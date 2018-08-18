Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sivolkin2020 написав:Приобретая жилье в ипотеку, человек оценивает, прежде всего, не стоимость, не расположение и не состояние объекта, а свои возможности для выполнения принятых перед банком обязательств. Экономика для поддержания намечающейся динамики требует некоторого количества свободных денег.
Если же платежеспособность населения не увеличится, то, раздав деньги людям на приобретение квартир, придется собирать их этими самыми квартирами. Многократно возрастающая нагрузка на платежную единицу, делающая рубль неразменным, как раз и создает пузырь, который чем сильнее надувается, тем громче лопнет.
Когда волна роста цен закончится, сразу исчезнет инвестиционный спрос. И то, что строилось в расчете на этих покупателей, начнёт давать навесом предложения – застройщики не могут позволить себе ждать с пустыми кварталами жилья. Им надо закрыть кредиты, результатом будет коррекция цен. Причём явная. Для банков это, кстати, тоже обернется переоценкой залогов и финансовыми потерями. А что будет с облигациями?
Когда? После повышения ставки ипотеки или уже этим летом – посмотрим.
так в США так і є, ФЕД викупає іпотеку в комбанків, бере домами "з івна і палок" замість випущених в обіг фантиків. Думаю, що потім заселятимуть бездомних і так вирішуватимуть цю соціальну проблему. Як кажуть: nice move bro
RTC12 написав:вот тогда и появится мудрое решение: Взять, и поделить! Вернее, обложить дополнительными налогами. Богатые должны платить еще больше, иначе будет бунт... ........ Там свои дела...А вот владельцев дорогих авто, недвиги, особенно если у них её много, могут порвать как Тузик тряпку...Медленно, но уверенно...
Так и есть
Відбулось засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики в режимі відеоконференції, на якому було розглянуто у першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" (№ 5376).
Проектом Закону пропонується провести одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані за рахунок доходів, що підлягали в момент їх отримання оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені податки і збори, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.
Зокрема, пропонується оподатковувати незадекларовані раніше доходи за ставками 2,5, 5 та 9% в залежності від виду активу та обраного способу виконання податкового обов'язку, а також 18% - у разі встановлення порушення декларантом деяких вимог щодо умов розміщення валютних цінностей у банківських та/або в інших фінансових установах, відсутності відповідного документа, що підтверджує право вимоги.
Члени Комітету підтримали низку поправок, серед яких - пропозиція збільшити ставки оподаткування, у разі сплати податків у розстрочку, а також встановити ставку оподаткування для декларування закордонних активів на перші шість місяців амністії на рівні 7%, а на наступні - 9%. Окрім того, була підтримана правка, яка визначає, що декларуванню підлягають квартири площею понад 120 метрів квадратних і приватні будинки площею понад 240 метрів квадратних, незалежно від їх вартості, а транспортні засоби - вартістю понад 400 тисяч гривень.
"Фсьо будит тока даражать"))) Ждемс к осени цену за квадрат 2куе на трое или борщаге, печорские и прицентралье сталицы выскочит за 5куе за квадрат) понаехи ликуют от роста цен на бетонку и мнят себя алегархами)))
sivolkin2020 написав:Знаменитый американский инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 г., зашортил акции Tesla на $534 млн.
Майкл Бьюрри известен тем, что одним из первых предсказал падение рынка недвижимости и ипотечного кредитования, которое вызвало финансовый кризис 2008 г. Бьюрри сделал ставку против американского рынка недвижимости, заработав для инвесторов фонда Scion Capital $700 млн. Впоследствии его история легла в основу фильма «Игра на понижение».
Похоже, что доктор Бьюрри собирается сотворить следующий Big Short. Вчера стало известно, что инвестор открыл короткую позицию против Tesla на сумму более $534 млн через Put-опционы. Согласно представленному в SEC отчету, Бьюрри на конец I квартала держал 8 001 контракта Put. Цена и срок их исполнения не раскрываются.
Бьюрри не в первый раз ставит против Tesla. Ранее в удаленном твите инвестор отмечал, что зависимость Tesla от регулирующих кредитов для получения прибыли является «красным флагом». Регуляторные кредиты, которые не имеют отношения к займам, компания Маска получает от государственных программ поддержки возобновляемых источников энергии за выпуск чистых в экологическом плане автомобилей. Другие автопроизводители покупают такие кредиты-квоты, чтобы компенсировать углеродный след от своей продукции и не попасть под санкции.
В начале года Бьюрри сравнил стремительно дорожающие акции Tesla с пузырем на рынке ипотечного кредитования США в 2008 г. Невозможно точно сказать, в какой момент и по какой цене Майкл Бьюрри открыл свои позиции.
С начала года акции Tesla упали более чем на 36% от максимума. О развитии нисходящего движения мы рассказывали в нашем техническом анализе от 13 мая, указав первую цель снижения в $550–570. В текущий момент цена нашла поддержку именно там.
Надо отправить ему в подарок красные труселя Тесла.