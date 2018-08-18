Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав: Всем понятно, насколько наивна эта идея про арендатора жилой, рыскающего где подешевле.
1. снимал с 2006 по 2011 как росли цены в этот период помните? зарплаты росли намного медленнее. А у кого то по 5 лет не росли. Знаю о чём говорю. 2. речь шла о разнице 2000 в месяц (в текущих ценах) что составит 24000 в год (для человека не имеющего своего жилья - круглая сумма). 3. Флетлорд почему то думает что розовая мечта арендатора пассивно реагировать на падение рынка и обеспечивать ему стабильное финансовое благополучие. Завуалировано это называется "инертностью" по сути расчёт на глупость арендатора. При этом в период с 2000г. когда 8 лет цена постоянно росла флетлорды не стеснялись поднимать аренду каждые полгода, это ж их бизнес - святое. Отакие двойные стандарты.
Vlad442 написав:У меня есть коммерция в "прикормленном месте", примерно так, как вы описали, но я не наглею и сдаю по рынку, потому что бизнес всегда найдет как выкрутится - купят помещение через дорогу, если они такие успешные, полгода поработают в формате "принимаем заказы тут, выдаем там", переключат свою розницу на новый адрес и все...
наглеть нельзя ни в какой ситуации, тогда включаются "из принципа" и др.человеческие факторы. "Выкрутится" означает уступить прикормленное место конкуренту и разделить доход на двоих, полудохлому конкуренту это будет жирный подарок. Чтобы избежать подобных ситуаций я предлагаю своим арендаторам фиксировать цену на 2-3 года, с меня не убудет а им (при знакомстве) лишний аргумент что наглеть не буду. Кстати при просмотре многие жалуются что "прикормили" локацию а хозяин помещения нашёл других согласных платить дороже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 тра, 2021 07:39, всього редагувалось 5 разів.
drevlyanin написав:Во втором Навигаторе удалось договорится о квартире по цене Навигатора 1? Таки нет ответов? Как неожиданно! Злые лорды задают злые вопросы. п.с. Кстати "побегать по ОП" и вам бы не помешало. Для расширения кругозора так сказать.
Так что там по Навигатор 2? Дефицит? Снова СССР? Квартиры продают из под полы за взятку в 60 кгрн? Интересно будет, если этот застройщик пойдет путем Аркады, так как не мониторит цены, и продает задешево - поэтому такие очереди.
Vlad442 написав:Вспомнил, как в 16-ом писал, что лошадка депозитов сдохла, но есть окно возможностей заработать на котлованах, но это не навсегда. Потом будет можно заработать на росте недвиги при отскоке от дна, но это не навсегда. Потом будет возможность заработать на аренде, но это не навсегда. Меня спрашивали, а что потом, на чем будем рубить бабло, я отвечал "будем жить в цивилизованной стране первого мира, где пассивного дохода не существует". Сбылось. Аренда еще держится, но при сегодняшней цене входа и цене ремонтов не факт, что это пассивный доход, а не как в анекдоте
Встречаются две подруги. Одна рассказывает другой: "Представляешь, иду вчера по улице. Вижу, лежат 100 долларов. Ну, думаю, нашла! Нагибаюсь... Чувствую, нет, за-ра-ба-ты ва ю... "
Про цивілізовану країну, це таки собі жарт. Пасивний дохід є в розвинутих країнах: фондовий ринок, нерухомість, пенсійні програми ... В тому ж США, маючи $1млн активів можна жити на кешфло. Депозити просіли десь на початку 2021. Пригадай, коли Долярчик вийшов з БСУ і заскочив в РН. Думаю, просадка по деподепозитам недовга, зараз падіння %% припинилося. Навіть можна ще знайти 12% до податків (10% чистими). Від 1млн грн., вже можна гратися в ОВДП. Тільки не тре всі яйця тримати в одній корзині.
Vlad442 написав:Вспомнил, как в 16-ом писал, что лошадка депозитов сдохла, но есть окно возможностей заработать на котлованах, но это не навсегда. Потом будет можно заработать на росте недвиги при отскоке от дна, но это не навсегда. Потом будет возможность заработать на аренде, но это не навсегда. Меня спрашивали, а что потом, на чем будем рубить бабло, я отвечал "будем жить в цивилизованной стране первого мира, где пассивного дохода не существует". Сбылось. Аренда еще держится, но при сегодняшней цене входа и цене ремонтов не факт, что это пассивный доход, а не как в анекдоте
жаль не читал вас в 16м. Лошадка депозитов сдохла на время, я ванговал рост учётной ставки до 12% в 2021 и до 15% в 2022. Нбу учетной ставкой поднимает стоимость денег, чем тормозит инфляцию. В наших условиях безумных расходов госбюджета инфляция, учетная ставка 12+ и периодическая девальвация - данность которую надо просто принять. В отличии от учетной ставки нбу способов заморозить временно ненужную, "лишнюю" недвижимость нет. Тут было видео про столицу штата нью джерси - трентон, очень рекомендую к просмотру, что с такой недвижимостью происходит. Примерно такая же картина в Йоханесбурге. А в Украине в Жёлтых водах, Днепрорудном и других моногородах с упавшей промышленностью.
Темпы строительства опережают спрос и подогреваются посредниками - инвесторами, которые покупают не для себя а в надежде что арендаторов и покупателей хватит на всех.
"будем жить в цивилизованной стране первого мира"
с 2010г. движемся в обратном от цивилизации направлении. Будем жить как в Трентоне? вполне возможно. Коррупция, неспособность властей создать благоприятную обстановку. То же банкротство Аркады можно было предотвратить, "Приватбанк" на кржн.
"где пассивного дохода не существует"
любой доход бывает одного из двух видов 1. труд 2. права. Про труд писать не буду, здесь всё ясно. Любая рента это временное предоставление прав на что либо (на ваши деньги, недвижимость, франшизу, интеллектуальную собственность). Самый яркий пример - программное обеспечение. Его вам не продают (предоставляя не компилированные исходники) а позволяют им пользоваться. Чем больше цивилизации, тем больше доля ренты интеллектуальной собственности. И наоборот.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 тра, 2021 08:29, всього редагувалось 8 разів.
drevlyanin написав:.. Ну и по теме ветки-если недвига и обвалится, то только вместе со всем остальным. Может только золотишко устоит, но постоянно владеть им в существенных количествах тот ещё прикол.
так и есть. Но в отличие от любых гривенных инструментов, недвига упадет и отожмется. Гривне же только пробивать очередное дно. по поводу золотишка: ИМХО, верной стратегией держать не металл, но акции условного Баррика. Тем более, золотодобывающие конторы майнят не только золото, но и промышленные металлы. ИМХО, самый большой промышленный потенциал у меди.