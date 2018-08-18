Додано: Вів 18 тра, 2021 08:13

Vlad442 написав: Вспомнил, как в 16-ом писал, что лошадка депозитов сдохла, но есть окно возможностей заработать на котлованах, но это не навсегда. Потом будет можно заработать на росте недвиги при отскоке от дна, но это не навсегда. Потом будет возможность заработать на аренде, но это не навсегда. Меня спрашивали, а что потом, на чем будем рубить бабло, я отвечал "будем жить в цивилизованной стране первого мира, где пассивного дохода не существует".

Сбылось. Аренда еще держится, но при сегодняшней цене входа и цене ремонтов не факт, что это пассивный доход, а не как в анекдоте

Вспомнил, как в 16-ом писал, что лошадка депозитов сдохла, но есть окно возможностей заработать на котлованах, но это не навсегда. Потом будет можно заработать на росте недвиги при отскоке от дна, но это не навсегда. Потом будет возможность заработать на аренде, но это не навсегда. Меня спрашивали, а что потом, на чем будем рубить бабло, я отвечал "будем жить в цивилизованной стране первого мира, где пассивного дохода не существует".Сбылось. Аренда еще держится, но при сегодняшней цене входа и цене ремонтов не факт, что это пассивный доход, а не как в анекдоте

"будем жить в цивилизованной стране первого мира"

"где пассивного дохода не существует"

жаль не читал вас в 16м. Лошадка депозитов сдохла на время, я ванговал рост учётной ставки до 12% в 2021 и до 15% в 2022. Нбу учетной ставкой поднимает стоимость денег, чем тормозит инфляцию. В наших условиях безумных расходов госбюджета инфляция, учетная ставка 12+ и периодическая девальвация - данность которую надо просто принять. В отличии от учетной ставки нбу способов заморозить временно ненужную, "лишнюю" недвижимость нет. Тут было видео про столицу штата нью джерси - трентон, очень рекомендую к просмотру, что с такой недвижимостью происходит. Примерно такая же картина в Йоханесбурге. А в Украине в Жёлтых водах, Днепрорудном и других моногородах с упавшей промышленностью.Темпы строительства опережают спрос и подогреваются посредниками - инвесторами, которые покупают не для себя а в надежде что арендаторов и покупателей хватит на всех.с 2010г. движемся в обратном от цивилизации направлении. Будем жить как в Трентоне? вполне возможно. Коррупция, неспособность властей создать благоприятную обстановку. То же банкротство Аркады можно было предотвратить, "Приватбанк" на кржн.любой доход бывает одного из двух видов 1. труд 2. права. Про труд писать не буду, здесь всё ясно. Любая рента это временное предоставление прав на что либо (на ваши деньги, недвижимость, франшизу, интеллектуальную собственность). Самый яркий пример - программное обеспечение. Его вам не продают (предоставляя не компилированные исходники) а позволяют им пользоваться. Чем больше цивилизации, тем больше доля ренты интеллектуальной собственности. И наоборот.