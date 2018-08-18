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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:33
Штори - вибрав!))) Залишилось лише......
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У тебя в квартире полки из вагонки)) так смарт может выглядеть при аренде не менее 13.
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:43
А знаете причину? Вы, ожидаемо, проворчите, что это отмазки, но я ее точно знаю, потому что это прям на слуху - и от друзей, и от коллег-закупщиков. Салоны в один голос пугают клиентов ростом прайсовых цен на следующие поставки, "потому что в условиях инфляции в мире производители вынуждены повышать...". К слову, сам я не исключаю, что частично эти страхи оправдаются. До ужесточения монетарной политики ФРС. После - пойдут распродажи) Как раз нужно будет начинать стоки текущего года уменьшать
PS: и немного о друго - "всего в Польше вид на жительство получили более 483,5 тысяч иностранцев, из которых более 265 тысяч - украинцы. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил официальный представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Польское радио"
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 19 тра, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:43
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:49
Лайк. А ще можна було написати що тачки імпортні і це рве платіжний баланс - дуже погано для країни.
Ну а прикрутити до новини про зубожіння переїзд громадян в Польщу - шедевр!
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