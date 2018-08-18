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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74287429743074317432>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:13

  zРадио написав:
  sequence написав:хроники зубожиння. Квартир на всех не хватило, побежали в автосалоны.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=48820


А знаете причину? Вы, ожидаемо, проворчите, что это отмазки, но я ее точно знаю, потому что это прям на слуху - и от друзей, и от коллег-закупщиков. Салоны в один голос пугают клиентов ростом прайсовых цен на следующие поставки, "потому что в условиях инфляции в мире производители вынуждены повышать...". К слову, сам я не исключаю, что частично эти страхи оправдаются. До ужесточения монетарной политики ФРС. После - пойдут распродажи) Как раз нужно будет начинать стоки текущего года уменьшать

PS: и немного о друго - "всего в Польше вид на жительство получили более 483,5 тысяч иностранцев, из которых более 265 тысяч - украинцы. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил официальный представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Польское радио"
https://korrespondent.net/world/worldab ... zhytelstvo


главная причина все таки в том что бабки у народа на тачки есть - а то что вы написали это мотивация потратить их
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:14

  Первый написав:.. ще можна було написати що тачки імпортні і це рве платіжний баланс - дуже погано для країни. ..

шо ж там паганого? Лежали под матрасом баксы, эти баксы сдал в кассе банка, скажем при автосалоне, автосалон принял гривну, конвертнул ее снова в бакс и закрутилось колесо генотьбы.
Пагано - это сбережения в баксе держать, надо в гривне!!
Теперь о легенде "в следующий раз тачки будут дорожать, потому что все подорожало". Как раз в апреле, с коварной целью подпортить жизнь госкомстату, брал в салоне тачку. В салоне толпень, проходной двор, несмотря на карантин, но жена, не особо напрягаясь, вытрусила ожидаемую скидку на нужную модель, через три дня забрали и были таковы. Никто и слова не сказал "берите по чем есть, завтра будет дороже", просто попросили не светить цену (где??).
В продолжении хроник зубожиння, в этот раз со стороны строительства. Есть такой строительный материал - ОСП называется. В Штатах из него делают каркасные домики. Так вот, цена в Штатах на ОСП взлетела раза в 3, спровоцировав панику в Европе. Как итог, в июле ОСП в Европе будет стоить дороже фанеры, что само по себе бред, ибо ОСП задумывался как дешевый заменитель фанеры.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче очень сложно купить хату в киеве в домах после 2000х и возле метро) паэтаму усе снимают с продаж свои хаты ибо осенью будит еще дароже)))) стадо надо ведь стричь))
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Нагадайте, скільки ви закладали бюджет на ремонт?

Якщо буду робити все "своїми руками", то на будматеріали/меблі/техніку закладаю +/- 6К
(ну, але звичайно, я хочу використати декілька хитрощів у ремонті, щоб вкластись в цю суму) ;)
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Спрос на недвижимость на вторичном рынке в Киеве превышает предложение. Одно- и двухкомнатных квартир в домах, построенных после 2000 года недалеко от станций метрополитена, в продаже осталось мало. Спешите купить! Продавцы снимают ликвидные объекты с продажи, ожидая роста цен осенью на 10-15%, а может даже 100500%)))
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:16

  Faceless написав:..Нагадайте, скільки ви закладали бюджет на ремонт?

лучше пусть расскажет, за сколько намалевали рендер ))
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:21

  sivolkin2020 написав:Спрос на недвижимость на вторичном рынке в Киеве превышает предложение. Одно- и двухкомнатных квартир в домах, построенных после 2000 года недалеко от станций метрополитена, в продаже осталось мало. Спешите купить! Продавцы снимают ликвидные объекты с продажи, ожидая роста цен осенью на 10-15%, а может даже 100500%)))

Навіть 1к і 2к "хрущовки" біля метро - з 2018 р. подорожчали на 1/3!
За 30 000 дол вже нічого не купиш, стартова ціна ліквідних малометражних квартир - починається від 40 000 дол!
Новобуд, вірогідно, ще більше подорожчав.
Біда, та й годі!
Хтось змушений буде все життя орендувати гостінку на пр. Науки чи на Троєщині....
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

только многие забыли, мы это проходили уже в 2008) вот читаем архивы)
https://news.finance.ua/ru/news/-/12213 ... -2008-goda

https://news.finance.ua/ru/news/-/14933 ... -2008-goda
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:24

  gonzo написав:главная причина все таки в том что бабки у народа на тачки есть - а то что вы написали это мотивация потратить их


Безусловно. Только не стоит преувеличивать численность "народа", у которого есть деньги на тачки. 100 тыс новых авто в год для 40-миллионной страны - это ничто. До прошлой девальвации продавалась больше 200 тыс, а до позапрошлой - больше 500 тыс
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 19 тра, 2021 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:24

  sequence написав:
  Frant написав:..
А що трапилось у світі??? Лишній доляр надрукували???

Вопрос не в том что напечатали, а то что кое-кому не перепало с этой раздачи. Вот сидят и ноют, как распределить 2000 долларов по корзине валют, ОВГЗ и золоту

Для того, щоб щось перепало - треба підняти дупу з стула, і щось робити, кудись рухатись. І активно рухатись))))

Якщо ж скиглити про "смерть доляра", про гіперінфляцію паперових грошей і працювати на мінімальну ЗП - звісно, що ніякого житла в Києві не купиш
Frant
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