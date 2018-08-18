Додано: Пон 17 тра, 2021 17:08

zРадио написав: drevlyanin написав: Скільки разів за останній час дефолтнула Аргентина чули? У мого діда залишилось державних облігацій СССР на 6000+. Можна було б у вісімдесяті коперативну однокімнатну квартиру побудувати, або додати ще 500 крб. і купити новенький Москвич(були навіть деякий час без черги). В той же час знайомий купив в Гостомелі за 8000 крб. стару хату(але жити можна було поки будував нову) і до неї 20 соток землі.

п.с. Чого ж тоді на "казино" з кавалірками потягло? Якесь роздвоення особистості. Скільки разів за останній час дефолтнула Аргентина чули? У мого діда залишилось державних облігацій СССР на 6000+. Можна було б у вісімдесяті коперативну однокімнатну квартиру побудувати, або додати ще 500 крб. і купити новенький Москвич(були навіть деякий час без черги). В той же час знайомий купив в Гостомелі за 8000 крб. стару хату(але жити можна було поки будував нову) і до неї 20 соток землі.п.с. Чого ж тоді на "казино" з кавалірками потягло? Якесь роздвоення особистості.



Вы полезли туда, где совсем несильны. Аргентина дефолтилась только по валютным обязательствам! Флай же вам говорит о гривневых ОВГЗ, дефолта по которым не будет с вероятностью 99,999999%. Причина банальна - их можно просто взять и напечатать вместо объявления дефолта. Да, это неизбежно уменьшит валютный эквивалент их стоимости, но только не нужно заливать, что киевский бетон - это актив, защищающий от девальвации. Напротив! Даже электроника и автомобили лучше держат валютную стоимость, чем наш бетон. Особенно, первичка (являющаяся такой же ценной бумагой, как и ОВГЗ, только с диким риском) Вы полезли туда, где совсем несильны. Аргентина дефолтилась только по валютным обязательствам!Причина банальна - их можно просто взять и напечатать вместо объявления дефолта. Да, это неизбежно уменьшит валютный эквивалент их стоимости, но только не нужно заливать, что киевский бетон - это актив, защищающий от девальвации. Напротив! Даже электроника и автомобили лучше держат валютную стоимость, чем наш бетон. Особенно, первичка (являющаяся такой же ценной бумагой, как и ОВГЗ, только с диким риском)

Даже Флай(которому и было адресовано сообщение) предпочел промолчать(понимая, что в этот спор лучше не лезть), но вы и тут не смогли устоять "поумничать". А что, напечатать овердофига ОВГЗ с отпотолочной доходностью не равно фактическому дефолту? И кому эти "дофига" будут впаривать-госбанкам через рефинанс? Какой курс валют ЧР при этом будет представляете? История той же Аргентины в помощь. Я конечно понимаю, что скорей всего сими бумажками вы затарились, и очень не приятно допускать мысль о таком сценарии.п.с. Рассея вон печатала-печатала ГКО, а чем все закончилось напомнить?п.п.с. Приводить пример с авто, которые "лучше держат" валютную стоимость это и вовсе в мемориз! (рука-лицо) Сразу видно, что автомобиля у вас нет: купите актуальную Камри, поставьте в гараж и через десяток лет, за больший временный интервал даже не буду заикаться, попробуйте продать за ту же долларовую цену(такую "мелочь" как валютная инфляция даже учитывать не будем). Потом опишите процесс-ржать будем всем форумом.