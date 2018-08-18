Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sequence написав:Беру друзей России, например Казахстан. Та даже Ереван. Может, Пекин? И шо? пример Трентона не имеет отношения к контексту столиц. Умейте признать свою неправоту, хоть это и сложно с непривычки. Без обид
без проблем, признаю свою НЕПРАВОТУ абсолютно во всём. Вы самые умные гуру а мы ничего не понимающие в жизни ирпенские понаехи.
Если полегчало объясните, статус столицы это иммунитет от экономических проблем или как? Должно же быть обоснование вашей веры.
про Венесуэлу ролик скинуть или сами поищете? Гавану и Каир можете тоже посмотреть, нетуристические объекты.
Я жил в Одессе, Днепре, Львове, Киеве. Но свою недвижимость к статусу золота (вечная ценность) приравнивали только киевляне. Одесситов в 2008 в этом плане сильно попустило. Такое наблюдение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 тра, 2021 10:29, всього редагувалось 3 разів.
Макроэкономические и рыночные факторы способствуют росту цен на недвижимость. В 2021 году рост может достичь 20-25%. Об этом в ходе панельной дискуссии на Втором ипотечном форуме рассказал бизнесмен, собственник и CEO компании SAGA Development Андрей Ваврыш.
Среди факторов, способствующих росту цен, он называет беспрецедентный рост экономики Украины, который стимулирует рост спроса на недвижимость на фоне сокращения предложения.
"ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%. Все это происходит на фоне стабильного курса валют. Я нас поздравляю: таких показателей роста не было за все годы независимости. И эти дополнительные деньги способствуют росту спроса на недвижимость", — подчеркнул Ваврыш. В то же время, он отмечает, что на фоне роста спроса на недвижимость и повышения цен, обусловленного ростом экономики, предложение на рынке продолжает сокращаться: "На середину 2019 года в продаже было более 290 объектов жилой недвижимости, сейчас — 223. За 2 года предложение на рынке сократилось более чем на 25%". По словам девелопера, такая ситуация обусловлена некорректным функционированием разрешительной системы и влечет за собой ряд рисков, особенно в случае появления доступной ипотеки.
В частности, он считает, что искусственное сдерживание предложения может привести к существенным колебаниям цен, когда на рынке появится большое количество новых проектов. И НБУ и банки изначально закладывают этот риск в процентную ставку по ипотеке, тем самым удерживая ее на высоком для потребителя уровне.
Еще одним риском Ваврыш считает неготовность производительных мощностей к строительному буму, который может случиться через 5-6 лет благодаря снижению ставок по ипотеке.
"В течение 5-6 лет мы будем иметь двух-трехкратный прирост объемов строительства на этом рынке, а мы к этому не готовы. Не готовы ни технологически, ни производственными ресурсами, ни стройматериалами. И это больше всего отразится на себестоимости строительства", — заключил девелопер.
vitaliian написав:.. Если полегчало объясните, статус столицы это иммунитет от экономических проблем или как? Должно же быть обоснование вашей слепой веры. про Венесуэлу ролик скинуть или сами поищете? Гавану и Каир можете тоже посмотреть, нетуристические объекты.
Мы обсуждаем в контексте было/стало на каком-то обозримом участке времени. Вполне возможно, что в Гаване 2021 стало дешевле Гаваны 1951, но смилуйтесь надо мной, давайте хоть на участке лет 20ти смотреть. Так же, как у нас по закону Трибеки народ прет в Киев, аналогично на Кубе - в Гавану, Северной Корее - Пхеньян и дальше по списку. Почти во всех странах статус столицы влияет на уровень жизни каким-то волшебным образом. Когда в Германии столица вернулась в Берлин, то Мюнхен попустился, а Берлин сильно вырос - вот вам пример только последних лет.
sequence написав:Почти во всех странах статус столицы влияет на уровень жизни каким-то волшебным образом. Когда в Германии столица вернулась в Берлин, то Мюнхен попустился, а Берлин сильно вырос - вот вам пример только последних лет.
Egypt's house price falls decelerating Egypt’s housing market shows some signs of improvement, with the nationwide real estate index falling by just 2.28% during 2019, following y-o-y declines of 19.24% in 2018, and 11.49% in 2017. Nominal house prices increased 4.66% y-o-y in 2019. https://www.globalpropertyguide.com/new ... ating-4008
при том что Каир и был в разы дешевле Киева.
динамика по Кубе и Венесуэле ещё печальнее.
статус столицы впечатляет только провинциального понаеха (что отражено в эпосе "3 закона трибэки") а экономика натуральна, упадёт всё упадёт и недвига. Но чтобы всё лежало а одна киевская недвига поднималась это фантастика.
первым что восстановится это торговля. В 90х я жил в Москве, торговало полгорода просто непрерывной цепочкой стояли люди на тротуарах, в переходах и даже в торговых центрах и с рук что то продавали. В Украине тогда были рынки на стадионах. Недвижимость в цене восстановилась значительно позже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 тра, 2021 10:48, всього редагувалось 5 разів.
Народ, вам не кажется что пипл загоняют в гонку цен за недвигой, в стране по сути под боком военная техника гуляет, угроза военных действий, пирамидка ОВГЗ больше трюлика, МВФ транш не дает, реального кэша у НБУ не более 3ярдов, при любом кипише гривас улетает на 35-40 четко даже не моргнув, но нас при этом уверяют девелоперы что недвига дальше в рост на 20% и что "ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%." Это как?)). Ну и плюс ипотечная карусель, никого черные лебеди не пугают) Весь мир ждет решений ФРС когда начнется закрутка гаек по учетной ставке) Ну и самое удивительное, что с зелеными человеками при власти мы наблюдаем тотальное погружение на дно)
sivolkin2020 написав:"ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%. Все это происходит на фоне стабильного курса валют. Я нас поздравляю: таких показателей роста не было за все годы независимости. И эти дополнительные деньги способствуют росту спроса на недвижимость", — подчеркнул Ваврыш
Наперсточник - он наперсточник во всем. НБУ прогнозирует рост ВВП не на 4%, а на 3,8%. А если вспомнить о том, что в прошлом году ВВП снизился на 4%, то к концу 2021-го мы не выйдем даже на уровень 2019-го. Что до инфляции, прогноз НБУ на 2021-й - 7%.
Насчет "всех годов независимости" - за 30 лет прирост ВВП выше 3,8% отмечался 8 раз. Инфляция выше 7% (хотя этим только полный идиот будет гордиться) - 22 раза
vitaliian написав:.. при том что Каир и был в разы дешевле Киева.
Египет также пережил свои майданы, которые редко приводят к росту хоть чего-то хоть где-то. и даже там, готов поспорить, падение было самым небольшим в сравнении с прочими городами страны. Тут какая заковырка - чем глубже яма деиндустриализации Украины, тем больше народ прется в Киев. Работы по месту нет, перспектив нет - а в Киеве есть. Вот и все
sivolkin2020 написав:Среди факторов, способствующих росту цен, он называет беспрецедентный рост экономики Украины, который стимулирует рост спроса на недвижимость на фоне сокращения предложения.
"ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%.
спасибо, посмеялся за каких лохов он принимает свою аудиторию ? инфляция - это рост экономики ? математег, чо