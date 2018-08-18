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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74207421742274237424>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Якщо самі винні?
степень вины определяет суд, к индивидам с научной степенью это тоже относится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:52

  vitaliian написав:Ромасик

1923 1939 1959 1970_ 1979_ 1989_ 2001_ 2017_ 2020
2226 6489 18186 25275 31589 38710 40593 50434 100000

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1 ... 0%BD%D1%8C
дороги не порвались, пробок по ирпеню нет.

ніколи не приводь укро-уїкіпєдію як достовірне джерело інформації
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:53

  sequence написав:нашествие всепропальщиков.

Не лише київських, а й ірпіньских.
Плачуть і плачуть.

А що трапилось у світі??? Лишній доляр надрукували???
Востаннє редагувалось Frant в Вів 18 тра, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:55

  sequence написав:нашествие всепропальщиков.
10 минут назад руслан улетел на Детроит
Зображення

может на кржн валюту привезёт?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 тра, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:57

  Frant написав:..
А що трапилось у світі??? Лишній доляр надрукували???

Вопрос не в том что напечатали, а то что кое-кому не перепало с этой раздачи. Вот сидят и ноют, как распределить 2000 долларов по корзине валют, ОВГЗ и золоту
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:58

  sivolkin2020 написав:Приобретая жилье в ипотеку, человек оценивает, прежде всего, не стоимость, не расположение и не состояние объекта, а свои возможности для выполнения принятых перед банком обязательств. Экономика для поддержания намечающейся динамики требует некоторого количества свободных денег.

Если же платежеспособность населения не увеличится, то, раздав деньги людям на приобретение квартир, придется собирать их этими самыми квартирами. Многократно возрастающая нагрузка на платежную единицу, делающая рубль неразменным, как раз и создает пузырь, который чем сильнее надувается, тем громче лопнет.

Когда волна роста цен закончится, сразу исчезнет инвестиционный спрос. И то, что строилось в расчете на этих покупателей, начнёт давать навесом предложения – застройщики не могут позволить себе ждать с пустыми кварталами жилья. Им надо закрыть кредиты, результатом будет коррекция цен. Причём явная. Для банков это, кстати, тоже обернется переоценкой залогов и финансовыми потерями. А что будет с облигациями?

Когда? После повышения ставки ипотеки или уже этим летом – посмотрим.

так в США так і є,
ФЕД викупає іпотеку в комбанків, бере домами "з івна і палок" замість випущених в обіг фантиків.
Думаю, що потім заселятимуть бездомних і так вирішуватимуть цю соціальну проблему. Як кажуть: nice move bro
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  RTC12 написав:вот тогда и появится мудрое решение:
Взять, и поделить! Вернее, обложить дополнительными налогами.
Богатые должны платить еще больше, иначе будет бунт...
........
Там свои дела...А вот владельцев дорогих авто, недвиги, особенно если у них её много, могут порвать как Тузик тряпку...Медленно, но уверенно...


Так и есть
Відбулось засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики в режимі відеоконференції, на якому було розглянуто у першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" (№ 5376).

Проектом Закону пропонується провести одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані за рахунок доходів, що підлягали в момент їх отримання оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені податки і збори, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Зокрема, пропонується оподатковувати незадекларовані раніше доходи за ставками 2,5, 5 та 9% в залежності від виду активу та обраного способу виконання податкового обов'язку, а також 18% - у разі встановлення порушення декларантом деяких вимог щодо умов розміщення валютних цінностей у банківських та/або в інших фінансових установах, відсутності відповідного документа, що підтверджує право вимоги.

Члени Комітету підтримали низку поправок, серед яких - пропозиція збільшити ставки оподаткування, у разі сплати податків у розстрочку, а також встановити ставку оподаткування для декларування закордонних активів на перші шість місяців амністії на рівні 7%, а на наступні - 9%. Окрім того, була підтримана правка, яка визначає, що декларуванню підлягають квартири площею понад 120 метрів квадратних і приватні будинки площею понад 240 метрів квадратних, незалежно від їх вартості, а транспортні засоби - вартістю понад 400 тисяч гривень.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Фсьо будит тока даражать"))) Ждемс к осени цену за квадрат 2куе на трое или борщаге, печорские и прицентралье сталицы выскочит за 5куе за квадрат) понаехи ликуют от роста цен на бетонку и мнят себя алегархами)))
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:08

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Ромасик

1923 1939 1959 1970_ 1979_ 1989_ 2001_ 2017_ 2020
2226 6489 18186 25275 31589 38710 40593 50434 100000

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1 ... 0%BD%D1%8C
дороги не порвались, пробок по ирпеню нет.

ніколи не приводь укро-уїкіпєдію як достовірне джерело інформації

ваши 60 тыс Ирпенчан в принципе не могут создавать пробки ни у себя в городе ни тем более в Киеве.

длина Ирпеня на 1 км больше чем проспекта Бажана. Загуглите сколько на похе людей живёт и не пишите глупости о том как 60 тыс Ирпенчан порвали Ирпень.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 тра, 2021 13:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:08

  sivolkin2020 написав:Знаменитый американский инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 г., зашортил акции Tesla на $534 млн.

Майкл Бьюрри известен тем, что одним из первых предсказал падение рынка недвижимости и ипотечного кредитования, которое вызвало финансовый кризис 2008 г. Бьюрри сделал ставку против американского рынка недвижимости, заработав для инвесторов фонда Scion Capital $700 млн. Впоследствии его история легла в основу фильма «Игра на понижение».

Похоже, что доктор Бьюрри собирается сотворить следующий Big Short. Вчера стало известно, что инвестор открыл короткую позицию против Tesla на сумму более $534 млн через Put-опционы. Согласно представленному в SEC отчету, Бьюрри на конец I квартала держал 8 001 контракта Put. Цена и срок их исполнения не раскрываются.

Бьюрри не в первый раз ставит против Tesla. Ранее в удаленном твите инвестор отмечал, что зависимость Tesla от регулирующих кредитов для получения прибыли является «красным флагом». Регуляторные кредиты, которые не имеют отношения к займам, компания Маска получает от государственных программ поддержки возобновляемых источников энергии за выпуск чистых в экологическом плане автомобилей. Другие автопроизводители покупают такие кредиты-квоты, чтобы компенсировать углеродный след от своей продукции и не попасть под санкции.

В начале года Бьюрри сравнил стремительно дорожающие акции Tesla с пузырем на рынке ипотечного кредитования США в 2008 г. Невозможно точно сказать, в какой момент и по какой цене Майкл Бьюрри открыл свои позиции.

С начала года акции Tesla упали более чем на 36% от максимума. О развитии нисходящего движения мы рассказывали в нашем техническом анализе от 13 мая, указав первую цель снижения в $550–570. В текущий момент цена нашла поддержку именно там.

Надо отправить ему в подарок красные труселя Тесла.
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