить пример с авто, которые "лучше держат" валютную стоимость это и вовсе в мемориз! (рука-лицо) Сразу видно, что автомобиля у вас нет: купите актуальную Камри, поставьте в гараж и через десяток лет, за больший временный интервал даже не буду заикаться, попробуйте продать за ту же долларовую цену(такую "мелочь" как валютная инфляция даже учитывать не будем). Потом опишите процесс-ржать будем всем форумом.

Давай ти не будеш розписуватися за мене.
Ось мої тези:
- ОВДП більш надійний інструмент, чим "деривативи на поставку м2 КРЖН".
- по ОВДП іде зменшення %% із 18%++ ПАПи і Ко до теперішніх 10..12%
- у КРЖН у 2021 ні ногом
- КРЖН чекає скоро корекція, можливо падіння.
- дешевої іпотеки не буде, НБУ перезарядив із 6% на 7.5% і буде ще більше %%
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:27

  flyman написав:- у КРЖН у 2021 ні ногом


дозвольте уточнити, цим виразом Ви не радите, найближчим часом, вкладатися в КРЖН?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:30

  vovakwasov написав:
  flyman написав:- у КРЖН у 2021 ні ногом


дозвольте уточнити, цим виразом Ви не радите, найближчим часом, вкладатися в КРЖН?

Як кажуть у відео на ютубі:
- Я нічого не раджу, для цього є фінансові консультанти.

Можете послухати хвахивця з обліківки акурт, той нарадить купити щось в Анаталії і поміняти долари на ліри і покласти на депозит.
flyman
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