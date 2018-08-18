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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:32
О законопроекте по СБУ слышали?
Зарплата от 45 400 грн, количество сотрудников сейчас-26 000. и многие из них в Киеве живут...или будут хотеть жить...
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Serg-ik
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Додано: Вів 18 тра, 2021 15:37
vitaliian написав:
..зачем выдумывать есть же статистика. Киев в минус область в плюс. ..о а говорят в Ирпене не хватает школ, в Киеве их тоже не изобилие?
статистика то такэ. У меня из 6ти квартир на этаже в Киеве зарегистрировались аж двое хозяев, а одна квартира сдается. Нерепрезентативненько, но тем не менее. Далее, куда наша любимая статистика пишет съемщиков жилья, коих невероятное количество?
по школам - речь идет о госшколах с высоким рейтингом, я на своем примере понял, как непросто туда приткнуть чадо. В Ирпене, насколько я понял (можете поправить), речь идет чуть ли не об обучении в три смены по 40 детей в классе.
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sequence
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Додано: Вів 18 тра, 2021 15:42
Frant написав:
"Возмущенные тотальной застройкой и вырубкой леса жители Ирпеня и Бучи перекрыли трассу международного значения «Варшавку», передает корреспондент PavlovskyNEWS.
Сейчас блокируется дорога в Буче.
На радикальные шаги жителей также подталкивает отсутствие в городе социальной инфраструктуры. В Ирпене не хватает детских садов, но при этом вводится в эксплуатацию очередной жилой многоквартирный дом, который еще больше усугубит ситуацию и усложнит дорожное движение."
це зрада
ну тут я согласен. Пробка из 3 машин
Востаннє редагувалось Ромасик
в Вів 18 тра, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Вів 18 тра, 2021 15:45
Bolt написав:
Если бы там ремонт из под недавно умершей бабушки был, я так бы и поступил.А если там испанская плитка по 40$ в ценах 2009года, двери под заказ шпонированые дубом и тд то уже потенциальные 200$ от аренды не перекроют стоимость ремонта.Тем более детишкам не хочется в убитом арендаторами состоянии передавать, чтоб не вынуждены были , как Долярчик по тещиным углам скитаться.
А они точно захотят там жить?
А если захотят, может сами себе ремонт сделают, под себя?
Ну и плитка с 2009 года себя наверно уже раз десять окупила, не?
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anduzenko
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Додано: Вів 18 тра, 2021 15:47
sequence написав:
по школам - речь идет о госшколах с высоким рейтингом, я на своем примере понял, как непросто туда приткнуть чадо. В Ирпене, насколько я понял (можете поправить), речь идет чуть ли не об обучении в три смены по 40 детей в классе.
В Києві шкіл вистачає. Особливо в районах з радянською забудовою. Жодного дефіциту. Скоріше, дефіцит учнів))). В новобудних окраїнних районах - можливі складнощі. Проте щасливі мешканці новобуду повинні розуміти, що вони добровільно
купили житло на окраїнах та в Єпенях, і не скаржитись на те, що самі (!!!) вибрали.
А от в Ірпіні та Бучі - дитсадки і школи - повний жах!
Хіба що приватні, за 3000-4000 грн щомісяця.
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Frant
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:32
По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.
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sivolkin2020
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:37
sivolkin2020 написав:
По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.
тут хто кого, або переможе DyFi, або центробанки далі друкуватимуть бабло без обмежень...
чейнж_пм каже, що буде скоро так, що зайшло тобі криптобабло з НБУ чи ФРС на миску супу, і в 24:00 воно протухло, і так наступного дня, і наступного ... аж до кінця світу
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 18 тра, 2021 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:37
Serg-ik написав:О законопроекте по СБУ слышали?
Зарплата от 45 400 грн, количество сотрудников сейчас-26 000. и многие из них в Киеве живут...или будут хотеть жить...
Ні,не чули... що перетворюємося на поліс стейт?
Все як завіщав заратустра (тобто кумір Зе зі сходу)?
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:41
Інвестуємо в нерухомість закордоном
U.S. home construction fell a surprisingly sharp 9.5% in April and economists attributed that partially builders to who delayed projects because of a surge in lumber prices and other supply constraints.
Є шанс, що через час вдарить по КРЖН...
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:42
flyman написав:Коритуюсь ЩРТ
і ГТ, а що?
Достойно!!!
Кавалірколорд повинен не тільки знати свого кліента, а знати, як він пахне в ШРТ
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