Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав: Постоянно мониторить арендатору - это же свихнуться можно
Дешевле ? Это из разряда эмоций, а не цифр По сути, сразу съехать можно, но депозит/залог в размере месячной аренды - оставь прошлому арендодателю
В новое заедь - депозит/залог+месячная аренда
Новое - должно быть очень выгодное и долгосрочное предложение по аренде, чтобы в него переезжать, в такой ситуации
я понимаю у вас с мамой пенсии и субсидии такие что 2000 грн туда/сюда разницы нет, а есть люди которым не хватает на своё жильё, для них 2000 ЭТО ДЕНЬГИ.
зачем залог прошлому арендодателю оставлять? загугли значение этого слова. может это Черниговская традиция залог сразу же пропить и мурчать арендатору что денег нет. Мои залоги неприкосновенны и лежат в файлике с договорами аренды. По первому требованию все отдаю до гривны.
забираешь залог из старого места и несёшь в новое.
мониторить проще простого, ставишь на свой айфон программу bird выбираешь дом в котором хочешь снять квартиру и когда появляется вариант приходит push сообщение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 17 тра, 2021 21:22, всього редагувалось 1 раз.
а что отличного ? очередная иностранная кантора будет делать фастфуд и зарабатывать на украинцах лярды долларов. Я понимаю Starbucks хоть кофе еще можно пить. PayPal бы открыли вот бы было за что радоваться.
pesikot написав: Постоянно мониторить арендатору - это же свихнуться можно
Дешевле ? Это из разряда эмоций, а не цифр По сути, сразу съехать можно, но депозит/залог в размере месячной аренды - оставь прошлому арендодателю
В новое заедь - депозит/залог+месячная аренда
Новое - должно быть очень выгодное и долгосрочное предложение по аренде, чтобы в него переезжать, в такой ситуации
я понимаю у вас с мамой пенсии и субсидии такие что 2000 грн туда/сюда разницы нет, а есть люди которым не хватает на своё жильё, для них 2000 ЭТО ДЕНЬГИ.
зачем залог прошлому арендодателю оставлять? загугли значение этого слова. может это Черниговская традиция залог сразу же пропить и мурчать арендатору что денег нет. Мои залоги неприкосновенны и лежат в файлике с договорами аренды. По первому требованию все отдаю до гривны.
забираешь залог из старого места и несёшь в новое.
Кто это возвращает залог,если условия договора не выполнены??? Думаю,что НИКТО !!!!!
pesikot написав:vitaliian, Когда пробки не в Киеве, а в Ирпене Когда перебои с электричеством, потужности - не резиновые
Не говоря уже о том, что многие ирпенские жители едут через одну дорогу в Киев и там создают пробку.
ты когда то был в любом райцентре с населением до 100 тыс чел? Пробки там видел? не пиши ерунду, в Ирпене 90 тыс жителей, в Киеве каждая 300я машина из Ирпеня (на практике ещё меньше, не все Ирпенчане ездят в Киев). Купи калькулятор и научись анализировать цифры, а не заказные материалы. Земля на которой идут строительства в частной собственности, перекрывающие трассу решили диктовать что людям делать или не делать на СВОЁМ УЧАСТКЕ? Более глупого протеста ещё не встречал. Рассчитано на людей без базового (среднего) образования. И как ни странно ты в их числе.
pesikot написав:vitaliian, как же парадиз в Ирпене ?
наслаждайтесь)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 17 тра, 2021 23:04, всього редагувалось 3 разів.