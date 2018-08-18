Додано: Пон 17 тра, 2021 21:29

pesikot написав: vitaliian,

Когда пробки не в Киеве, а в Ирпене

Когда перебои с электричеством, потужности - не резиновые



Не говоря уже о том, что многие ирпенские жители едут через одну дорогу в Киев и там создают пробку. Когда пробки не в Киеве, а в ИрпенеКогда перебои с электричеством, потужности - не резиновыеНе говоря уже о том, что многие ирпенские жители едут через одну дорогу в Киев и там создают пробку.

pesikot написав: vitaliian, как же парадиз в Ирпене ?

, как же парадиз в Ирпене ?

ты когда то был в любом райцентре с населением до 100 тыс чел? Пробки там видел? не пиши ерунду, в Ирпене 90 тыс жителей, в Киеве каждая 300я машина из Ирпеня (на практике ещё меньше, не все Ирпенчане ездят в Киев). Купи калькулятор и научись анализировать цифры, а не заказные материалы. Земля на которой идут строительства в частной собственности, перекрывающие трассу решили диктовать что людям делать или не делать на СВОЁМ УЧАСТКЕ? Более глупого протеста ещё не встречал. Рассчитано на людей без базового (среднего) образования. И как ни странно ты в их числе.наслаждайтесь)