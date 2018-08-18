Додано: Сер 19 тра, 2021 11:14

Первый написав: .. ще можна було написати що тачки імпортні і це рве платіжний баланс - дуже погано для країни. .. .. ще можна було написати що тачки імпортні і це рве платіжний баланс - дуже погано для країни. ..

шо ж там паганого? Лежали под матрасом баксы, эти баксы сдал в кассе банка, скажем при автосалоне, автосалон принял гривну, конвертнул ее снова в бакс и закрутилось колесо генотьбы.Пагано - это сбережения в баксе держать, надо в гривне!!Теперь о легенде "в следующий раз тачки будут дорожать, потому что все подорожало". Как раз в апреле, с коварной целью подпортить жизнь госкомстату, брал в салоне тачку. В салоне толпень, проходной двор, несмотря на карантин, но жена, не особо напрягаясь, вытрусила ожидаемую скидку на нужную модель, через три дня забрали и были таковы. Никто и слова не сказал "берите по чем есть, завтра будет дороже", просто попросили не светить цену (где??).В продолжении хроник зубожиння, в этот раз со стороны строительства. Есть такой строительный материал - ОСП называется. В Штатах из него делают каркасные домики. Так вот, цена в Штатах на ОСП взлетела раза в 3, спровоцировав панику в Европе. Как итог, в июле ОСП в Европе будет стоить дороже фанеры, что само по себе бред, ибо ОСП задумывался как дешевый заменитель фанеры.