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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74247425742674277428>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:32

О законопроекте по СБУ слышали?
Зарплата от 45 400 грн, количество сотрудников сейчас-26 000. и многие из них в Киеве живут...или будут хотеть жить...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:37

  vitaliian написав:..зачем выдумывать есть же статистика. Киев в минус область в плюс. ..о а говорят в Ирпене не хватает школ, в Киеве их тоже не изобилие?

статистика то такэ. У меня из 6ти квартир на этаже в Киеве зарегистрировались аж двое хозяев, а одна квартира сдается. Нерепрезентативненько, но тем не менее. Далее, куда наша любимая статистика пишет съемщиков жилья, коих невероятное количество?
по школам - речь идет о госшколах с высоким рейтингом, я на своем примере понял, как непросто туда приткнуть чадо. В Ирпене, насколько я понял (можете поправить), речь идет чуть ли не об обучении в три смены по 40 детей в классе.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:42

  Frant написав:"Возмущенные тотальной застройкой и вырубкой леса жители Ирпеня и Бучи перекрыли трассу международного значения «Варшавку», передает корреспондент PavlovskyNEWS.

Сейчас блокируется дорога в Буче.

На радикальные шаги жителей также подталкивает отсутствие в городе социальной инфраструктуры. В Ирпене не хватает детских садов, но при этом вводится в эксплуатацию очередной жилой многоквартирный дом, который еще больше усугубит ситуацию и усложнит дорожное движение."

це зрада
  vitaliian написав:можете заценить количество протестующих, пожлобились массовку по 100 грн в час набрать.
https://www.facebook.com/saveIrpin/vide ... 427749155/

ну тут я согласен. Пробка из 3 машин :mrgreen:
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 18 тра, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:45

  Bolt написав:Если бы там ремонт из под недавно умершей бабушки был, я так бы и поступил.А если там испанская плитка по 40$ в ценах 2009года, двери под заказ шпонированые дубом и тд то уже потенциальные 200$ от аренды не перекроют стоимость ремонта.Тем более детишкам не хочется в убитом арендаторами состоянии передавать, чтоб не вынуждены были , как Долярчик по тещиным углам скитаться.

А они точно захотят там жить?
А если захотят, может сами себе ремонт сделают, под себя?
Ну и плитка с 2009 года себя наверно уже раз десять окупила, не?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:47

  sequence написав:по школам - речь идет о госшколах с высоким рейтингом, я на своем примере понял, как непросто туда приткнуть чадо. В Ирпене, насколько я понял (можете поправить), речь идет чуть ли не об обучении в три смены по 40 детей в классе.

В Києві шкіл вистачає. Особливо в районах з радянською забудовою. Жодного дефіциту. Скоріше, дефіцит учнів))). В новобудних окраїнних районах - можливі складнощі. Проте щасливі мешканці новобуду повинні розуміти, що вони добровільно
купили житло на окраїнах та в Єпенях, і не скаржитись на те, що самі (!!!) вибрали.
А от в Ірпіні та Бучі - дитсадки і школи - повний жах!
Хіба що приватні, за 3000-4000 грн щомісяця.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:37

  sivolkin2020 написав:По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.

тут хто кого, або переможе DyFi, або центробанки далі друкуватимуть бабло без обмежень...

чейнж_пм каже, що буде скоро так, що зайшло тобі криптобабло з НБУ чи ФРС на миску супу, і в 24:00 воно протухло, і так наступного дня, і наступного ... аж до кінця світу
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 тра, 2021 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:37

  Serg-ik написав:О законопроекте по СБУ слышали?
Зарплата от 45 400 грн, количество сотрудников сейчас-26 000. и многие из них в Киеве живут...или будут хотеть жить...

Ні,не чули... що перетворюємося на поліс стейт?

Все як завіщав заратустра (тобто кумір Зе зі сходу)?
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:41

Хюстон... у нас проблеми? )))

U.S. home construction fell a surprisingly sharp 9.5% in April and economists attributed that partially builders to who delayed projects because of a surge in lumber prices and other supply constraints.

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Є шанс, що через час вдарить по КРЖН...
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:42

  flyman написав:Коритуюсь ЩРТ і ГТ, а що?

Достойно!!!

Кавалірколорд повинен не тільки знати свого кліента, а знати, як він пахне в ШРТ :mrgreen:
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