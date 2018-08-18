Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Первый написав:Накатали за сьогодні капець як багато сторінок. І всі такі повідомлення влучні. Просто аж душа радіє які всі молодці. І надія з’явилася що нарешті з пару зп касир атб купить квартиру в центрі кийова.
І тут під вечір повідомлення від лун дзилинь. Андріївський опен спейс.. від 99 кгрн. Ну думаю за квартиру. Відкриваю - від 10 млн за хату і від 99 за квадрат. Всьо! Нафіг той лун і решту нікому не потрібної інформації. Відписуюся. Лише хроніки пздца від зРадіо і решти форумчан!
Ага, и параллельно с этим Киевгорстрой тратится на рекламу своего лоу-коста по 780/м2 (к слову, все те же 780, которые были и год назад, и два).
Как же так? Какой дуралей согласует маркетинговые расходы, если квартиры расходятся быстрее жаренных пирожков? Еще и на рекламу шлачка с минимальным входным билетом, когда у потребителя денег куры не клюют
Сдается мне, тот, у кого "дзилинькає" либо сознательно манипулирует, либо не очень понимает, о чем пишет...
Ридав. Після таких відкровень по новому почав дивитися на рекламу.
Починаю записувати кожне слово. Реклама - це конвульсії перед летальним випадком.