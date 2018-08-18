sivolkin2020 написав:

Знаменитый американский инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 г., зашортил акции Tesla на $534 млн.Майкл Бьюрри известен тем, что одним из первых предсказал падение рынка недвижимости и ипотечного кредитования, которое вызвало финансовый кризис 2008 г. Бьюрри сделал ставку против американского рынка недвижимости, заработав для инвесторов фонда Scion Capital $700 млн. Впоследствии его история легла в основу фильма «Игра на понижение».Похоже, что доктор Бьюрри собирается сотворить следующий Big Short. Вчера стало известно, что инвестор открыл короткую позицию против Tesla на сумму более $534 млн через Put-опционы. Согласно представленному в SEC отчету, Бьюрри на конец I квартала держал 8 001 контракта Put. Цена и срок их исполнения не раскрываются.Бьюрри не в первый раз ставит против Tesla. Ранее в удаленном твите инвестор отмечал, что зависимость Tesla от регулирующих кредитов для получения прибыли является «красным флагом». Регуляторные кредиты, которые не имеют отношения к займам, компания Маска получает от государственных программ поддержки возобновляемых источников энергии за выпуск чистых в экологическом плане автомобилей. Другие автопроизводители покупают такие кредиты-квоты, чтобы компенсировать углеродный след от своей продукции и не попасть под санкции.В начале года Бьюрри сравнил стремительно дорожающие акции Tesla с пузырем на рынке ипотечного кредитования США в 2008 г. Невозможно точно сказать, в какой момент и по какой цене Майкл Бьюрри открыл свои позиции.С начала года акции Tesla упали более чем на 36% от максимума. О развитии нисходящего движения мы рассказывали в нашем техническом анализе от 13 мая, указав первую цель снижения в $550–570. В текущий момент цена нашла поддержку именно там.