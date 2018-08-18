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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7410741174127413

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Мы об инвестициях. Вкладывай правильно, и будет что тратить на личные удовольствия, в том числе дивчат)

Во что вы инвестировали в 16-ом? Насколько приумножили на сегодняшний день? Давайте сравним, смогли ли вы получить большую доходность, чем я в недвиге?

PS Про биткойн не поверю и предложу сравнить на интервале 10 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 23:47

  Sidus написав:
Подписываюсь под выводами Флая :)
Сам держу ликвидность там, а не в БСУ, ибо надежнее в разы.
Верноятность не получить квартиру на первичке в разы больше, чем лишиться всего в ОВДП


Да на здоровье.
Но если с недвигой всё так печально, то почему здесь тусуетесь, от скуки или все таки есть интерес? О лишится всего вроде речи не было, даже в банках выдадут в пределах фонда. Потом.
Непонятно по какому курсу. Но выдадут.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Более глупого протеста ещё не встречал.

Люди имеют право на протест и имеют основания. Только их протест должен арестовываться власти. Разрешили тут строительство? Постройте 10-полосное шоссе со съездами, протяните метро, или обяжите застройщиков за деньги людей, которые покупают дешево четыре стены, а потом нашару садятся на существующую инфраструктуру.
В нормальных странах покупают поле дешево, тянут туда дороги и коммуникации, строят и потом продают дорого. У нас покупают дешево/бесплатно, продают недорого, а потом сами копайтесь как хотите.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Сам держу ликвидность там, а не в БСУ, ибо надежнее в разы.
Верноятность не получить квартиру на первичке в разы больше, чем лишиться всего в ОВДП

Насколько люди внушаемы и подвержены влиянию сегодняшних обстоятельств и насколько у них короткая память. Когда я в январе 17-ого сдал доллары на самом-самом пике (повезло) и разместил гривну на полугодовое депо (чтобы откупиться летом) под 18 или 19% грязными это был по местным меркам смелый поступок и надо мной смеялись. Потом игра на сезонных колебаниях стала мейнстримом. Сейчас, на фоне красного от работы печатного станка, людей загоняют в бумагу под смешной процент, а они по старой памяти вспоминают первичку, которая уже давно не вариант.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 00:07

  zРадио написав:Ладно, удалил ответные гадости. Не буду опускаться до уровня, который мне пытаются навязать

PS: У Лемана был кредитный рейтинг А. Upper intermediatе. По сравнени с нашими бумагами - высокий, но по всей финансовой системе это даже не High, не говоря уже о Prime. На самом деле рейтинговым агентствам есть что предъявить. Удачным примером была бы Греция


Это кто вам навязывает? У вас подобный стиль общения с первых постов на ветке, о чем разные люди неоднократно указывали.
О Греции-нужно было быть слепо-глухим, чтобы не понимать куда там дела катятся, и только рейтинговые агенства этого "не заметили". Но грекам помог Евросоюз,(думаю на это они и полагались, набираясь долгов) а кто поможет нам в случае чего?
У вас чуть ли не в каждом сообщении красной нитью проходит тема как хреново в Украине, с чем я частично согласен. Но при этом КРХН ждет стремительный домкрат, а с ОВГЗ все будет пучком.
Не находите противоречий? Было когда нибудь в Украине, чтобы цены на квартиры падали. а остальное все стояло или росло?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 00:13

Вспомнил, как в 16-ом писал, что лошадка депозитов сдохла, но есть окно возможностей заработать на котлованах, но это не навсегда. Потом будет можно заработать на росте недвиги при отскоке от дна, но это не навсегда. Потом будет возможность заработать на аренде, но это не навсегда. Меня спрашивали, а что потом, на чем будем рубить бабло, я отвечал "будем жить в цивилизованной стране первого мира, где пассивного дохода не существует".
Сбылось. Аренда еще держится, но при сегодняшней цене входа и цене ремонтов не факт, что это пассивный доход, а не как в анекдоте

Встречаются две подруги. Одна рассказывает другой: "Представляешь, иду вчера по улице. Вижу, лежат 100 долларов. Ну, думаю, нашла! Нагибаюсь... Чувствую, нет, за-ра-ба-ты ва ю... "
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 00:29

  Libo написав:
  Первый написав:Доречі. Ставка по доларових депо хіба шо для поржать. З нерозривного депо в 40 000 уе альфа прогнозує 4.08 дол відсотків грязними


Я с накопительного счета в Bank of America, который варьируется в пределах от $10 до $20 тыщ получаю в виде процентов по 25-27 центов в месяц. Держим абы було. И не где нибудь, а в самом Bank of America! :lol: Можно было бы пристроить и повыгоднее. Аж под целых 0,5%! :shock:

ЗЫ Это все тоже грязными. :lol:

ЗЫ-2 А за то, чтобы забрать оттуда свои деньги за каждую тыщу надо заплатить $3. А чтоб сразу, день в день, - $6. :shock:


ну и нафиг он нужен?
Чего не держать все на чекинге?
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 00:39

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:Ладно, удалил ответные гадости. Не буду опускаться до уровня, который мне пытаются навязать

PS: У Лемана был кредитный рейтинг А. Upper intermediatе. По сравнени с нашими бумагами - высокий, но по всей финансовой системе это даже не High, не говоря уже о Prime. На самом деле рейтинговым агентствам есть что предъявить. Удачным примером была бы Греция


Это кто вам навязывает? У вас подобный стиль общения с первых постов на ветке, о чем разные люди неоднократно указывали.
О Греции-нужно было быть слепо-глухим, чтобы не понимать куда там дела катятся, и только рейтинговые агенства этого "не заметили". Но грекам помог Евросоюз,(думаю на это они и полагались, набираясь долгов) а кто поможет нам в случае чего?
У вас чуть ли не в каждом сообщении красной нитью проходит тема как хреново в Украине, с чем я частично согласен. Но при этом КРХН ждет стремительный домкрат, а с ОВГЗ все будет пучком.
Не находите противоречий? Было когда нибудь в Украине, чтобы цены на квартиры падали. а остальное все стояло или росло?


Баба базарная никак не может уняться ( Астанавитесь (с) :mrgreen:
zРадио
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