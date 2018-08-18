Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: Перед кем вы здесь представление устроили? Для кого старались? Можете манипулировать сколько угодно, но о последствиях эмиссии я сам же написал лаконичней и понятней, чем вы растеклись, впустую переводя место на чужих экранах. А в контексте свойства активов держать валютную стоимость речь шла о периоде девальвации, а не придуманных вами 10 годах. Автомобиль, знаете ли - штука ликвидная. Более ликвидная, чем недвижимость. Совсем необязательно наблюдать за процессом потери стоимости
Вот вам и "рука-лицо". Ржали всем форумом (с)
PS: и про кэмри можете не заливать - я на ней езжу (служебная)
Не-не милейший, это вы растекаетесь по древу. Так за сколько конкретно продадите "не хоженую" десятилетнюю Камри, офигительно сохраняющую валютную стоимость? Просто процент от прайса новой и без выкрутасов! Поняли, что сели в лужу, так быстренько "период девальвации" придумали. Так вот, в этот самый период даже Камри не продастся по докризисным хотелкам, только с дисконтом. Хотя кому я объясняю прописные истины-вы ж с реальной жизнью не пересекаетесь и скорее всего ни одного личного автомобиля в жизни не продавали. Еще позабавило: у Аргентины дефолты были по валютным облигациям а по номинированным в песо все пучком, так "немножко" курс просел, ну то фигня. А рашка типа нам ваапче не указ. Не удобный пример? Понимаю. Есть такой прикольный чувак Линус Торвальдс. Так он сформулировал один весьма занимательный законец, имеющий непосредственное отношение к вашим теориям. Звучит он так: "Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
flyman написав:Давай ти не будеш розписуватися за мене. Ось мої тези: - ОВДП більш надійний інструмент, чим "деривативи на поставку м2 КРЖН". - по ОВДП іде зменшення %% із 18%++ ПАПи і Ко до теперішніх 10..12% - у КРЖН у 2021 ні ногом - КРЖН чекає скоро корекція, можливо падіння. - дешевої іпотеки не буде, НБУ перезарядив із 6% на 7.5% і буде ще більше %%
Да боже збав, за когось "розписуватись". Просто намагаюся розібратися в "глибині ваших глибин". Цікава логіка: в 19 і 20 роках все було надійно, а в 21 вжух і гірше казіно. А можна конкретніше, коли саме цей "вжух" стався, і що його спровокувало, чого не було в 2019 і 2020? Про надійність БСУ до 2014 мабуть теж саме думав, що і тепер про ОВДП? Скільки років потім чекав, щоб вийти в нуль? Не думай, що мені приємно це нагадувати, але ж як швидко люди забувають стусани долі.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Пон 17 тра, 2021 22:46, всього редагувалось 2 разів.
А тут все по-прежнему: Ирпень или не-Ирпень зачем об этом столько писать? Нравится жить возле леса и не нужно каждый день в Киев на 9-10 утра - можно Ирпень, иначе - оно того не стоит ИМХО. Но если не нужно каждый день переться в Киев, то есть места и интереснее чуть дальше от Киева: и цены приятнее, природа красивее и тд
flyman написав:Давай ти не будеш розписуватися за мене. Ось мої тези: - ОВДП більш надійний інструмент, чим "деривативи на поставку м2 КРЖН". - по ОВДП іде зменшення %% із 18%++ ПАПи і Ко до теперішніх 10..12% - у КРЖН у 2021 ні ногом - КРЖН чекає скоро корекція, можливо падіння. - дешевої іпотеки не буде, НБУ перезарядив із 6% на 7.5% і буде ще більше %%
Да боже збав, за когось "розписуватись". Просто намагаюся розібратися в "глибині ваших глибин". Цікава логіка: в 19 і 20 роках все було надійно, а в 21 вжух і гірше казіно. А можна конкретніше, коли саме цей "вжух" стався, і що його спровокувало, чого не було в 2019 і 2020? Про надійність БСУ до 2014 мабуть теж саме думав, що і тепер про ОВДП? Скільки років потім чекав, щоб вийти в нуль? Не думай, що мені приємно це нагадувати, але ж як швидко люди забувають стусани долі.
Подписываюсь под выводами Флая Сам держу ликвидность там, а не в БСУ, ибо надежнее в разы. Верноятность не получить квартиру на первичке в разы больше, чем лишиться всего в ОВДП
zРадио написав: Возможно. Я не в курсе деталей. Но неустанно призываю фанатичных лордов диверсифицироваться хотя бы по географии, если на диверсифицикацию по активам клепки не хватает
Отец родной, да как же мы без тебя жили(смайлик-бьем поклоны)! Во тьме прозябали. Кстати по предыдущему посту о надежных корпоративных бондах-напомните какой рейтинг получил Леман перед банкротством? Ну и по теме ветки-если недвига и обвалится, то только вместе со всем остальным. Может только золотишко устоит, но постоянно владеть им в существенных количествах тот ещё прикол.
Ладно, удалил ответные гадости. Не буду опускаться до уровня, который мне пытаются навязать
PS: У Лемана был кредитный рейтинг А. Upper intermediatе. По сравнени с нашими бумагами - высокий, но по всей финансовой системе это даже не High, не говоря уже о Prime. На самом деле рейтинговым агентствам есть что предъявить. Удачным примером была бы Греция
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 17 тра, 2021 23:26, всього редагувалось 3 разів.
change_pm написав:А коли почнуть платити, вийде, що в Україні це не так і вигідно здавати... та й ще й абонплат скрізь понатикали...
На ЕН (думаю знаете какие ставки) сейчас можно сдавать 400 метров (слава зекоманде). С учетом того, что справедливо было оформить половину недвиги на жену, а можно еще часть на папу/маму, то Украина сейчас налоговый рай для арендодателей. Даже если оставить за скобками то, что тех, кто сдает в черную (не я), вообще не тревожат. Даже с десятками объектов.
vitaliian написав:выгодно сдавать коммерцию в прикормленном месте, возле меня пиццерия туда весь район ходит, предложите им другую локацию по цене вдвое дешевле, даже думать не будут - сразу пошлют. На рынке аренды жилья всё с точностью наоборот, арендатор постоянно мониторит и если появляется вариант рядом и дешевле просит снизить цену или не просит, а сразу переезжает. В первом случае сохранение локации - залог успеха, во втором смена локации - дополнительные деньги.
У меня есть коммерция в "прикормленном месте", примерно так, как вы описали, но я не наглею и сдаю по рынку, потому что бизнес всегда найдет как выкрутится - купят помещение через дорогу, если они такие успешные, полгода поработают в формате "принимаем заказы тут, выдаем там", переключат свою розницу на новый адрес и все...
Вам на заметку - успешные и денежные арендаторы в коммерции не всегда самые стабильные. У них есть свобода маневра, поэтому берите полудохлых.
По поводу переезда арендаторов в жилой куда подешевле это наивно. Вы снимали или сдавали жилую? Человек инертен. Он очень редко прозванивает варианты, когда квартира устраивает. Разве что в моменты повышений, но обычно повышают в высокий сезон, когда выбора нет. Даже если нашел дешевле на 500 грн, то срываться с насиженного места, платить за переезд, тратить несколько дней на сбор-раскладывание вещей, обнаружить соседей алкоголиков сверху... Даже не буду ссылаться на свой опыт. Всем понятно, насколько наивна эта идея про арендатора жилой, рыскающего где подешевле.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 17 тра, 2021 23:34, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin написав:Не-не милейший, это вы растекаетесь по древу. Так за сколько конкретно продадите "не хоженую" десятилетнюю Камри, офигительно сохраняющую валютную стоимость? Просто процент от прайса новой и без выкрутасов! Поняли, что сели в лужу, так быстренько "период девальвации" придумали.
Вынужден признать, что еще одна попытка относиться к тебе уважительно потерпела фиаско. Будет мне урок. Сходи и перечитай мой комментарий по слогам Не найдешь там про девальвацию, которую бетон не держит - возвращайся. Найдешь - тихонько утрись и узбагойся
drevlyanin написав:Еще позабавило: у Аргентины дефолты были по валютным облигациям а по номинированным в песо все пучком, так "немножко" курс просел, ну то фигня. А рашка типа нам ваапче не указ. Не удобный пример? Понимаю.
И что же ты понимаешь? Что у тебя в комментарии было про Аргентину, поэтому я и прокомментировал Аргентину?
drevlyanin написав: Есть такой прикольный чувак Линус Торвальдс. Так он сформулировал один весьма занимательный законец, имеющий непосредственное отношение к вашим теориям. Звучит он так: "Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
Лепи шо попало - за умного сойдешь? К чему здесь это? И кто тебя вообще надоумел, что ты имеешь какое-то отношение к практике? Побегал по ОП - вуаля, "я - практик"?
Как всегда дофига слов, а ответов на простые вопросы у эксперта нет! Ладно, повторюсь: 1)Сколько личных автомобилей (аль квартир) было экспертом продано, раз он так уверенно рассуждает о цене продажи б/у авто и перспективах КРЖН? 2) Сколько будет стоить десятилетняя Камри даже без пробега? Или для совсем уж непробиваемых-сколько одинаковые бэушные Камри стоили в 2013 и 2015? Сильно сохранили автомобили долларовую цену? А сейчас бляхи и битки со штатов и без девальвации "навели шороху". 3) На сколько выгоднее облигации в аргентинских песо, относительно долларовых? 4) Во втором Навигаторе удалось договорится о квартире по цене Навигатора 1? Таки нет ответов? Как неожиданно! Злые лорды задают злые вопросы. п.с. Кстати "побегать по ОП" и вам бы не помешало. Для расширения кругозора так сказать.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Вів 18 тра, 2021 00:23, всього редагувалось 1 раз.