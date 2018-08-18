Во что вы инвестировали в 16-ом? Насколько приумножили на сегодняшний день? Давайте сравним, смогли ли вы получить большую доходность, чем я в недвиге?
PS Про биткойн не поверю и предложу сравнить на интервале 10 лет.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 23:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Во что вы инвестировали в 16-ом? Насколько приумножили на сегодняшний день? Давайте сравним, смогли ли вы получить большую доходность, чем я в недвиге?
PS Про биткойн не поверю и предложу сравнить на интервале 10 лет.
Додано: Пон 17 тра, 2021 23:47
Да на здоровье.
Но если с недвигой всё так печально, то почему здесь тусуетесь, от скуки или все таки есть интерес? О лишится всего вроде речи не было, даже в банках выдадут в пределах фонда. Потом.
Непонятно по какому курсу. Но выдадут.
Додано: Пон 17 тра, 2021 23:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Люди имеют право на протест и имеют основания. Только их протест должен арестовываться власти. Разрешили тут строительство? Постройте 10-полосное шоссе со съездами, протяните метро, или обяжите застройщиков за деньги людей, которые покупают дешево четыре стены, а потом нашару садятся на существующую инфраструктуру.
В нормальных странах покупают поле дешево, тянут туда дороги и коммуникации, строят и потом продают дорого. У нас покупают дешево/бесплатно, продают недорого, а потом сами копайтесь как хотите.
Додано: Вів 18 тра, 2021 00:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Насколько люди внушаемы и подвержены влиянию сегодняшних обстоятельств и насколько у них короткая память. Когда я в январе 17-ого сдал доллары на самом-самом пике (повезло) и разместил гривну на полугодовое депо (чтобы откупиться летом) под 18 или 19% грязными это был по местным меркам смелый поступок и надо мной смеялись. Потом игра на сезонных колебаниях стала мейнстримом. Сейчас, на фоне красного от работы печатного станка, людей загоняют в бумагу под смешной процент, а они по старой памяти вспоминают первичку, которая уже давно не вариант.
Додано: Вів 18 тра, 2021 00:07
Это кто вам навязывает? У вас подобный стиль общения с первых постов на ветке, о чем разные люди неоднократно указывали.
О Греции-нужно было быть слепо-глухим, чтобы не понимать куда там дела катятся, и только рейтинговые агенства этого "не заметили". Но грекам помог Евросоюз,(думаю на это они и полагались, набираясь долгов) а кто поможет нам в случае чего?
У вас чуть ли не в каждом сообщении красной нитью проходит тема как хреново в Украине, с чем я частично согласен. Но при этом КРХН ждет стремительный домкрат, а с ОВГЗ все будет пучком.
Не находите противоречий? Было когда нибудь в Украине, чтобы цены на квартиры падали. а остальное все стояло или росло?
Додано: Вів 18 тра, 2021 00:13
Вспомнил, как в 16-ом писал, что лошадка депозитов сдохла, но есть окно возможностей заработать на котлованах, но это не навсегда. Потом будет можно заработать на росте недвиги при отскоке от дна, но это не навсегда. Потом будет возможность заработать на аренде, но это не навсегда. Меня спрашивали, а что потом, на чем будем рубить бабло, я отвечал "будем жить в цивилизованной стране первого мира, где пассивного дохода не существует".
Сбылось. Аренда еще держится, но при сегодняшней цене входа и цене ремонтов не факт, что это пассивный доход, а не как в анекдоте
Встречаются две подруги. Одна рассказывает другой: "Представляешь, иду вчера по улице. Вижу, лежат 100 долларов. Ну, думаю, нашла! Нагибаюсь... Чувствую, нет, за-ра-ба-ты ва ю... "
Додано: Вів 18 тра, 2021 00:29
ну и нафиг он нужен?
Чего не держать все на чекинге?
Додано: Вів 18 тра, 2021 00:39
Баба базарная никак не может уняться ( Астанавитесь (с)
Додано: Вів 18 тра, 2021 01:29
Если по здравому, то сколько-то арендной недвиги иметь не помешает. Это тоже диверсифай, о котором зРадио говорил. Но когда все гребут "беридуразавтранебудет", то в такой момент лучше выходить, если есть желание или ро крайней мере смотреть на этот дурдом со строны, понимая что потеряешь не продав, но "хай воно будэ".
Додано: Вів 18 тра, 2021 06:50
Ви не втомилися миттєво реагувати на будь-яку не пздцову новину і писати що все рівно ми по помремо?
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