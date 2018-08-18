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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7422742374247425>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:31

  airmax78 написав:В том-то и дело, что не может - нет у плинтуса скрытого монтажа выступающих частей.

это как стринги, чем меньше в них выступающих частей, тем дороже..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:32

  vitaliian написав:ваши 60 тыс Ирпенчан в принципе не могут создавать пробки ни у себя в городе ни тем более в Киеве.
Гм, організувати пробку, досить одного-двох розбитих автомобілів, які блокують проїзд.
Чомусь я знову згадав про тупу пилку для електролобзика(((

Чи не сьгодні ірпенчани перекривали "варшавку"? Тому що в місті перебої електроенергії та первантажені траси на Київ???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:35

  Frant написав:
  vitaliian написав:ваши 60 тыс Ирпенчан в принципе не могут создавать пробки ни у себя в городе ни тем более в Киеве.
Гм, організувати пробку, досить одного-двох розбитих автомобілів, які блокують проїзд.
Чомусь я знову згадав про тупу пилку для електролобзика(((

Чи не сьгодні ірпенчани перекривали "варшавку"? Тому що в місті перебої електроенергії та первантажені траси на Київ???

смотрите видео которые я разместил вчера вечером.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:36

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ребята, давайте все вместе напряжемся и вспомним второе точное предсказание Нассима Талеба.


Ты о последнем - опустении офисов и миграции из городов?

Это он такое предсказывал? Ну это, пока, ни о чем.
Кстати, на этой коррекции P/E по Тесла усохло уже до 581. При этом E постоянно растет. Если P продолжит свое падение - то очень скоро P/E Тесла уже никого не будет раздражать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не того слухаєте. Талєб для бебібумерів.

Якщо Маск пожартує\твітне про КРЖН, скільки вона дасть ХХХ
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 тра, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:38

За период весеннего локдауна количество работающих ресторанов в Украине сократилось на 14%. Оборот предприятий общественного питания при этом сократился на 12%. Об этом свидетельствуют данные сервиса OpenDataBot.

Хотя с 1 мая карантин для ресторанной сферы был ослаблен, по истечении более двух недель заново открылись лишь 2% заведений, а обороты отрасли выросли тоже лишь на 2% по сравнению с показателями локдауна.

Всего, по данным сервиса, за весь год с начала эпидемии отрасль общественного питания потеряла почти 40% работающих заведений

https://biz.nv.ua/consmarket/posledstvi ... 60481.html
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 18 тра, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:38

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:ваши 60 тыс Ирпенчан в принципе не могут создавать пробки ни у себя в городе ни тем более в Киеве.
Гм, організувати пробку, досить одного-двох розбитих автомобілів, які блокують проїзд.
Чомусь я знову згадав про тупу пилку для електролобзика(((

Чи не сьгодні ірпенчани перекривали "варшавку"? Тому що в місті перебої електроенергії та первантажені траси на Київ???

смотрите видео которые я разместил вчера вечером.

навіщо?
І так все ясно:

"В городе Буча, что возле Киева, местные жители устроили небольшую акцию протеста, из-за чего на въездах в столицу появились масштабные заторы.

Как сообщается в паблике "Спасай Ирпень" на странцие в социальной сети Facebook, люди несогласны с хаотичной застройкой города, поэтому они перекрыли трассу Варшавскую трассу."

https://www.44.ua/news/3104218/protestu ... nye-probki

"Возмущенные тотальной застройкой и вырубкой леса жители Ирпеня и Бучи перекрыли трассу международного значения «Варшавку», передает корреспондент PavlovskyNEWS.

Сейчас блокируется дорога в Буче.

На радикальные шаги жителей также подталкивает отсутствие в городе социальной инфраструктуры. В Ирпене не хватает детских садов, но при этом вводится в эксплуатацию очередной жилой многоквартирный дом, который еще больше усугубит ситуацию и усложнит дорожное движение."
https://pavlovsky.news/zhiteli-irpenya- ... -varshavku
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:41

  sequence написав:Тут какая заковырка - чем глубже яма деиндустриализации Украины, тем больше народ прется в Киев. Работы по месту нет, перспектив нет - а в Киеве есть. Вот и все

Да тут есть и вторая заковырка - народ живущий в Киеве, который не связан с индустриализацией - уезжает из Киева и забирает работу с собой (иногда и рабочие места, но чаще использует рабочую силу с периферии удалённо)
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:"В городе Буча, что возле Киева, местные жители устроили небольшую акцию протеста, из-за чего на въездах в столицу появились масштабные заторы.

Л - Логіка.

Де Буча, а де Київ.
Пробки утворилися в Києві.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:42

  flyman написав:Не того слухаєте. Талєб для бебібумерів.

Якщо Маск пожартує\твітне про КРЖН, скільки вона дасть ХХХ


Маск даже свою всю недвигу продал. Ну и не нужен нам никакой Талеб - у нас есть Кухар и Вавриш. С их прогнозами - как за каменной стеной
zРадио
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