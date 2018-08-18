RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74097410741174127413>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:07

как-то не ощутил эффекта. Перекрывайте исчо! :P
Ромасик
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 30.03.15
Подякував: 393 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:09

  pesikot написав:
Постоянно мониторить арендатору - это же свихнуться можно

Дешевле ? Это из разряда эмоций, а не цифр
По сути, сразу съехать можно, но депозит/залог в размере месячной аренды - оставь прошлому арендодателю

В новое заедь - депозит/залог+месячная аренда

Новое - должно быть очень выгодное и долгосрочное предложение по аренде, чтобы в него переезжать, в такой ситуации

я понимаю у вас с мамой пенсии и субсидии такие что 2000 грн туда/сюда разницы нет, а есть люди которым не хватает на своё жильё, для них 2000 ЭТО ДЕНЬГИ.

зачем залог прошлому арендодателю оставлять? загугли значение этого слова.
может это Черниговская традиция залог сразу же пропить и мурчать арендатору что денег нет. Мои залоги неприкосновенны и лежат в файлике с договорами аренды. По первому требованию все отдаю до гривны.

забираешь залог из старого места и несёшь в новое.

мониторить проще простого, ставишь на свой айфон программу bird выбираешь дом в котором хочешь снять квартиру и когда появляется вариант приходит push сообщение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 17 тра, 2021 21:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7024
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 1948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:21

  zРадио написав:
  hume написав:https://bzh.life/ua/plany/merezha-burger-king-gotu%d1%94tsya-zajti-v-ukra%d1%97nu-zmi
Ещё одни рискнули зайти


Было бы отлично, НО!

01.10.2011
Burger King выйдет в Украину
https://ru.franchising.ua/statya/1270/b ... t-ukrainu/


14.05.2021
Burger King выйдет на украинский рынок
https://interfax.com.ua/news/economic/744097.html

а что отличного ? очередная иностранная кантора будет делать фастфуд и зарабатывать на украинцах лярды долларов. Я понимаю Starbucks хоть кофе еще можно пить. PayPal бы открыли вот бы было за что радоваться.
spekulant
 
Повідомлень: 78
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:24

  vitaliian написав:
  pesikot написав:
Постоянно мониторить арендатору - это же свихнуться можно

Дешевле ? Это из разряда эмоций, а не цифр
По сути, сразу съехать можно, но депозит/залог в размере месячной аренды - оставь прошлому арендодателю

В новое заедь - депозит/залог+месячная аренда

Новое - должно быть очень выгодное и долгосрочное предложение по аренде, чтобы в него переезжать, в такой ситуации

я понимаю у вас с мамой пенсии и субсидии такие что 2000 грн туда/сюда разницы нет, а есть люди которым не хватает на своё жильё, для них 2000 ЭТО ДЕНЬГИ.

зачем залог прошлому арендодателю оставлять? загугли значение этого слова.
может это Черниговская традиция залог сразу же пропить и мурчать арендатору что денег нет. Мои залоги неприкосновенны и лежат в файлике с договорами аренды. По первому требованию все отдаю до гривны.

забираешь залог из старого места и несёшь в новое.



Кто это возвращает залог,если условия договора не выполнены??? Думаю,что НИКТО !!!!!
1973cc11
 
Повідомлень: 18
З нами з: 13.12.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:25

  Ромасик написав:
как-то не ощутил эффекта. Перекрывайте исчо! :P

Там бы дорого перекапать, кто переехал в Ирпень или Бучу пускай там и живут, а не в Киев катаются :)
spekulant
 
Повідомлень: 78
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:29

  spekulant написав:
  Ромасик написав:
как-то не ощутил эффекта. Перекрывайте исчо! :P

Там бы дорого перекапать, кто переехал в Ирпень или Бучу пускай там и живут, а не в Киев катаются :)

перекапать и залить ров водой :!:
а что за протестующие? не жители м.Житомирской случайно? :lol:
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 17 тра, 2021 21:32, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 30.03.15
Подякував: 393 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:29

  pesikot написав:vitaliian,
Когда пробки не в Киеве, а в Ирпене
Когда перебои с электричеством, потужности - не резиновые :)

Не говоря уже о том, что многие ирпенские жители едут через одну дорогу в Киев и там создают пробку.

ты когда то был в любом райцентре с населением до 100 тыс чел? Пробки там видел? не пиши ерунду, в Ирпене 90 тыс жителей, в Киеве каждая 300я машина из Ирпеня (на практике ещё меньше, не все Ирпенчане ездят в Киев). Купи калькулятор и научись анализировать цифры, а не заказные материалы. Земля на которой идут строительства в частной собственности, перекрывающие трассу решили диктовать что людям делать или не делать на СВОЁМ УЧАСТКЕ? Более глупого протеста ещё не встречал. Рассчитано на людей без базового (среднего) образования. И как ни странно ты в их числе.
  pesikot написав:vitaliian, как же парадиз в Ирпене ?



наслаждайтесь)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 17 тра, 2021 23:04, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7024
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 1948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:34

  vitaliian написав:
  pesikot написав:vitaliian, как же парадиз в Ирпене ?
Когда пробки не в Киеве, а в Ирпене
Когда перебои с электричеством, потужности - не резиновые :)

Не говоря уже о том, что многие ирпенские жители едут через одну дорогу в Киев и там создают пробку.

ты когда то был в любом райцентре с населением до 100 тыс чел? Пробки там видел?

где-то была цифра в 50 тыс новоприбывших в Ирпень. Ирпень не резиновый!
Ромасик
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 30.03.15
Подякував: 393 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:36

  Ромасик написав:где-то была цифра в 50 тыс новоприбывших в Ирпень. Ирпень не резиновый!

50 тыс Ирпень проглотил не заметив. В Китае 117 городов миллионников, как то живут. А тут 50 тыс понаехов порвали Бучу. Тоже включай мозги.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7024
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 1948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:42

vitaliian, то чего они скакали сегодня?

статистика показывает 60К населения. То это они с 10К так рвонули?
Дороги не порвались?
https://index.minfin.com.ua/reference/p ... own/irpen/

и случайно наткнулся на отсутствие коррупции в Ирпене:
https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... oy-irpenya
Ромасик
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 30.03.15
Подякував: 393 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74097410741174127413>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2037, 2038, 2039
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20386 3537272
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 19:59
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 217391
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 22401
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94891)
18.05.2021 01:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.