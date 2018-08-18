Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Накатали за сьогодні капець як багато сторінок. І всі такі повідомлення влучні. Просто аж душа радіє які всі молодці. І надія з’явилася що нарешті з пару зп касир атб купить квартиру в центрі кийова.
І тут під вечір повідомлення від лун дзилинь. Андріївський опен спейс.. від 99 кгрн. Ну думаю за квартиру. Відкриваю - від 10 млн за хату і від 99 за квадрат. Всьо! Нафіг той лун і решту нікому не потрібної інформації. Відписуюся. Лише хроніки пздца від зРадіо і решти форумчан!
Ага, и параллельно с этим Киевгорстрой тратится на рекламу своего лоу-коста по 780/м2 (к слову, все те же 780, которые были и год назад, и два).
Как же так? Какой дуралей согласует маркетинговые расходы, если квартиры расходятся быстрее жаренных пирожков? Еще и на рекламу шлачка с минимальным входным билетом, когда у потребителя денег куры не клюют
Сдается мне, тот, у кого "дзилинькає" либо сознательно манипулирует, либо не очень понимает, о чем пишет...
Ридав. Після таких відкровень по новому почав дивитися на рекламу.
Починаю записувати кожне слово. Реклама - це конвульсії перед летальним випадком.
sivolkin2020 написав:По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.
sivolkin2020 написав:По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.
3 трл. долларов в топку.
да, там неприятно может получиться. Китайцы, помнится, 2/3 крипты то и майнили. Так же и майдан там могут поднять, но это не точно
sivolkin2020 написав:По информации Reuters, Китай наложил вето на все финансовые операции с криптовалютами. Теперь финансовым учреждениям и платежным компаниям нельзя предоставлять услуги, которые как-то связаны с цифровыми монетами.
3 трл. долларов в топку.
Порешают без вариантов, зарегулировав и обложив всех налогами. И отстрелит все еще выше чем было до пика.
Ровно столько сколько не жаль потерять (хотя, конечно, любую сумму жалко потерять). Но я просто вижу повторение сценария 2017го года. Хайп, быстрый рост, бан, падение и еще больший хайп и еще больший рост. Хотя мы так привыкли, что этот "рынок" постоянно отрисовывает одни и те же сценарии только на разных уровнях, что реальный слом тренда будет шоком и тогда все полетит к чертям собачьим. Тьфу ты. P.S. Кстати, кто хочет слетать на Луну по дешевке - может поставить ордер на покупку догов где-то очень низко.