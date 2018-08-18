Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рынки жилой многоквартирной и складской недвижимости остаются наиболее привлекательными для инвесторов в 2021 году и имеют лучшие перспективы развития, тогда как розничная торговля и гостиничный бизнес остаются под давлением пандемии, что усложняет привлечение инвестиций в эти отрасли, считают в компании NAI Ukraine.
По данным исследования KPMG, объем сделок в 2020 году в коммерческой недвижимости Украины составил около $205 млн, что, хотя и вдвое ниже показателя предыдущего года, однако на 40% выше, чем в 2018 году. https://interfax.com.ua/news/economic/744474.html
change_pm написав:А коли почнуть платити, вийде, що в Україні це не так і вигідно здавати... та й ще й абонплат скрізь понатикали...
выгодно сдавать коммерцию в прикормленном месте, возле меня пиццерия туда весь район ходит, предложите им другую локацию по цене вдвое дешевле, даже думать не будут - сразу пошлют. На рынке аренды жилья всё с точностью наоборот, арендатор постоянно мониторит и если появляется вариант рядом и дешевле просит снизить цену или не просит, а сразу переезжает. В первом случае сохранение локации - залог успеха, во втором смена локации - дополнительные деньги.
change_pm написав:А коли почнуть платити, вийде, що в Україні це не так і вигідно здавати... та й ще й абонплат скрізь понатикали...
выгодно сдавать коммерцию в прикормленном месте, возле меня пиццерия туда весь район ходит, предложите им другую локацию по цене вдвое дешевле, даже думать не будут - сразу пошлют. На рынке аренды жилья всё с точностью наоборот, арендатор постоянно мониторит и если появляется вариант рядом и дешевле просит снизить цену или не просит, а сразу переезжает. В первом случае сохранение локации - залог успеха, во втором смена локации - дополнительные деньги.
Мій комент був про податки від оренди...
Ви особисто платите податок? Франт, як завжди, промовче...
zРадио написав:Вряд ли ) Я говорю лишь о прямом сравнении КРЖН vs ТРЖН, если кто-то настроился на покупку бетона и не готов передумать.
Если сидеть дома и дрочиться в инете, то все равно. А если по вечерам погулять, до дивчат и оторваться, то у КРЖН явное преимущество. Любишь красиво и весело жить - покупай квартиру в Киеве. Если нет, испытывай себя на чужбине. Если есть деньги - купи себе и там, и там. Нет денег, попытайся заработать.
Мы об инвестициях. Вкладывай правильно, и будет что тратить на личные удовольствия, в том числе дивчат)
vitaliian написав:Рынки жилой многоквартирной и складской недвижимости остаются наиболее привлекательными для инвесторов в 2021 году и имеют лучшие перспективы развития, тогда как розничная торговля и гостиничный бизнес остаются под давлением пандемии, что усложняет привлечение инвестиций в эти отрасли, считают в компании NAI Ukraine.
Забавная конторка. В статье у них - халва, халва, халва. А на сайте - антикризисные услуги, антикризисные услуги, антикризисные услуги
change_pm написав:А коли почнуть платити, вийде, що в Україні це не так і вигідно здавати... та й ще й абонплат скрізь понатикали...
выгодно сдавать коммерцию в прикормленном месте, возле меня пиццерия туда весь район ходит, предложите им другую локацию по цене вдвое дешевле, даже думать не будут - сразу пошлют. На рынке аренды жилья всё с точностью наоборот, арендатор постоянно мониторит и если появляется вариант рядом и дешевле просит снизить цену или не просит, а сразу переезжает. В первом случае сохранение локации - залог успеха, во втором смена локации - дополнительные деньги.
Теоретег Постоянно мониторить арендатору - это же свихнуться можно
Дешевле ? Это из разряда эмоций, а не цифр По сути, сразу съехать можно, но депозит/залог в размере месячной аренды - оставь прошлому арендодателю
В новое заедь - депозит/залог+месячная аренда
Новое - должно быть очень выгодное и долгосрочное предложение по аренде, чтобы в него переезжать, в такой ситуации