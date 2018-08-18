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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7407740874097410>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:36

  flyman написав:Ось мої тези:
- ОВДП більш надійний інструмент, чим "деривативи на поставку м2 КРЖН".
- по ОВДП іде зменшення %% із 18%++ ПАПи і Ко до теперішніх 10..12%
- у КРЖН у 2021 ні ногом
- КРЖН чекає скоро корекція, можливо падіння.
- дешевої іпотеки не буде, НБУ перезарядив із 6% на 7.5% і буде ще більше %%


Поздравляю. Ты кажется наконец нашел себя в нелегкой инвестиционной жизни, свою новую веру. :!:
В преферансе в таких случаях говорят: "Новые висты, новые радости".
Вистуй на ОВДП. Только не до реструктуризации.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:50

  flyman написав:Можете послухати хвахивця з обліківки акурт, той нарадить купити щось в Анаталії і поміняти долари на ліри і покласти на депозит.


При всей моей скептичности к вложениям в КРЖН, квартира на средиземноморском побережье в стране с отменной демографией выглядит не такой уж плохой идеей. Из фундаментальных рисков там можно выделить разве что религиозную радикализацию (хотя, например, Дубаю законы Шариата не мешают показывать позитивную динамику цен на бетон)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:59

  zРадио написав:
  flyman написав:Можете послухати хвахивця з обліківки акурт, той нарадить купити щось в Анаталії і поміняти долари на ліри і покласти на депозит.


При всей моей скептичности к вложениям в КРЖН, квартира на средиземноморском побережье в стране с отменной демографией выглядит не такой уж плохой идеей. Из фундаментальных рисков там можно выделить разве что религиозную радикализацию (хотя, например, Дубаю законы Шариата не мешают показывать позитивную динамику цен на бетон)

Де Дубай, а де Середземне море Туреччини. В них нафти як кіт наплакав. Зато є духовні скрепи Османьскої імперії. Діди воювали.

Два різні світи.

Тре записати тебе в секту свідків ТРЖН.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:04

  flyman написав:Тре записати тебе в секту свідків ТРЖН.


Вряд ли ) Я говорю лишь о прямом сравнении КРЖН vs ТРЖН, если кто-то настроился на покупку бетона и не готов передумать. А так, бетон vs огромное разнообразие финансовых активов - выбор очевиден, и он не в пользу первого
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:08

  zРадио написав:
  flyman написав:Тре записати тебе в секту свідків ТРЖН.


Вряд ли ) Я говорю лишь о прямом сравнении КРЖН vs ТРЖН, если кто-то настроился на покупку бетона и не готов передумать. А так, бетон vs огромное разнообразие финансовых активов - выбор очевиден, и он не в пользу первого

а гарантируемые активы какие?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:12

  vitaliian написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:Тре записати тебе в секту свідків ТРЖН.


Вряд ли ) Я говорю лишь о прямом сравнении КРЖН vs ТРЖН, если кто-то настроился на покупку бетона и не готов передумать. А так, бетон vs огромное разнообразие финансовых активов - выбор очевиден, и он не в пользу первого

а гарантируемые активы какие?


Что значит гарантируемые? Безрисковые? Государственные и корпоративные праймы (бонды с рейтингом ААА) + золото
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:15

  zРадио написав:
  flyman написав:Можете послухати хвахивця з обліківки акурт, той нарадить купити щось в Анаталії і поміняти долари на ліри і покласти на депозит.


При всей моей скептичности к вложениям в КРЖН, квартира на средиземноморском побережье в стране с отменной демографией выглядит не такой уж плохой идеей. Из фундаментальных рисков там можно выделить разве что религиозную радикализацию (хотя, например, Дубаю законы Шариата не мешают показывать позитивную динамику цен на бетон)

Іноземному громадянину в Туреччині - прийдеться заплати податків 15%. Тому рентабельність насправді меньша
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:17

  Frant написав:Іноземному громадянину в Туреччині - прийдеться заплати податків 15%. Тому рентабельність насправді меньша

Скільки від здачі нерухомості в Україні платить пан Франт? 0?
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:18

  Frant написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:Можете послухати хвахивця з обліківки акурт, той нарадить купити щось в Анаталії і поміняти долари на ліри і покласти на депозит.


При всей моей скептичности к вложениям в КРЖН, квартира на средиземноморском побережье в стране с отменной демографией выглядит не такой уж плохой идеей. Из фундаментальных рисков там можно выделить разве что религиозную радикализацию (хотя, например, Дубаю законы Шариата не мешают показывать позитивную динамику цен на бетон)

Іноземному громадянину в Туреччині - прийдеться заплати податків 15%. Тому рентабельність насправді меньша


Возможно. Я не в курсе деталей. Но неустанно призываю фанатичных лордов диверсифицироваться хотя бы по географии, если на диверсифицикацию по активам клепки не хватает
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:20

  zРадио написав:Вряд ли ) Я говорю лишь о прямом сравнении КРЖН vs ТРЖН, если кто-то настроился на покупку бетона и не готов передумать.


Если сидеть дома и дрочиться в инете, то все равно.
А если по вечерам погулять, до дивчат и оторваться, то у КРЖН явное преимущество. 8) Любишь красиво и весело жить - покупай квартиру в Киеве.
Если нет, испытывай себя на чужбине. :? Если есть деньги - купи себе и там, и там. Нет денег, попытайся заработать. 8)
Libo
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