RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7425742674277428

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:18

  Damien написав:
  vitaliian написав:

можете заценить количество протестующих, пожлобились массовку по 100 грн в час набрать.

https://www.facebook.com/saveIrpin/vide ... 427749155/

кто то пукнул а для сми уже инфоповод.

Это все русофобы(зачеркнуто) ирпенефобы. На самом деле там все хорошо. Ну вот спросите любого. Где любой тут у нас... ну вот например Виталиан

Любой сейчас стоит в пробке по пути в Ирпень.
airmax78
 
Повідомлень: 38568
З нами з: 25.10.12
Подякував: 927 раз.
Подякували: 4670 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:21

  zРадио написав:
  Первый написав:Накатали за сьогодні капець як багато сторінок. І всі такі повідомлення влучні. Просто аж душа радіє які всі молодці. І надія з’явилася що нарешті з пару зп касир атб купить квартиру в центрі кийова.


І тут під вечір повідомлення від лун дзилинь. Андріївський опен спейс.. від 99 кгрн. Ну думаю за квартиру. Відкриваю - від 10 млн за хату і від 99 за квадрат.
Всьо! Нафіг той лун і решту нікому не потрібної інформації. Відписуюся. Лише хроніки пздца від зРадіо і решти форумчан!


Ага, и параллельно с этим Киевгорстрой тратится на рекламу своего лоу-коста по 780/м2 (к слову, все те же 780, которые были и год назад, и два).

Как же так? Какой дуралей согласует маркетинговые расходы, если квартиры расходятся быстрее жаренных пирожков? Еще и на рекламу шлачка с минимальным входным билетом, когда у потребителя денег куры не клюют :roll:

Сдается мне, тот, у кого "дзилинькає" либо сознательно манипулирует, либо не очень понимает, о чем пишет...

Зображення


Ридав. Після таких відкровень по новому почав дивитися на рекламу.

Починаю записувати кожне слово. Реклама - це конвульсії перед летальним випадком.


Я знав що тре відписуватися від лун!
Первый
 
Повідомлень: 16006
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:54

Людино мухо. Вітаю тебе у компанії Сержика:-)
Ти дуже старанний. Велкам!
Ех, не почитаю тепер про оточення кийова кавалірками:-(
Первый
 
Повідомлень: 16006
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 06:38

  sivolkin2020 написав:По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.

3 трл. долларов в топку.
UA
 
Повідомлень: 5613
З нами з: 19.07.08
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:11

UA
 
Повідомлень: 5613
З нами з: 19.07.08
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7425742674277428
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2038, 2039, 2040
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20398 3539588
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 23:42
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 217458
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 22443
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.