Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Особенно, первичка (являющаяся такой же ценной бумагой, как и ОВГЗ, только с диким риском)
ценного в ней только надежда на всёбудетдаражать. В Киеве более трехсот проблемных объектов, ни местная власть ни силовые структуры годами ничего сделать не могут. Но новых инвесторов не пугает их полное бесправие и потенциальный статус обманутой жертвы. МММ? нет не слышали.
Сегодня большой день - Первый осознал, что fixed income asset всегда будет давать меньшую ожидаемую прибыль, чем equity (а иначе в equity бы никто не инвестировал). Пройдет еще несколько лет, глядишь, он поймет и то, что фактическая прибыль по equity редко когда соответствует ожидаемой
zРадио написав:Сегодня большой день - Первый осознал, что fixed income asset всегда будет давать меньшую ожидаемую прибыль, чем equity (а иначе в equity бы никто не инвестировал). Пройдет еще несколько лет, глядишь, он поймет и то, что фактическая прибыль по equity редко когда соответствует ожидаемой
drevlyanin написав:Скільки разів за останній час дефолтнула Аргентина чули? У мого діда залишилось державних облігацій СССР на 6000+. Можна було б у вісімдесяті коперативну однокімнатну квартиру побудувати, або додати ще 500 крб. і купити новенький Москвич(були навіть деякий час без черги). В той же час знайомий купив в Гостомелі за 8000 крб. стару хату(але жити можна було поки будував нову) і до неї 20 соток землі. п.с. Чого ж тоді на "казино" з кавалірками потягло? Якесь роздвоення особистості.
Вы полезли туда, где совсем несильны. Аргентина дефолтилась только по валютным обязательствам! Флай же вам говорит о гривневых ОВГЗ, дефолта по которым не будет с вероятностью 99,999999%. Причина банальна - их можно просто взять и напечатать вместо объявления дефолта. Да, это неизбежно уменьшит валютный эквивалент их стоимости, но только не нужно заливать, что киевский бетон - это актив, защищающий от девальвации. Напротив! Даже электроника и автомобили лучше держат валютную стоимость, чем наш бетон. Особенно, первичка (являющаяся такой же ценной бумагой, как и ОВГЗ, только с диким риском)
Даже Флай(которому и было адресовано сообщение) предпочел промолчать(понимая, что в этот спор лучше не лезть), но вы и тут не смогли устоять "поумничать". А что, напечатать овердофига ОВГЗ с отпотолочной доходностью не равно фактическому дефолту? И кому эти "дофига" будут впаривать-госбанкам через рефинанс? Какой курс валют ЧР при этом будет представляете? История той же Аргентины в помощь. Я конечно понимаю, что скорей всего сими бумажками вы затарились, и очень не приятно допускать мысль о таком сценарии. п.с. Рассея вон печатала-печатала ГКО, а чем все закончилось напомнить? п.п.с. Приводить пример с авто, которые "лучше держат" валютную стоимость это и вовсе в мемориз! (рука-лицо) Сразу видно, что автомобиля у вас нет: купите актуальную Камри, поставьте в гараж и через десяток лет, за больший временный интервал даже не буду заикаться, попробуйте продать за ту же долларовую цену(такую "мелочь" как валютная инфляция даже учитывать не будем). Потом опишите процесс-ржать будем всем форумом.
drevlyanin написав: Даже Флай(которому и было адресовано сообщение) предпочел промолчать(понимая, что в этот спор лучше не лезть), но вы и тут не смогли устоять "поумничать". А что, напечатать овердофига ОВГЗ с отпотолочной доходностью не равно фактическому дефолту? И кому эти "дофига" будут впаривать-госбанкам через рефинанс? Какой курс валют ЧР при этом будет представляете? История той же Аргентины в помощь. Я конечно понимаю, что скорей всего сими бумажками вы затарились, и очень не приятно допускать мысль о таком сценарии. п.с. Рассея вон печатала-печатала ГКО, а чем все закончилось напомнить? п.п.с. Приводить пример с авто, которые "лучше держат" валютную стоимость это и вовсе в мемориз! (рука-лицо) Сразу видно, что автомобиля у вас нет: купите актуальную Камри, поставьте в гараж и через десяток лет, за больший временный интервал даже не буду заикаться, попробуйте продать за ту же долларовую цену(такую "мелочь" как валютная инфляция даже учитывать не будем). Потом опишите процесс-ржать будем всем форумом.
Перед кем вы здесь представление устроили? Для кого старались? Можете манипулировать сколько угодно, но о последствиях эмиссии я сам же написал лаконичней и понятней, чем вы растеклись, впустую переводя место на чужих экранах. А в контексте свойства активов держать валютную стоимость речь шла о периоде девальвации, а не придуманных вами 10 годах. Автомобиль, знаете ли - штука ликвидная. Более ликвидная, чем недвижимость. Совсем необязательно наблюдать за процессом потери стоимости
Вот вам и "рука-лицо". Ржали всем форумом (с)
PS: и про кэмри можете не заливать - я на ней езжу (служебная)
drevlyanin написав:Скільки разів за останній час дефолтнула Аргентина чули? У мого діда залишилось державних облігацій СССР на 6000+. Можна було б у вісімдесяті коперативну однокімнатну квартиру побудувати, або додати ще 500 крб. і купити новенький Москвич(були навіть деякий час без черги). В той же час знайомий купив в Гостомелі за 8000 крб. стару хату(але жити можна було поки будував нову) і до неї 20 соток землі. п.с. Чого ж тоді на "казино" з кавалірками потягло? Якесь роздвоення особистості.
Вы полезли туда, где совсем несильны. Аргентина дефолтилась только по валютным обязательствам! Флай же вам говорит о гривневых ОВГЗ, дефолта по которым не будет с вероятностью 99,999999%. Причина банальна - их можно просто взять и напечатать вместо объявления дефолта. Да, это неизбежно уменьшит валютный эквивалент их стоимости, но только не нужно заливать, что киевский бетон - это актив, защищающий от девальвации. Напротив! Даже электроника и автомобили лучше держат валютную стоимость, чем наш бетон. Особенно, первичка (являющаяся такой же ценной бумагой, как и ОВГЗ, только с диким риском)
Даже Флай(которому и было адресовано сообщение) предпочел промолчать(понимая, что в этот спор лучше не лезть), но вы и тут не смогли устоять "поумничать". А что, напечатать овердофига ОВГЗ с отпотолочной доходностью не равно фактическому дефолту? И кому эти "дофига" будут впаривать-госбанкам через рефинанс? Какой курс валют ЧР при этом будет представляете? История той же Аргентины в помощь. Я конечно понимаю, что скорей всего сими бумажками вы затарились, и очень не приятно допускать мысль о таком сценарии. п.с. Рассея вон печатала-печатала ГКО, а чем все закончилось напомнить? п.п.с. Приводить пример с авто, которые "лучше держат" валютную стоимость это и вовсе в мемориз! (рука-лицо) Сразу видно, что автомобиля у вас нет: купите актуальную Камри, поставьте в гараж и через десяток лет, за больший временный интервал даже не буду заикаться, попробуйте продать за ту же долларовую цену(такую "мелочь" как валютная инфляция даже учитывать не будем). Потом опишите процесс-ржать будем всем форумом.
Давай ти не будеш розписуватися за мене. Ось мої тези: - ОВДП більш надійний інструмент, чим "деривативи на поставку м2 КРЖН". - по ОВДП іде зменшення %% із 18%++ ПАПи і Ко до теперішніх 10..12% - у КРЖН у 2021 ні ногом - КРЖН чекає скоро корекція, можливо падіння. - дешевої іпотеки не буде, НБУ перезарядив із 6% на 7.5% і буде ще більше %%