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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74157416741774187419>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:15

Vlad442
По податкам і ЕН...400 метрів і частина на жінці, і батьках...

А всі рихики враховані?

- Розлучення - раз...

- Смерть, когось на кого записані ваші метри і дележка ваших метрів з сестрою/братом/золовкою і дальніми родичами - два (про заповіт знаю, так само як і про те, шо можно потім довго судитись)...

- ФОП відповідає всім своїм майном в разі чогось - три...

зі. Чи варта економія декількох % таких ризиків?
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Беру друзей России, например Казахстан. Та даже Ереван. Может, Пекин? И шо?
пример Трентона не имеет отношения к контексту столиц. Умейте признать свою неправоту, хоть это и сложно с непривычки. Без обид

без проблем, признаю свою НЕПРАВОТУ абсолютно во всём. Вы самые умные гуру а мы ничего не понимающие в жизни ирпенские понаехи.

Если полегчало объясните, статус столицы это иммунитет от экономических проблем или как? Должно же быть обоснование вашей веры.

про Венесуэлу ролик скинуть или сами поищете? Гавану и Каир можете тоже посмотреть, нетуристические объекты.

Я жил в Одессе, Днепре, Львове, Киеве. Но свою недвижимость к статусу золота (вечная ценность) приравнивали только киевляне. Одесситов в 2008 в этом плане сильно попустило. Такое наблюдение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 тра, 2021 10:29, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макроэкономические и рыночные факторы способствуют росту цен на недвижимость. В 2021 году рост может достичь 20-25%. Об этом в ходе панельной дискуссии на Втором ипотечном форуме рассказал бизнесмен, собственник и CEO компании SAGA Development Андрей Ваврыш.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Среди факторов, способствующих росту цен, он называет беспрецедентный рост экономики Украины, который стимулирует рост спроса на недвижимость на фоне сокращения предложения.

"ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%. Все это происходит на фоне стабильного курса валют. Я нас поздравляю: таких показателей роста не было за все годы независимости. И эти дополнительные деньги способствуют росту спроса на недвижимость", — подчеркнул Ваврыш. В то же время, он отмечает, что на фоне роста спроса на недвижимость и повышения цен, обусловленного ростом экономики, предложение на рынке продолжает сокращаться: "На середину 2019 года в продаже было более 290 объектов жилой недвижимости, сейчас — 223. За 2 года предложение на рынке сократилось более чем на 25%". По словам девелопера, такая ситуация обусловлена некорректным функционированием разрешительной системы и влечет за собой ряд рисков, особенно в случае появления доступной ипотеки.

В частности, он считает, что искусственное сдерживание предложения может привести к существенным колебаниям цен, когда на рынке появится большое количество новых проектов. И НБУ и банки изначально закладывают этот риск в процентную ставку по ипотеке, тем самым удерживая ее на высоком для потребителя уровне.

Еще одним риском Ваврыш считает неготовность производительных мощностей к строительному буму, который может случиться через 5-6 лет благодаря снижению ставок по ипотеке.

"В течение 5-6 лет мы будем иметь двух-трехкратный прирост объемов строительства на этом рынке, а мы к этому не готовы. Не готовы ни технологически, ни производственными ресурсами, ни стройматериалами. И это больше всего отразится на себестоимости строительства", — заключил девелопер.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:32

  vitaliian написав:..
Если полегчало объясните, статус столицы это иммунитет от экономических проблем или как? Должно же быть обоснование вашей слепой веры.
про Венесуэлу ролик скинуть или сами поищете? Гавану и Каир можете тоже посмотреть, нетуристические объекты.

Мы обсуждаем в контексте было/стало на каком-то обозримом участке времени. Вполне возможно, что в Гаване 2021 стало дешевле Гаваны 1951, но смилуйтесь надо мной, давайте хоть на участке лет 20ти смотреть. Так же, как у нас по закону Трибеки народ прет в Киев, аналогично на Кубе - в Гавану, Северной Корее - Пхеньян и дальше по списку.
Почти во всех странах статус столицы влияет на уровень жизни каким-то волшебным образом. Когда в Германии столица вернулась в Берлин, то Мюнхен попустился, а Берлин сильно вырос - вот вам пример только последних лет.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Почти во всех странах статус столицы влияет на уровень жизни каким-то волшебным образом. Когда в Германии столица вернулась в Берлин, то Мюнхен попустился, а Берлин сильно вырос - вот вам пример только последних лет.

Egypt's house price falls decelerating
Egypt’s housing market shows some signs of improvement, with the nationwide real estate index falling by just 2.28% during 2019, following y-o-y declines of 19.24% in 2018, and 11.49% in 2017. Nominal house prices increased 4.66% y-o-y in 2019.
https://www.globalpropertyguide.com/new ... ating-4008

при том что Каир и был в разы дешевле Киева.

динамика по Кубе и Венесуэле ещё печальнее.

статус столицы впечатляет только провинциального понаеха (что отражено в эпосе "3 закона трибэки") а экономика натуральна, упадёт всё упадёт и недвига. Но чтобы всё лежало а одна киевская недвига поднималась это фантастика.

первым что восстановится это торговля. В 90х я жил в Москве, торговало полгорода просто непрерывной цепочкой стояли люди на тротуарах, в переходах и даже в торговых центрах и с рук что то продавали. В Украине тогда были рынки на стадионах. Недвижимость в цене восстановилась значительно позже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 тра, 2021 10:48, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, вам не кажется что пипл загоняют в гонку цен за недвигой, в стране по сути под боком военная техника гуляет, угроза военных действий, пирамидка ОВГЗ больше трюлика, МВФ транш не дает, реального кэша у НБУ не более 3ярдов, при любом кипише гривас улетает на 35-40 четко даже не моргнув, но нас при этом уверяют девелоперы что недвига дальше в рост на 20% и что "ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%." Это как?)). Ну и плюс ипотечная карусель, никого черные лебеди не пугают) Весь мир ждет решений ФРС когда начнется закрутка гаек по учетной ставке) Ну и самое удивительное, что с зелеными человеками при власти мы наблюдаем тотальное погружение на дно)
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:44

  sivolkin2020 написав:"ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%. Все это происходит на фоне стабильного курса валют. Я нас поздравляю: таких показателей роста не было за все годы независимости. И эти дополнительные деньги способствуют росту спроса на недвижимость", — подчеркнул Ваврыш


Наперсточник - он наперсточник во всем. НБУ прогнозирует рост ВВП не на 4%, а на 3,8%. А если вспомнить о том, что в прошлом году ВВП снизился на 4%, то к концу 2021-го мы не выйдем даже на уровень 2019-го. Что до инфляции, прогноз НБУ на 2021-й - 7%.

Насчет "всех годов независимости" - за 30 лет прирост ВВП выше 3,8% отмечался 8 раз. Инфляция выше 7% (хотя этим только полный идиот будет гордиться) - 22 раза
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:44

  vitaliian написав:..
при том что Каир и был в разы дешевле Киева.

Египет также пережил свои майданы, которые редко приводят к росту хоть чего-то хоть где-то.
и даже там, готов поспорить, падение было самым небольшим в сравнении с прочими городами страны.
Тут какая заковырка - чем глубже яма деиндустриализации Украины, тем больше народ прется в Киев. Работы по месту нет, перспектив нет - а в Киеве есть. Вот и все
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:46

  sivolkin2020 написав:Среди факторов, способствующих росту цен, он называет беспрецедентный рост экономики Украины, который стимулирует рост спроса на недвижимость на фоне сокращения предложения.

"ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%.


спасибо, посмеялся
за каких лохов он принимает свою аудиторию ? инфляция - это рост экономики ?
математег, чо :)

ps: беспрецедентный отрицательный рост на 2% :)
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