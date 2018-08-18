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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:43
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Ребята, давайте все вместе напряжемся и вспомним второе точное предсказание Нассима Талеба.
Ты о последнем - опустении офисов и миграции из городов?
Это он такое предсказывал? Ну это, пока, ни о чем. Кстати, на этой коррекции P/E по Тесла усохло уже до 581
. При этом E постоянно растет. Если P продолжит свое падение - то очень скоро P/E Тесла уже никого не будет раздражать.
Чікаємо 58, і заходімо на всю каклету!!!
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:44
sequence написав:
В Ирпене, насколько я понял (можете поправить), речь идет чуть ли не об обучении в три смены по 40 детей в классе.
по школам печаль и просвета не видно.
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vitaliian
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:46
change_pm написав: flyman написав:Коритуюсь ЩРТ
і ГТ, а що?
Достойно!!!
Кавалірколорд повинен не тільки знати свого кліента, а знати, як він пахне в ШРТ
ти готовий до криптоюаня, і криптодолара з криптогривнею, які в 24:00 перетвороються навіть не в тикву (з неї хоть кашу можна зварити), а повний нуль в лог файлі?
З.І.
думаю буде офіційна криптовалюта для ніщебродів, а на чорному ринку ходитимуть всякі алькоєни, за які страждущі будуть купувати дехфіцити, тіпа свіжі огірочки, сальце, любов кобєт...
кібєрпанк стане новою нормою... згадаєте моє слово, може
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:48
vitaliian написав: sequence написав:
В Ирпене, насколько я понял (можете поправить), речь идет чуть ли не об обучении в три смены по 40 детей в классе.
по школам печаль и просвета не видно.
Навіщо тоді купляти квартири в Ірпіні, якщо там немає відповідної інфраструктури????
Заради свіжого повітря,статуй і білок з зайчиками???
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:49
sivolkin2020 написав:
Вавриш еще тот барыга по которому плачет тюряга, вместе с педаликом комаром и так далее.. леня космос и дальше промышляет в столичке попивая боржоми в грузии)) но таки да, будет усьо даражать, раз вавриш сказал) рынок недвиги в киеве это мафия))) вот мафия и устанавливает цены)) но посмотрим что они скажут когда лебедь насима прилетит) а то будет и ФРС может очень просто в августе повысить учетную ставку
и мы увидим реакцию мирового рынка в том числе и нашей страны во главе с зелебобами
Я також на це сподіваюсь (бо це логічно)...але...
Що якщо не повисить і КУЕ не буде знижувати до початку 22 року?
Ми ж не знаємо, які цілі у омерофінансистів... Може ціль зруйнувати роль долара
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:52
Frant написав:
Навіщо тоді купляти квартири в Ірпіні, якщо там немає відповідної інфраструктури????
Заради свіжого повітря,статуй і білок з зайчиками???
квартиры покупают чтобы жить, профффессссор.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:53
sivolkin2020 написав:
По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.
Китай делает ставку на цифровой юань больше чем на традиционный
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:55
change_pm написав:
Що якщо не повисить і КУЕ не буде знижувати до початку 22 року?
В 70-е Волкер лихо поднял к 20% ставку и обуздал инфляцию - мужик с яйц-и оказался. Посчитайте, сколько надо платить по долгам при такой ставке и текущих долгах
Востаннє редагувалось Чукча2
в Вів 18 тра, 2021 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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