это как стринги, чем меньше в них выступающих частей, тем дороже..
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Додано: Вів 18 тра, 2021 14:31
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:32
Гм, організувати пробку, досить одного-двох розбитих автомобілів, які блокують проїзд.
Чомусь я знову згадав про тупу пилку для електролобзика(((
Чи не сьгодні ірпенчани перекривали "варшавку"? Тому що в місті перебої електроенергії та первантажені траси на Київ???
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:35
смотрите видео которые я разместил вчера вечером.
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:36
Это он такое предсказывал? Ну это, пока, ни о чем.
Кстати, на этой коррекции P/E по Тесла усохло уже до 581. При этом E постоянно растет. Если P продолжит свое падение - то очень скоро P/E Тесла уже никого не будет раздражать.
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не того слухаєте. Талєб для бебібумерів.
Якщо Маск пожартує\твітне про КРЖН, скільки вона дасть ХХХ
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 тра, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:38
За период весеннего локдауна количество работающих ресторанов в Украине сократилось на 14%. Оборот предприятий общественного питания при этом сократился на 12%. Об этом свидетельствуют данные сервиса OpenDataBot.
Хотя с 1 мая карантин для ресторанной сферы был ослаблен, по истечении более двух недель заново открылись лишь 2% заведений, а обороты отрасли выросли тоже лишь на 2% по сравнению с показателями локдауна.
Всего, по данным сервиса, за весь год с начала эпидемии отрасль общественного питания потеряла почти 40% работающих заведений
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 18 тра, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:38
навіщо?
І так все ясно:
"В городе Буча, что возле Киева, местные жители устроили небольшую акцию протеста, из-за чего на въездах в столицу появились масштабные заторы.
Как сообщается в паблике "Спасай Ирпень" на странцие в социальной сети Facebook, люди несогласны с хаотичной застройкой города, поэтому они перекрыли трассу Варшавскую трассу."
"Возмущенные тотальной застройкой и вырубкой леса жители Ирпеня и Бучи перекрыли трассу международного значения «Варшавку», передает корреспондент PavlovskyNEWS.
Сейчас блокируется дорога в Буче.
На радикальные шаги жителей также подталкивает отсутствие в городе социальной инфраструктуры. В Ирпене не хватает детских садов, но при этом вводится в эксплуатацию очередной жилой многоквартирный дом, который еще больше усугубит ситуацию и усложнит дорожное движение."
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:41
Да тут есть и вторая заковырка - народ живущий в Киеве, который не связан с индустриализацией - уезжает из Киева и забирает работу с собой (иногда и рабочие места, но чаще использует рабочую силу с периферии удалённо)
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:42
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