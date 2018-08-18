Тут місцеві лендлорди кажуть що 0% податків це круто. Але якщо пожежна машина не приїде, чи квартира в ДНР опиниться? Тому дешева рибка - погана юшка.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:23
Тут місцеві лендлорди кажуть що 0% податків це круто. Але якщо пожежна машина не приїде, чи квартира в ДНР опиниться? Тому дешева рибка - погана юшка.
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:26
Однозначно, 99% флетлордів податок ніякий не платять...
А коли почнуть платити, вийде, що в Україні це не так і вигідно здавати...
та й ще й абонплат скрізь понатикали...
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рынки жилой многоквартирной и складской недвижимости остаются наиболее привлекательными для инвесторов в 2021 году и имеют лучшие перспективы развития, тогда как розничная торговля и гостиничный бизнес остаются под давлением пандемии, что усложняет привлечение инвестиций в эти отрасли, считают в компании NAI Ukraine.
По данным исследования KPMG, объем сделок в 2020 году в коммерческой недвижимости Украины составил около $205 млн, что, хотя и вдвое ниже показателя предыдущего года, однако на 40% выше, чем в 2018 году.
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:36
выгодно сдавать коммерцию в прикормленном месте, возле меня пиццерия туда весь район ходит, предложите им другую локацию по цене вдвое дешевле, даже думать не будут - сразу пошлют. На рынке аренды жилья всё с точностью наоборот, арендатор постоянно мониторит и если появляется вариант рядом и дешевле просит снизить цену или не просит, а сразу переезжает. В первом случае сохранение локации - залог успеха, во втором смена локации - дополнительные деньги.
Додано: Пон 17 тра, 2021 19:10
Мій комент був про податки від оренди...
Ви особисто платите податок? Франт, як завжди, промовче...
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