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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:18
Damien написав:
Это все русофобы(зачеркнуто) ирпенефобы. На самом деле там все хорошо. Ну вот спросите любого. Где любой тут у нас... ну вот например Виталиан
Любой сейчас стоит в пробке по пути в Ирпень.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:26
Damien написав: Frant написав:
А от в Ірпіні та Бучі - дитсадки і школи - повний жах!
Хіба що приватні, за 3000-4000 грн щомісяця.
В Ирпене действительно есть такие дешевые частные детсады?У моих знакомых в Вишневом ценник 8500. И это простецкий детсад. С их слов получше - это 15 000.
С учетом адовости Ирпеня там должно быть поболее
Чесно кажучи, я брякнув навмання, по нижньому обрізу))) можливо, що й дорожче.
В комплекті до дешевого житла йдуть дорогі школи, дорогі дитсадки і довга-довга дорога на роботу)))
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:31
Frant написав:
В комплекті до дешевого житла йдуть дорогі школи, дорогі дитсадки і довга-довга дорога на роботу)))
профффесссорам скидка на детский садик (при условии что он будет его посещать лично), подумайте выгодное дело! вы и элитные дети, может чему то у них научитесь, заполните пробелы образования.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:38
vitaliian написав: Frant написав:
В комплекті до дешевого житла йдуть дорогі школи, дорогі дитсадки і довга-довга дорога на роботу)))
профффесссорам скидка на детский садик (при условии что он будет его посещать лично), подумайте выгодное дело! вы и элитные дети, может чему то у них научитесь, заполните пробелы образования.
Сначала подумал, что это шутка. Потом понял, что разумное предложение.
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