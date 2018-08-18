|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:35
sequence написав: vitaliian написав:
..А где проходит граница спроса / насыщения рынка понять сложно, из-за инвесторов которые гребут бетон в надежде заработать. ..
вот так плавненько мы вернусь к забытой теме "навеса" ))
на что ориентируюсь я, на качество предложений. Если 10 лет назад купить снять офис возле метро было крутым квестом, многие даже уважаемые фирмы сидели в промзонах (тот же Кронос или морепродукты Вичи) то сейчас огромный выбор от 10$ m2. Кроме центра где угодно. Перенасыщение.
Киев оказался в уникальной ситуации. Сколько себя помню здесь был дефицит недвижимости. Риелтор показывал мне квартиру на венике, через час уже гулял внизу следующий претендент. Жилые гаражи тоже снимали на полном серьёзе.
Что будет с ценами при переизбытке? Либо обвалятся и в этот раз надолго (пока не нарожают новых понаехов) либо останутся на текущих уровнях но с длинными периодами простоя (типа как мороженное зимой, цена не снижается но продаётся оно намного реже).
Пока говорю об аренде.
можете заскринить закон виталиана, то что было долго всеми востребовано, рано или поздно становится никому не нужно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 18 тра, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7040
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1360 раз.
- Подякували: 1951 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:39
Serg-ik написав: baraka написав: sivolkin2020 написав:
"ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%.
спасибо, посмеялся
за каких лохов он принимает свою аудиторию ? инфляция - это рост экономики ?
математег, чо
ps: беспрецедентный отрицательный рост на 2%
Об этом в ходе панельной дискуссии
на Втором ипотечном форуме рассказал бизнесмен
Судя по бредовости аргументов в пользу будеттолькодорожая, у нас тут такие панельные дискуссии
проходят по 4 раза в неделю
PS: для интереса заглянул в прайс КГС, который собирался поднять цены с 15 мая. На глаз изменений не вижу, а файл от 17-го. Кто в теме - что и на сколько, или передумали?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10012
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2151 раз.
- Подякували: 4697 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:41
sequence написав: vitaliian написав:
..
при том что Каир и был в разы дешевле Киева.
Египет также пережил свои майданы, которые редко приводят к росту хоть чего-то хоть где-то.
и даже там, готов поспорить, падение было самым небольшим в сравнении с прочими городами страны.
Тут какая заковырка - чем глубже яма деиндустриализации Украины, тем больше народ прется в Киев. Работы по месту нет, перспектив нет - а в Киеве есть. Вот и все
народ преться в Польщі...
цього тижня дві знайомі кобєти їдуть на Польщу, точніше одна вже заїхала, інша складає чемодани.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24640
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1240 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:41
Слишком все сладко поют сейчас, прямо как летом в 2008, когда Юлька была и заливала что бакс будет по 4, а тогда он был 4,7-4,8 даже были моменты по 4,65. а осень пришла, и гриша улетела к декабрю на 9,50, а потом откат на
так что сейчас аналогичная ситуация, имхо, тогда ЗВР было побольше чем сейчас и тогда не было такой тучи ОВГЗ у спекулей на руках. Народ бежит за бетоном даже в отстойниках СБ и берет фуфложилье которое застройщик повышает в цене чуть ли не каждую неделю))) Ажиотаж, спрос, вуаля) Осень-зима время собирать камни.
-
sivolkin2020
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 21.04.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:47
sequence написав:
Тут какая заковырка - чем глубже яма деиндустриализации Украины, тем больше народ прется в Киев. Работы по месту нет, перспектив нет - а в Киеве есть. Вот и все
вы же понимаете что математически маленьким фиговым листочком большая ж.па не прикрывается.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7040
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1360 раз.
- Подякували: 1951 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:47
#Удальонка нє работаєт https://news.finance.ua/ua/news/-/492499/google-vyrishyla-zalyshyty-na-postijnij-dystantsijnij-roboti-20-spivrobitnykiv
Приблизно 20% співробітників Google залишаться на дистанційній роботі на постійній основі навіть після пандемії, повідомляється в зверненні гендиректора Alphabet і Google Сундара Пічаї.
«Близько 60% співробітників Google будуть збиратися в офісі кілька днів на тиждень, ще 20% будуть працювати в нових офісах, а 20% будуть працювати з дому», – пояснив глава компанії, пише Forbes.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24640
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1240 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, sivolkin2020
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20387
|3537823
|
|
|488
|217422
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|22422
|
|