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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7426742774287429

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:33

Штори - вибрав!))) Залишилось лише......

А вже восени 2022р. мій смарт може виглядати так))
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У тебя в квартире полки из вагонки)) так смарт может выглядеть при аренде не менее 13.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:43

  sequence написав:хроники зубожиння. Квартир на всех не хватило, побежали в автосалоны.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=48820


А знаете причину? Вы, ожидаемо, проворчите, что это отмазки, но я ее точно знаю, потому что это прям на слуху - и от друзей, и от коллег-закупщиков. Салоны в один голос пугают клиентов ростом прайсовых цен на следующие поставки, "потому что в условиях инфляции в мире производители вынуждены повышать...". К слову, сам я не исключаю, что частично эти страхи оправдаются. До ужесточения монетарной политики ФРС. После - пойдут распродажи) Как раз нужно будет начинать стоки текущего года уменьшать

PS: и немного о друго - "всего в Польше вид на жительство получили более 483,5 тысяч иностранцев, из которых более 265 тысяч - украинцы. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил официальный представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Польское радио"
https://korrespondent.net/world/worldab ... zhytelstvo
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 19 тра, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:43

  hume написав:У тебя в квартире полки из вагонки)) так смарт может выглядеть при аренде не менее 13.

Там панелей і меблів по ціні долярчикого смарта. Смішні люди
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:49

  zРадио написав:
  sequence написав:хроники зубожиння. Квартир на всех не хватило, побежали в автосалоны.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=48820


А знаете причину? Вы, ожидаемо, проворчите, что это отмазки, но я ее точно знаю, потому что это прям на слуху - и от друзей, и от коллег-закупщиков. Салоны в один голос пугают клиентов ростом прайсовых цен на следующие поставки, "потому что в условиях инфляции в мире производители вынуждены повышать...". К слову, сам я не исключаю, что частично эти страхи оправдаются. До ужесточения монетарной политики ФРС. После - пойдут распродажи) Как раз нужно будет начинать стоки текущего года уменьшать

PS: и немного о друго - "всего в Польше вид на жительство получили более 483,5 тысяч иностранцев, из которых более 265 тысяч - украинцы. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил официальный представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Польское радио"
https://korrespondent.net/world/worldab ... zhytelstvo

Лайк. А ще можна було написати що тачки імпортні і це рве платіжний баланс - дуже погано для країни.
Ну а прикрутити до новини про зубожіння переїзд громадян в Польщу - шедевр!
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