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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:56
flyman написав: sivolkin2020 написав:
По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.
тут хто кого, або переможе DyFi, або центробанки далі друкуватимуть бабло без обмежень...
чейнж_пм каже, що буде скоро так, що зайшло тобі криптобабло з НБУ чи ФРС на миску супу, і в 24:00 воно протухло, і так наступного дня, і наступного
... аж до кінця світу
ЄЄЄЄЄЄ, папрашу
Зачім так день в день...
Кинули тобі в миску 1000 ВХО (вдобні халявні одиниці) на місяць, не витратив усе, 31 числа списалось... а першого знову кропнуло 1000 ВХО...
Панімаїш?
зі. Причьому, якщо ти щось там написав погане про Зе, чи там десь накосячив, то можуть і не кропнути 1000 ВХО
ззі. Коли таке настане, прогнозую, шо населення світу почне скорочуватись просто фантастичними темпами...
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:00
Чукча2 написав: change_pm написав:
Що якщо не повисить і КУЕ не буде знижувати до початку 22 року?
В 70-е Волкер лихо поднял к 20% ставку и обуздал инфляцию - мужик с яйц-и оказался. Посчитайте, сколько надо платить по долгам при такой ставке и текущих долгах
Та я знаю, якщо інфлец буде дась 4-5 % в Штатах, то ставку треба їм піднімати до 5-6%...
Але така ставка вб"є там всіх... і нас накриє тазіком...
зі. Імхо при інфлеці 4-5%, підйом ставки на 0.25% ніякого приторможування інфлецу не дасть...
ззі. Судячи з риторики ФЕДоту і Жоріка, то там яя немає чи вже зварені...
Востаннє редагувалось change_pm
в Вів 18 тра, 2021 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:01
flyman написав:ти готовий до криптоюаня, і криптодолара з криптогривнею, які в 24:00 перетвороються навіть не в тикву (з неї хоть кашу можна зварити), а повний нуль в лог файлі?
З.І.
думаю буде офіційна криптовалюта для ніщебродів, а на чорному ринку ходитимуть всякі алькоєни, за які страждущі будуть купувати дехфіцити, тіпа свіжі огірочки, сальце, любов кобєт...
кібєрпанк стане новою нормою... згадаєте моє слово, може
Я ж писав у себе, шо коли таке настане, я припиняю працювати і саджусь на соціал...
Нехай шмиганомісти і жорікороботи працюють...
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:04
vitaliian написав: Frant написав:
Навіщо тоді купляти квартири в Ірпіні, якщо там немає відповідної інфраструктури????
Заради свіжого повітря,статуй і білок з зайчиками???
квартиры покупают чтобы жить, профффессссор.
стерилизоваться нужно перед получением пмж?
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:08
sivolkin2020 написав:
По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.
Цікаво, що коло звужується... але поки реакції бітка немає...
мабудь #байзедіперів
ще багато...
От буде смішно подивитист на обличчя даймонд хендз, коли крипту взагалі заборонять (до цього все і йде
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:15
Ромасик написав:
стерилизоваться нужно перед получением пмж?
вам да
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:17
change_pm написав: sivolkin2020 написав:
По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.
Цікаво, що коло звужується... але поки реакції бітка немає...
мабудь #байзедіперів
ще багато...
От буде смішно подивитист на обличчя даймонд хендз, коли крипту взагалі заборонять (до цього все і йде
)
біток реагує на твіти і шутки Маска,
а на КП КНР 0 реакції, як так?
хто її заборонить?
як?
будуть майнити, як раніше самогон гнали,
тільки тепер замість магарича, буде який криптомагар.
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