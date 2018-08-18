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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7425742674277428

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:18

  Damien написав:
  vitaliian написав:

можете заценить количество протестующих, пожлобились массовку по 100 грн в час набрать.

https://www.facebook.com/saveIrpin/vide ... 427749155/

кто то пукнул а для сми уже инфоповод.

Это все русофобы(зачеркнуто) ирпенефобы. На самом деле там все хорошо. Ну вот спросите любого. Где любой тут у нас... ну вот например Виталиан

Любой сейчас стоит в пробке по пути в Ирпень.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:26

  Damien написав:
  Frant написав:А от в Ірпіні та Бучі - дитсадки і школи - повний жах!
Хіба що приватні, за 3000-4000 грн щомісяця.

В Ирпене действительно есть такие дешевые частные детсады?У моих знакомых в Вишневом ценник 8500. И это простецкий детсад. С их слов получше - это 15 000.
С учетом адовости Ирпеня там должно быть поболее

Чесно кажучи, я брякнув навмання, по нижньому обрізу))) можливо, що й дорожче.

В комплекті до дешевого житла йдуть дорогі школи, дорогі дитсадки і довга-довга дорога на роботу)))
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В комплекті до дешевого житла йдуть дорогі школи, дорогі дитсадки і довга-довга дорога на роботу)))
профффесссорам скидка на детский садик (при условии что он будет его посещать лично), подумайте выгодное дело! вы и элитные дети, может чему то у них научитесь, заполните пробелы образования.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:38

  vitaliian написав:
  Frant написав:В комплекті до дешевого житла йдуть дорогі школи, дорогі дитсадки і довга-довга дорога на роботу)))
профффесссорам скидка на детский садик (при условии что он будет его посещать лично), подумайте выгодное дело! вы и элитные дети, может чему то у них научитесь, заполните пробелы образования.

Сначала подумал, что это шутка. Потом понял, что разумное предложение.
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