Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А знаете причину? Вы, ожидаемо, проворчите, что это отмазки, но я ее точно знаю, потому что это прям на слуху - и от друзей, и от коллег-закупщиков. Салоны в один голос пугают клиентов ростом прайсовых цен на следующие поставки, "потому что в условиях инфляции в мире производители вынуждены повышать...". К слову, сам я не исключаю, что частично эти страхи оправдаются. До ужесточения монетарной политики ФРС. После - пойдут распродажи) Как раз нужно будет начинать стоки текущего года уменьшать
PS: и немного о друго - "всего в Польше вид на жительство получили более 483,5 тысяч иностранцев, из которых более 265 тысяч - украинцы. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил официальный представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Польское радио" https://korrespondent.net/world/worldab ... zhytelstvo
главная причина все таки в том что бабки у народа на тачки есть - а то что вы написали это мотивация потратить их
Первый написав:.. ще можна було написати що тачки імпортні і це рве платіжний баланс - дуже погано для країни. ..
шо ж там паганого? Лежали под матрасом баксы, эти баксы сдал в кассе банка, скажем при автосалоне, автосалон принял гривну, конвертнул ее снова в бакс и закрутилось колесо генотьбы. Пагано - это сбережения в баксе держать, надо в гривне!! Теперь о легенде "в следующий раз тачки будут дорожать, потому что все подорожало". Как раз в апреле, с коварной целью подпортить жизнь госкомстату, брал в салоне тачку. В салоне толпень, проходной двор, несмотря на карантин, но жена, не особо напрягаясь, вытрусила ожидаемую скидку на нужную модель, через три дня забрали и были таковы. Никто и слова не сказал "берите по чем есть, завтра будет дороже", просто попросили не светить цену (где??). В продолжении хроник зубожиння, в этот раз со стороны строительства. Есть такой строительный материал - ОСП называется. В Штатах из него делают каркасные домики. Так вот, цена в Штатах на ОСП взлетела раза в 3, спровоцировав панику в Европе. Как итог, в июле ОСП в Европе будет стоить дороже фанеры, что само по себе бред, ибо ОСП задумывался как дешевый заменитель фанеры.
Спрос на недвижимость на вторичном рынке в Киеве превышает предложение. Одно- и двухкомнатных квартир в домах, построенных после 2000 года недалеко от станций метрополитена, в продаже осталось мало. Спешите купить! Продавцы снимают ликвидные объекты с продажи, ожидая роста цен осенью на 10-15%, а может даже 100500%)))
sivolkin2020 написав:Спрос на недвижимость на вторичном рынке в Киеве превышает предложение. Одно- и двухкомнатных квартир в домах, построенных после 2000 года недалеко от станций метрополитена, в продаже осталось мало. Спешите купить! Продавцы снимают ликвидные объекты с продажи, ожидая роста цен осенью на 10-15%, а может даже 100500%)))
Навіть 1к і 2к "хрущовки" біля метро - з 2018 р. подорожчали на 1/3! За 30 000 дол вже нічого не купиш, стартова ціна ліквідних малометражних квартир - починається від 40 000 дол! Новобуд, вірогідно, ще більше подорожчав. Біда, та й годі! Хтось змушений буде все життя орендувати гостінку на пр. Науки чи на Троєщині....
gonzo написав:главная причина все таки в том что бабки у народа на тачки есть - а то что вы написали это мотивация потратить их
Безусловно. Только не стоит преувеличивать численность "народа", у которого есть деньги на тачки. 100 тыс новых авто в год для 40-миллионной страны - это ничто. До прошлой девальвации продавалась больше 200 тыс, а до позапрошлой - больше 500 тыс
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 19 тра, 2021 11:25, всього редагувалось 1 раз.