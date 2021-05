Додано: Вів 18 тра, 2021 10:36

sequence написав: Почти во всех странах статус столицы влияет на уровень жизни каким-то волшебным образом. Когда в Германии столица вернулась в Берлин, то Мюнхен попустился, а Берлин сильно вырос - вот вам пример только последних лет. Почти во всех странах статус столицы влияет на уровень жизни каким-то волшебным образом. Когда в Германии столица вернулась в Берлин, то Мюнхен попустился, а Берлин сильно вырос - вот вам пример только последних лет.

Egypt's house price falls deceleratingEgypt’s housing market shows some signs of improvement, with the nationwide real estate index falling by just 2.28% during 2019, following y-o-y declines of 19.24% in 2018, and 11.49% in 2017. Nominal house prices increased 4.66% y-o-y in 2019.при том что Каир и был в разы дешевле Киева.динамика по Кубе и Венесуэле ещё печальнее.статус столицы впечатляет только провинциального понаеха (что отражено в эпосе "3 закона трибэки") а экономика натуральна, упадёт всё упадёт и недвига. Но чтобы всё лежало а одна киевская недвига поднималась это фантастика.первым что восстановится это торговля. В 90х я жил в Москве, торговало полгорода просто непрерывной цепочкой стояли люди на тротуарах, в переходах и даже в торговых центрахчто то продавали. В Украине тогда были рынки на стадионах. Недвижимость в цене восстановилась значительно позже.