Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sivolkin2020 написав:Знаменитый американский инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 г., зашортил акции Tesla на $534 млн.
Майкл Бьюрри известен тем, что одним из первых предсказал падение рынка недвижимости и ипотечного кредитования, которое вызвало финансовый кризис 2008 г. Бьюрри сделал ставку против американского рынка недвижимости, заработав для инвесторов фонда Scion Capital $700 млн. Впоследствии его история легла в основу фильма «Игра на понижение».
Похоже, что доктор Бьюрри собирается сотворить следующий Big Short. Вчера стало известно, что инвестор открыл короткую позицию против Tesla на сумму более $534 млн через Put-опционы. Согласно представленному в SEC отчету, Бьюрри на конец I квартала держал 8 001 контракта Put. Цена и срок их исполнения не раскрываются.
Бьюрри не в первый раз ставит против Tesla. Ранее в удаленном твите инвестор отмечал, что зависимость Tesla от регулирующих кредитов для получения прибыли является «красным флагом». Регуляторные кредиты, которые не имеют отношения к займам, компания Маска получает от государственных программ поддержки возобновляемых источников энергии за выпуск чистых в экологическом плане автомобилей. Другие автопроизводители покупают такие кредиты-квоты, чтобы компенсировать углеродный след от своей продукции и не попасть под санкции.
В начале года Бьюрри сравнил стремительно дорожающие акции Tesla с пузырем на рынке ипотечного кредитования США в 2008 г. Невозможно точно сказать, в какой момент и по какой цене Майкл Бьюрри открыл свои позиции.
С начала года акции Tesla упали более чем на 36% от максимума. О развитии нисходящего движения мы рассказывали в нашем техническом анализе от 13 мая, указав первую цель снижения в $550–570. В текущий момент цена нашла поддержку именно там.
Ну мы снова отвлеклись на плинтус скрытого монтажа (что бы мы без него делали). А между тем, второе точное предсказание Нассима Талеба никто вспомнить не может. Но парня, который когда-то поднял денежек на шортилове ипотечных облигаций, а теперь намеревается сделать то же самое на акциях Тесла предлагают нам косплеить.