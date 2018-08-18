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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7425742674277428>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:43

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ребята, давайте все вместе напряжемся и вспомним второе точное предсказание Нассима Талеба.


Ты о последнем - опустении офисов и миграции из городов?

Это он такое предсказывал? Ну это, пока, ни о чем.
Кстати, на этой коррекции P/E по Тесла усохло уже до 581. При этом E постоянно растет. Если P продолжит свое падение - то очень скоро P/E Тесла уже никого не будет раздражать.

Чікаємо 58, і заходімо на всю каклету!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:В Ирпене, насколько я понял (можете поправить), речь идет чуть ли не об обучении в три смены по 40 детей в классе.
по школам печаль и просвета не видно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:46

  change_pm написав:
  flyman написав:Коритуюсь ЩРТ і ГТ, а що?

Достойно!!!

Кавалірколорд повинен не тільки знати свого кліента, а знати, як він пахне в ШРТ :mrgreen:

ти готовий до криптоюаня, і криптодолара з криптогривнею, які в 24:00 перетвороються навіть не в тикву (з неї хоть кашу можна зварити), а повний нуль в лог файлі?

З.І.
думаю буде офіційна криптовалюта для ніщебродів, а на чорному ринку ходитимуть всякі алькоєни, за які страждущі будуть купувати дехфіцити, тіпа свіжі огірочки, сальце, любов кобєт...

кібєрпанк стане новою нормою... згадаєте моє слово, може
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:48

  vitaliian написав:
  sequence написав:В Ирпене, насколько я понял (можете поправить), речь идет чуть ли не об обучении в три смены по 40 детей в классе.
по школам печаль и просвета не видно.

Навіщо тоді купляти квартири в Ірпіні, якщо там немає відповідної інфраструктури????
Заради свіжого повітря,статуй і білок з зайчиками???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:49

  sivolkin2020 написав:Вавриш еще тот барыга по которому плачет тюряга, вместе с педаликом комаром и так далее.. леня космос и дальше промышляет в столичке попивая боржоми в грузии)) но таки да, будет усьо даражать, раз вавриш сказал) рынок недвиги в киеве это мафия))) вот мафия и устанавливает цены)) но посмотрим что они скажут когда лебедь насима прилетит) а то будет и ФРС может очень просто в августе повысить учетную ставку и мы увидим реакцию мирового рынка в том числе и нашей страны во главе с зелебобами

Я також на це сподіваюсь (бо це логічно)...але...

Що якщо не повисить і КУЕ не буде знижувати до початку 22 року?

Ми ж не знаємо, які цілі у омерофінансистів... Може ціль зруйнувати роль долара :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Навіщо тоді купляти квартири в Ірпіні, якщо там немає відповідної інфраструктури????
Заради свіжого повітря,статуй і білок з зайчиками???

квартиры покупают чтобы жить, профффессссор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:52

  change_pm написав:
Що якщо не повисить і КУЕ не буде знижувати до початку 22 року?

Ми ж не знаємо, які цілі у омерофінансистів... Може ціль зруйнувати роль долара :mrgreen:


швидше наші фінансисти зруйнують роль гривні :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:53

  sivolkin2020 написав:По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.
Китай делает ставку на цифровой юань больше чем на традиционный
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

памятник распятому инвестору
Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Що якщо не повисить і КУЕ не буде знижувати до початку 22 року?


В 70-е Волкер лихо поднял к 20% ставку и обуздал инфляцию - мужик с яйц-и оказался. Посчитайте, сколько надо платить по долгам при такой ставке и текущих долгах
Востаннє редагувалось Чукча2 в Вів 18 тра, 2021 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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