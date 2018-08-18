Додано: Вів 18 тра, 2021 11:35

sequence написав: vitaliian написав: ..А где проходит граница спроса / насыщения рынка понять сложно, из-за инвесторов которые гребут бетон в надежде заработать. .. ..А где проходит граница спроса / насыщения рынка понять сложно, из-за инвесторов которые гребут бетон в надежде заработать. ..

вот так плавненько мы вернусь к забытой теме "навеса" )) вот так плавненько мы вернусь к забытой теме "навеса" ))

на что ориентируюсь я, на качество предложений. Если 10 лет назад купить снять офис возле метро было крутым квестом, многие даже уважаемые фирмы сидели в промзонах (тот же Кронос или морепродукты Вичи) то сейчас огромный выбор от 10$ m2. Кроме центра где угодно. Перенасыщение.Киев оказался в уникальной ситуации. Сколько себя помню здесь был дефицит недвижимости. Риелтор показывал мне квартиру на венике, через час уже гулял внизу следующий претендент. Жилые гаражи тоже снимали на полном серьёзе.Что будет с ценами при переизбытке? Либо обвалятся и в этот раз надолго (пока не нарожают новых понаехов) либо останутся на текущих уровнях но с длинными периодами простоя (типа как мороженное зимой, цена не снижается но продаётся оно намного реже).Пока говорю об аренде.можете заскринить закон виталиана, то что было долго всеми востребовано, рано или поздно становится никому не нужно.