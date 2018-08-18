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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7425742674277428>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:43

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ребята, давайте все вместе напряжемся и вспомним второе точное предсказание Нассима Талеба.


Ты о последнем - опустении офисов и миграции из городов?

Это он такое предсказывал? Ну это, пока, ни о чем.
Кстати, на этой коррекции P/E по Тесла усохло уже до 581. При этом E постоянно растет. Если P продолжит свое падение - то очень скоро P/E Тесла уже никого не будет раздражать.

Чікаємо 58, і заходімо на всю каклету!!!
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:В Ирпене, насколько я понял (можете поправить), речь идет чуть ли не об обучении в три смены по 40 детей в классе.
по школам печаль и просвета не видно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Навіщо тоді купляти квартири в Ірпіні, якщо там немає відповідної інфраструктури????
Заради свіжого повітря,статуй і білок з зайчиками???

квартиры покупают чтобы жить, профффессссор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

памятник распятому инвестору
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:20

Накатали за сьогодні капець як багато сторінок. І всі такі повідомлення влучні. Просто аж душа радіє які всі молодці. І надія з’явилася що нарешті з пару зп касир атб купить квартиру в центрі кийова.


І тут під вечір повідомлення від лун дзилинь. Андріївський опен спейс.. від 99 кгрн. Ну думаю за квартиру. Відкриваю - від 10 млн за хату і від 99 за квадрат.
Всьо! Нафіг той лун і решту нікому не потрібної інформації. Відписуюся. Лише хроніки пздца від зРадіо і решти форумчан!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:55

  Первый написав:Накатали за сьогодні капець як багато сторінок. І всі такі повідомлення влучні. Просто аж душа радіє які всі молодці. І надія з’явилася що нарешті з пару зп касир атб купить квартиру в центрі кийова.


І тут під вечір повідомлення від лун дзилинь. Андріївський опен спейс.. від 99 кгрн. Ну думаю за квартиру. Відкриваю - від 10 млн за хату і від 99 за квадрат.
Всьо! Нафіг той лун і решту нікому не потрібної інформації. Відписуюся. Лише хроніки пздца від зРадіо і решти форумчан!


Ага, и параллельно с этим Киевгорстрой тратится на рекламу своего лоу-коста по 780/м2 (к слову, все те же 780, которые были и год назад, и два).

Как же так? Какой дуралей согласует маркетинговые расходы, если квартиры расходятся быстрее жаренных пирожков? Еще и на рекламу шлачка с минимальным входным билетом, когда у потребителя денег куры не клюют :roll:

Сдается мне, тот, у кого "дзилинькає" либо сознательно манипулирует, либо не очень понимает, о чем пишет...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:09

  Frant написав:А от в Ірпіні та Бучі - дитсадки і школи - повний жах!
Хіба що приватні, за 3000-4000 грн щомісяця.

В Ирпене действительно есть такие дешевые частные детсады?У моих знакомых в Вишневом ценник 8500. И это простецкий детсад. С их слов получше - это 15 000.
С учетом адовости Ирпеня там должно быть поболее
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:13

  vitaliian написав:

можете заценить количество протестующих, пожлобились массовку по 100 грн в час набрать.

https://www.facebook.com/saveIrpin/vide ... 427749155/

кто то пукнул а для сми уже инфоповод.

Это все русофобы(зачеркнуто) ирпенефобы. На самом деле там все хорошо. Ну вот спросите любого. Где любой тут у нас... ну вот например Виталиан
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:14

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  pesikot написав:А почему отказали в субсидии ? Дочки-сыночки у родителей прописаны ?
прописан родственник живущий заграницей, выписать через суд означает семейный конфликт. Справки какие угодно не проходят.

То родич прописаний, то пилка тупа. Навіщо тоді скиглити?
Якщо самі винні?

Ну тогда, сами виноваты. И не стоит становится в позу - нам подачки не нужны, "порошенко виноват"

Выписать родственника невозможно ?
Не проблема. Я немного погуглил, есть возможность подать заявление на субсидию, указав, что прописанный человек действительно не проживает.
Далее, через комиссию, который установит сей факт и получение субсидии

Детали уточняй сам. Да, муторно. Но механизм законный и рабочий
У меня тесть и тёща так переоформляли, потому что, у них прописана старшая дочка, которая фактически с ними не проживает много лет

Или с родственника - половина стоимости коммуналки. Не хочет платить ? тогда, выписать по той же схеме, что не проживает. Да, муторно

Но при оформлении субсидии это сделать лучше и субсидия будет, и никаких семейных
конфликтов :)

Ещё вариант - продолжать ныть на форуме :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:17

  Первый написав:Накатали за сьогодні капець як багато сторінок. І всі такі повідомлення влучні. Просто аж душа радіє які всі молодці. І надія з’явилася що нарешті з пару зп касир атб купить квартиру в центрі кийова.


І тут під вечір повідомлення від лун дзилинь. Андріївський опен спейс.. від 99 кгрн. Ну думаю за квартиру. Відкриваю - від 10 млн за хату і від 99 за квадрат.
Всьо! Нафіг той лун і решту нікому не потрібної інформації. Відписуюся. Лише хроніки пздца від зРадіо і решти форумчан!

Это расслоение. Сетовали на то, что в Париже метр от 10ки евро - вот и в центре Киева пошел движ в ту же сторону: Линден, Краусс, Киев-Проект, Сага Сити Спейс. Теперь еще Андреевский. Так скоро и догоним.
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