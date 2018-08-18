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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:48
vitaliian написав:
.. Но чтобы всё лежало а одна киевская недвига поднималась это фантастика.
да, кэп - тут не поспоришь. Притом, не поспоришь, что в Киеве, что в дистрикте Коламбиа, что в Берлине, что в Гаване
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Додано: Вів 18 тра, 2021 11:02
sequence написав:
давайте хоть на участке лет 20ти смотреть.
за 20 лет после падения может что угодно восстановится, вернётся Крым и Донбасс, нас примут в ЕС и нато. Я на такой длинный период не планирую, жить хочу сейчас а не через 20 лет. Если недвижимость упадёт через переизбыток предложений то это надолго, лишние дома никто разбирать не будет. А где проходит граница спроса / насыщения рынка понять сложно, из-за инвесторов которые гребут бетон в надежде заработать. По офисным помещениям уже переизбыток предложений, остальные сегменты имхо на очереди.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 18 тра, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 11:03
Vlad442 написав:
[. Были, которые арендовали на проценты с валютного депо и считали, что это выгодней покупки.
Да, таких много было, вплоть до 19ого года. С депо в 100 куе жили в бизнес классе. Потом правда резко куда то пропали.
ПС
Не могу доллары поменять. Был послан из 4х обменов. Говорят грн нет, приходите потом))
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Додано: Вів 18 тра, 2021 11:05
hume написав:
Не могу доллары поменять. Был послан из 4х обменов. Говорят грн нет, приходите потом))
uacoin.com.ua Саксаганського, буд. 59б, до ляма гриши никаких проблем, больше надо заказывать. если нужен их моб могу дать в личку
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Додано: Вів 18 тра, 2021 11:21
vitaliian написав:
..А где проходит граница спроса / насыщения рынка понять сложно, из-за инвесторов которые гребут бетон в надежде заработать. ..
вот так плавненько мы вернусь к забытой теме "навеса" ))
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Додано: Вів 18 тра, 2021 11:22
vitaliian написав: hume написав:
Не могу доллары поменять. Был послан из 4х обменов. Говорят грн нет, приходите потом))
uacoin.com.ua Саксаганського, буд. 59б, до ляма гриши никаких проблем, больше надо заказывать. если нужен их моб могу дать в личку
Нужно было сбросить пару тысяч. Обычно ради такой суммы с района не уезжаю. Просто как то странно, что везде жёсткий отказ. Посмотрим на это укрепление
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Додано: Вів 18 тра, 2021 11:23
vitaliian написав: flyman написав:
А що, за Києвом життя нема?
Жити в умовній Березані, чи Білій Церкві із ШРТ до Києва? Чи Чернігові.
еда, медицина, коммуналка, одежда, стрижка, постельное бельё даже в БЦ платные.
тобто в БЦ вийде дорожче жити чим в Анталії?
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Додано: Вів 18 тра, 2021 11:28
baraka написав: sivolkin2020 написав:
"ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%.
спасибо, посмеялся
за каких лохов он принимает свою аудиторию ? инфляция - это рост экономики ?
математег, чо
ps: беспрецедентный отрицательный рост на 2%
Об этом в ходе панельной дискуссии
на Втором ипотечном форуме рассказал бизнесмен
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Додано: Вів 18 тра, 2021 11:30
sivolkin2020 написав:
Макроэкономические и рыночные факторы способствуют росту цен на недвижимость. В 2021 году рост может достичь 20-25%. Об этом в ходе панельной дискуссии на Втором ипотечном форуме рассказал бизнесмен, собственник и CEO компании SAGA Development Андрей Ваврыш.
странно, якби зацікавлена в рості особа сказала би інакше,
пчьоли протів мьода?
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Додано: Вів 18 тра, 2021 11:32
sivolkin2020 написав:
"ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%.
Фантазер ти мєня називала.
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