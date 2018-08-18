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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7416741774187419

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:35

  sequence написав:
  vitaliian написав:..А где проходит граница спроса / насыщения рынка понять сложно, из-за инвесторов которые гребут бетон в надежде заработать. ..

вот так плавненько мы вернусь к забытой теме "навеса" ))

на что ориентируюсь я, на качество предложений. Если 10 лет назад купить снять офис возле метро было крутым квестом, многие даже уважаемые фирмы сидели в промзонах (тот же Кронос или морепродукты Вичи) то сейчас огромный выбор от 10$ m2. Кроме центра где угодно. Перенасыщение.

Киев оказался в уникальной ситуации. Сколько себя помню здесь был дефицит недвижимости. Риелтор показывал мне квартиру на венике, через час уже гулял внизу следующий претендент. Жилые гаражи тоже снимали на полном серьёзе.

Что будет с ценами при переизбытке? Либо обвалятся и в этот раз надолго (пока не нарожают новых понаехов) либо останутся на текущих уровнях но с длинными периодами простоя (типа как мороженное зимой, цена не снижается но продаётся оно намного реже).

Пока говорю об аренде.

можете заскринить закон виталиана, то что было долго всеми востребовано, рано или поздно становится никому не нужно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 тра, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:39

  Serg-ik написав:
  baraka написав:
  sivolkin2020 написав:"ВВП — это всегда прирост экономики минус инфляция. Нацбанк в этом году прогнозирует рост ВВП на уровне 4%, инфляцию — 15%. Если сложить эти два показателя, мы получим рост экономики на уровне почти 20%.

спасибо, посмеялся
за каких лохов он принимает свою аудиторию ? инфляция - это рост экономики ?
математег, чо :)

ps: беспрецедентный отрицательный рост на 2% :)

Об этом в ходе панельной дискуссии на Втором ипотечном форуме рассказал бизнесмен


Судя по бредовости аргументов в пользу будеттолькодорожая, у нас тут такие панельные дискуссии проходят по 4 раза в неделю :mrgreen:

PS: для интереса заглянул в прайс КГС, который собирался поднять цены с 15 мая. На глаз изменений не вижу, а файл от 17-го. Кто в теме - что и на сколько, или передумали?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:41

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
при том что Каир и был в разы дешевле Киева.

Египет также пережил свои майданы, которые редко приводят к росту хоть чего-то хоть где-то.
и даже там, готов поспорить, падение было самым небольшим в сравнении с прочими городами страны.
Тут какая заковырка - чем глубже яма деиндустриализации Украины, тем больше народ прется в Киев. Работы по месту нет, перспектив нет - а в Киеве есть. Вот и все

народ преться в Польщі...
цього тижня дві знайомі кобєти їдуть на Польщу, точніше одна вже заїхала, інша складає чемодани.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слишком все сладко поют сейчас, прямо как летом в 2008, когда Юлька была и заливала что бакс будет по 4, а тогда он был 4,7-4,8 даже были моменты по 4,65. а осень пришла, и гриша улетела к декабрю на 9,50, а потом откат на 8) так что сейчас аналогичная ситуация, имхо, тогда ЗВР было побольше чем сейчас и тогда не было такой тучи ОВГЗ у спекулей на руках. Народ бежит за бетоном даже в отстойниках СБ и берет фуфложилье которое застройщик повышает в цене чуть ли не каждую неделю))) Ажиотаж, спрос, вуаля) Осень-зима время собирать камни.
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Тут какая заковырка - чем глубже яма деиндустриализации Украины, тем больше народ прется в Киев. Работы по месту нет, перспектив нет - а в Киеве есть. Вот и все
вы же понимаете что математически маленьким фиговым листочком большая ж.па не прикрывается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:47

#Удальонка нє работаєт

#Удальонка нє работаєт
https://news.finance.ua/ua/news/-/492499/google-vyrishyla-zalyshyty-na-postijnij-dystantsijnij-roboti-20-spivrobitnykiv
Приблизно 20% співробітників Google залишаться на дистанційній роботі на постійній основі навіть після пандемії, повідомляється в зверненні гендиректора Alphabet і Google Сундара Пічаї.

«Близько 60% співробітників Google будуть збиратися в офісі кілька днів на тиждень, ще 20% будуть працювати в нових офісах, а 20% будуть працювати з дому», – пояснив глава компанії, пише Forbes.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Vlad442 написав:Вспомнил, как в 16-ом писал, что лошадка депозитов сдохла, но есть окно возможностей заработать на котлованах, но это не навсегда. Потом будет можно заработать на росте недвиги при отскоке от дна, но это не навсегда. Потом будет возможность заработать на аренде, но это не навсегда. Меня спрашивали, а что потом, на чем будем рубить бабло, я отвечал "будем жить в цивилизованной стране первого мира, где пассивного дохода не существует".
Сбылось. Аренда еще держится, но при сегодняшней цене входа и цене ремонтов не факт, что это пассивный доход, а не как в анекдоте

Встречаются две подруги. Одна рассказывает другой: "Представляешь, иду вчера по улице. Вижу, лежат 100 долларов. Ну, думаю, нашла! Нагибаюсь... Чувствую, нет, за-ра-ба-ты ва ю... "

Про цивілізовану країну, це таки собі жарт.
Пасивний дохід є в розвинутих країнах: фондовий ринок, нерухомість, пенсійні програми ...
В тому ж США, маючи $1млн активів можна жити на кешфло.
Депозити просіли десь на початку 2021. Пригадай, коли Долярчик вийшов з БСУ і заскочив в РН.
Думаю, просадка по деподепозитам недовга, зараз падіння %% припинилося. Навіть можна ще знайти 12% до податків (10% чистими). Від 1млн грн., вже можна гратися в ОВДП.
Тільки не тре всі яйця тримати в одній корзині.

Щоб жити безбідно в Україні, достатньо мати активів, біля 33Куе (1млн грн.) на особу.
https://fi202x.blogspot.com/2021/05/fire-2021.html

Якщо активів до 20Куе, то депозити.
Якщо від 20Куе, то можна трохи в нерухомість (1к в обл центрі або оКРЖН).

Якщо є більше $100К, то тре думати про диверсифікацію в активи за кордон (для льотчиків Вась, хоча б кавалірка в Польщі, але наразі РН скрізь дутий).

Якщо $1М, то можна думати про міграцію в країну "золотого мільярда".
Всі цифри треба помножити в 3-10 разів, щоб було схоже на правду
Faceless
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