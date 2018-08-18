Додано: Вів 18 тра, 2021 00:07

zРадио написав: Ладно, удалил ответные гадости. Не буду опускаться до уровня, который мне пытаются навязать



PS: У Лемана был кредитный рейтинг А. Upper intermediatе. По сравнени с нашими бумагами - высокий, но по всей финансовой системе это даже не High, не говоря уже о Prime. На самом деле рейтинговым агентствам есть что предъявить. Удачным примером была бы Греция Ладно, удалил ответные гадости. Не буду опускаться до уровня, который мне пытаются навязатьPS: У Лемана был кредитный рейтинг А. Upper intermediatе. По сравнени с нашими бумагами - высокий, но по всей финансовой системе это даже не High, не говоря уже о Prime. На самом деле рейтинговым агентствам есть что предъявить. Удачным примером была бы Греция

Это кто вам навязывает? У вас подобный стиль общения с первых постов на ветке, о чем разные люди неоднократно указывали.О Греции-нужно было быть слепо-глухим, чтобы не понимать куда там дела катятся, и только рейтинговые агенства этого "не заметили". Но грекам помог Евросоюз,(думаю на это они и полагались, набираясь долгов) а кто поможет нам в случае чего?У вас чуть ли не в каждом сообщении красной нитью проходит тема как хреново в Украине, с чем ясогласен. Но при этом КРХН ждет стремительный домкрат, а с ОВГЗ все будет пучком.Не находите противоречий? Было когда нибудь в Украине, чтобы цены на квартиры падали. а остальное все стояло или росло?