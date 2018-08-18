Додано: Пон 17 тра, 2021 23:27

vitaliian написав: выгодно сдавать коммерцию в прикормленном месте, возле меня пиццерия туда весь район ходит, предложите им другую локацию по цене вдвое дешевле, даже думать не будут - сразу пошлют. На рынке аренды жилья всё с точностью наоборот, арендатор постоянно мониторит и если появляется вариант рядом и дешевле просит снизить цену или не просит, а сразу переезжает. В первом случае сохранение локации - залог успеха, во втором смена локации - дополнительные деньги. выгодно сдавать коммерцию в прикормленном месте, возле меня пиццерия туда весь район ходит, предложите им другую локацию по цене вдвое дешевле, даже думать не будут - сразу пошлют. На рынке аренды жилья всё с точностью наоборот, арендатор постоянно мониторит и если появляется вариант рядом и дешевле просит снизить цену или не просит, а сразу переезжает. В первом случае сохранение локации - залог успеха, во втором смена локации - дополнительные деньги.

У меня есть коммерция в "прикормленном месте", примерно так, как вы описали, но я не наглею и сдаю по рынку, потому что бизнес всегда найдет как выкрутится - купят помещение через дорогу, если они такие успешные, полгода поработают в формате "принимаем заказы тут, выдаем там", переключат свою розницу на новый адрес и все...Вам на заметку - успешные и денежные арендаторы в коммерции не всегда самые стабильные. У них есть свобода маневра, поэтому берите полудохлых.По поводу переезда арендаторов в жилой куда подешевле это наивно. Вы снимали или сдавали жилую? Человек инертен. Он очень редко прозванивает варианты,. Разве что в моменты повышений, но обычно повышают в высокий сезон, когда выбора нет. Даже если нашел дешевле на 500 грн, то срываться с насиженного места, платить за переезд, тратить несколько дней на сбор-раскладывание вещей, обнаружить соседей алкоголиков сверху... Даже не буду ссылаться на свой опыт. Всем понятно, насколько наивна эта идея про арендатора жилой, рыскающего где подешевле.