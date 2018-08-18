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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7407740874097410

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:23

  change_pm написав:
  Frant написав:Іноземному громадянину в Туреччині - прийдеться заплати податків 15%. Тому рентабельність насправді меньша

Скільки від здачі нерухомості в Україні платить пан Франт? 0?

Тут місцеві лендлорди кажуть що 0% податків це круто. Але якщо пожежна машина не приїде, чи квартира в ДНР опиниться? Тому дешева рибка - погана юшка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:26

  BIGor написав:
  change_pm написав:
  Frant написав:Іноземному громадянину в Туреччині - прийдеться заплати податків 15%. Тому рентабельність насправді меньша

Скільки від здачі нерухомості в Україні платить пан Франт? 0?

Тут місцеві лендлорди кажуть що 0% податків це круто. Але якщо пожежна машина не приїде, чи квартира в ДНР опиниться? Тому дешева рибка - погана юшка.

Однозначно, 99% флетлордів податок ніякий не платять...

А коли почнуть платити, вийде, що в Україні це не так і вигідно здавати...
та й ще й абонплат скрізь понатикали...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рынки жилой многоквартирной и складской недвижимости остаются наиболее привлекательными для инвесторов в 2021 году и имеют лучшие перспективы развития, тогда как розничная торговля и гостиничный бизнес остаются под давлением пандемии, что усложняет привлечение инвестиций в эти отрасли, считают в компании NAI Ukraine.

По данным исследования KPMG, объем сделок в 2020 году в коммерческой недвижимости Украины составил около $205 млн, что, хотя и вдвое ниже показателя предыдущего года, однако на 40% выше, чем в 2018 году.
https://interfax.com.ua/news/economic/744474.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:36

  change_pm написав:А коли почнуть платити, вийде, що в Україні це не так і вигідно здавати...
та й ще й абонплат скрізь понатикали...

выгодно сдавать коммерцию в прикормленном месте, возле меня пиццерия туда весь район ходит, предложите им другую локацию по цене вдвое дешевле, даже думать не будут - сразу пошлют. На рынке аренды жилья всё с точностью наоборот, арендатор постоянно мониторит и если появляется вариант рядом и дешевле просит снизить цену или не просит, а сразу переезжает. В первом случае сохранение локации - залог успеха, во втором смена локации - дополнительные деньги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:10

  vitaliian написав:
  change_pm написав:А коли почнуть платити, вийде, що в Україні це не так і вигідно здавати...
та й ще й абонплат скрізь понатикали...

выгодно сдавать коммерцию в прикормленном месте, возле меня пиццерия туда весь район ходит, предложите им другую локацию по цене вдвое дешевле, даже думать не будут - сразу пошлют. На рынке аренды жилья всё с точностью наоборот, арендатор постоянно мониторит и если появляется вариант рядом и дешевле просит снизить цену или не просит, а сразу переезжает. В первом случае сохранение локации - залог успеха, во втором смена локации - дополнительные деньги.

Мій комент був про податки від оренди...

Ви особисто платите податок? Франт, як завжди, промовче...
change_pm
 
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