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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74217422742374247425>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:19

  sivolkin2020 написав:Знаменитый американский инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 г., зашортил акции Tesla на $534 млн.

Майкл Бьюрри известен тем, что одним из первых предсказал падение рынка недвижимости и ипотечного кредитования, которое вызвало финансовый кризис 2008 г. Бьюрри сделал ставку против американского рынка недвижимости, заработав для инвесторов фонда Scion Capital $700 млн. Впоследствии его история легла в основу фильма «Игра на понижение».

Похоже, что доктор Бьюрри собирается сотворить следующий Big Short. Вчера стало известно, что инвестор открыл короткую позицию против Tesla на сумму более $534 млн через Put-опционы. Согласно представленному в SEC отчету, Бьюрри на конец I квартала держал 8 001 контракта Put. Цена и срок их исполнения не раскрываются.

Бьюрри не в первый раз ставит против Tesla. Ранее в удаленном твите инвестор отмечал, что зависимость Tesla от регулирующих кредитов для получения прибыли является «красным флагом». Регуляторные кредиты, которые не имеют отношения к займам, компания Маска получает от государственных программ поддержки возобновляемых источников энергии за выпуск чистых в экологическом плане автомобилей. Другие автопроизводители покупают такие кредиты-квоты, чтобы компенсировать углеродный след от своей продукции и не попасть под санкции.

В начале года Бьюрри сравнил стремительно дорожающие акции Tesla с пузырем на рынке ипотечного кредитования США в 2008 г. Невозможно точно сказать, в какой момент и по какой цене Майкл Бьюрри открыл свои позиции.

С начала года акции Tesla упали более чем на 36% от максимума. О развитии нисходящего движения мы рассказывали в нашем техническом анализе от 13 мая, указав первую цель снижения в $550–570. В текущий момент цена нашла поддержку именно там.


по 2008 году сняли фильм с ним
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 1%8C%D0%BC)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, давайте все вместе напряжемся и вспомним второе точное предсказание Нассима Талеба.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:54

  airmax78 написав:Ребята, давайте все вместе напряжемся и вспомним второе точное предсказание Нассима Талеба.

Ти панорамні вікна не тримай відкритими, бо може залетіти чорний лебідь і нагадити на плінтус прихованого монтажа.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:56

  flyman написав:
  airmax78 написав:Ребята, давайте все вместе напряжемся и вспомним второе точное предсказание Нассима Талеба.

Ти панорамні вікна не тримай відкритими, бо може залетіти чорний лебідь і нагадити на плінтус прихованого монтажа.

В том-то и дело, что не может - нет у плинтуса скрытого монтажа выступающих частей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:58

не тему недвиги
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:02

  Serg-ik написав:не тему недвиги
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Не вижу принципиальной разницы с дворцом Кацубы там или Косюка. Комично, конечно, что у человека заработавшего столько денег на старости лет совсем ума не осталось и способности критически мыслить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:04

  airmax78 написав:
  flyman написав:Ти панорамні вікна не тримай відкритими, бо може залетіти чорний лебідь і нагадити на плінтус прихованого монтажа.

В том-то и дело, что не может - нет у плинтуса скрытого монтажа выступающих частей.

вы просто не знаете способностей разных птичек
https://matushka-pra.livejournal.com/257150.html
https://www.istockphoto.com/ru/%D1%84%D ... 2-63392417
и особенно это, хоть и не лебедь
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_orig ... 249522.jpg
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну мы снова отвлеклись на плинтус скрытого монтажа (что бы мы без него делали). А между тем, второе точное предсказание Нассима Талеба никто вспомнить не может. Но парня, который когда-то поднял денежек на шортилове ипотечных облигаций, а теперь намеревается сделать то же самое на акциях Тесла предлагают нам косплеить.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:25

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Ти панорамні вікна не тримай відкритими, бо може залетіти чорний лебідь і нагадити на плінтус прихованого монтажа.

В том-то и дело, что не может - нет у плинтуса скрытого монтажа выступающих частей.

вы просто не знаете способностей разных птичек
https://matushka-pra.livejournal.com/257150.html
https://www.istockphoto.com/ru/%D1%84%D ... 2-63392417
и особенно это, хоть и не лебедь
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_orig ... 249522.jpg

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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:25

  airmax78 написав:Ребята, давайте все вместе напряжемся и вспомним второе точное предсказание Нассима Талеба.


Ты о последнем - опустении офисов и миграции из городов?
zРадио
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