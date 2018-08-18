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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7425742674277428

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:56

  flyman написав:
  sivolkin2020 написав:По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.

тут хто кого, або переможе DyFi, або центробанки далі друкуватимуть бабло без обмежень...

чейнж_пм каже, що буде скоро так, що зайшло тобі криптобабло з НБУ чи ФРС на миску супу, і в 24:00 воно протухло, і так наступного дня, і наступного ... аж до кінця світу

ЄЄЄЄЄЄ, папрашу :!:

Зачім так день в день...

Кинули тобі в миску 1000 ВХО (вдобні халявні одиниці) на місяць, не витратив усе, 31 числа списалось... а першого знову кропнуло 1000 ВХО...

Панімаїш?

зі. Причьому, якщо ти щось там написав погане про Зе, чи там десь накосячив, то можуть і не кропнути 1000 ВХО :mrgreen:

ззі. Коли таке настане, прогнозую, шо населення світу почне скорочуватись просто фантастичними темпами...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:00

  Чукча2 написав:
  change_pm написав:Що якщо не повисить і КУЕ не буде знижувати до початку 22 року?


В 70-е Волкер лихо поднял к 20% ставку и обуздал инфляцию - мужик с яйц-и оказался. Посчитайте, сколько надо платить по долгам при такой ставке и текущих долгах

Та я знаю, якщо інфлец буде дась 4-5 % в Штатах, то ставку треба їм піднімати до 5-6%...

Але така ставка вб"є там всіх... і нас накриє тазіком...

зі. Імхо при інфлеці 4-5%, підйом ставки на 0.25% ніякого приторможування інфлецу не дасть...

ззі. Судячи з риторики ФЕДоту і Жоріка, то там яя немає чи вже зварені...
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 18 тра, 2021 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:01

  flyman написав:ти готовий до криптоюаня, і криптодолара з криптогривнею, які в 24:00 перетвороються навіть не в тикву (з неї хоть кашу можна зварити), а повний нуль в лог файлі?

З.І.
думаю буде офіційна криптовалюта для ніщебродів, а на чорному ринку ходитимуть всякі алькоєни, за які страждущі будуть купувати дехфіцити, тіпа свіжі огірочки, сальце, любов кобєт...

кібєрпанк стане новою нормою... згадаєте моє слово, може

Я ж писав у себе, шо коли таке настане, я припиняю працювати і саджусь на соціал...

Нехай шмиганомісти і жорікороботи працюють...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:04

  vitaliian написав:
  Frant написав:Навіщо тоді купляти квартири в Ірпіні, якщо там немає відповідної інфраструктури????
Заради свіжого повітря,статуй і білок з зайчиками???

квартиры покупают чтобы жить, профффессссор.

стерилизоваться нужно перед получением пмж?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:08

  sivolkin2020 написав:По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.

Цікаво, що коло звужується... але поки реакції бітка немає...
мабудь #байзедіперів ще багато...

От буде смішно подивитист на обличчя даймонд хендз, коли крипту взагалі заборонять (до цього все і йде :mrgreen: )
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:стерилизоваться нужно перед получением пмж?
вам да
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:17

  change_pm написав:
  sivolkin2020 написав:По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.

Цікаво, що коло звужується... але поки реакції бітка немає...
мабудь #байзедіперів ще багато...

От буде смішно подивитист на обличчя даймонд хендз, коли крипту взагалі заборонять (до цього все і йде :mrgreen: )

біток реагує на твіти і шутки Маска,
а на КП КНР 0 реакції, як так?

хто її заборонить?
як?
будуть майнити, як раніше самогон гнали,
тільки тепер замість магарича, буде який криптомагар.
flyman
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