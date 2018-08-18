Додано: Вів 18 тра, 2021 10:25

Среди факторов, способствующих росту цен, он называет беспрецедентный рост экономики Украины, который стимулирует рост спроса на недвижимость на фоне сокращения предложения.



"ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%. Все это происходит на фоне стабильного курса валют. Я нас поздравляю: таких показателей роста не было за все годы независимости. И эти дополнительные деньги способствуют росту спроса на недвижимость", — подчеркнул Ваврыш. В то же время, он отмечает, что на фоне роста спроса на недвижимость и повышения цен, обусловленного ростом экономики, предложение на рынке продолжает сокращаться: "На середину 2019 года в продаже было более 290 объектов жилой недвижимости, сейчас — 223. За 2 года предложение на рынке сократилось более чем на 25%". По словам девелопера, такая ситуация обусловлена некорректным функционированием разрешительной системы и влечет за собой ряд рисков, особенно в случае появления доступной ипотеки.



В частности, он считает, что искусственное сдерживание предложения может привести к существенным колебаниям цен, когда на рынке появится большое количество новых проектов. И НБУ и банки изначально закладывают этот риск в процентную ставку по ипотеке, тем самым удерживая ее на высоком для потребителя уровне.



Еще одним риском Ваврыш считает неготовность производительных мощностей к строительному буму, который может случиться через 5-6 лет благодаря снижению ставок по ипотеке.



"В течение 5-6 лет мы будем иметь двух-трехкратный прирост объемов строительства на этом рынке, а мы к этому не готовы. Не готовы ни технологически, ни производственными ресурсами, ни стройматериалами. И это больше всего отразится на себестоимости строительства", — заключил девелопер.