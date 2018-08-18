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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7429743074317432>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Окупаемость нынче арендного пизнеса считали уже? там уже лет 20 набегает?)) или только 15)?
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:25

...і буде, як з куща!)))

  sequence написав:за сколько намалевали рендер

Рендери є у вільному доступі на сайті забудовника))

п.с.
А можу, взагалі, зробити "хід конем" і зробити так, як є на цьому рендері))
Тоді, візьму в свій смарт молоду сім'ю з маленькою дитиною з подвійним завдатком і + 1-2тис. до оренди(як тутешні проф-лендлорди радять) :)
І все буде добре :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:27

  zРадио написав:
  gonzo написав:главная причина все таки в том что бабки у народа на тачки есть - а то что вы написали это мотивация потратить их


Безусловно. Только не стоит преувеличивать численность "народа", у которого есть деньги на тачки. 100 тыс новых авто в год для 40-миллионной страны - это ничто. До прошлой девальвации продавалась больше 200 тыс, а до позапрошлой - больше 500 тыс


до прошлой девальвации какое количество битков с сша было? по моему окружению 30% новые тачки и 70% везут с сша - потому что выгодней
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:29

  Успіх написав:
  hume написав:У тебя в квартире полки из вагонки)) так смарт может выглядеть при аренде не менее 13.

Полка з вагонки лише у ванній, яка ГАРМОНІЙНО дивиться там!

Куда? :shock:
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:30

  Успіх написав:..
Тоді, візьму в свій смарт молоду сім'ю з маленькою дитиною з подвійним завдатком і + 1-2тис. до оренди(як тутешні проф-лендлорди радять) :)
..

И вы туда же. Побойтесь бога, он людям детей дает не для того, чтобы это стало ярмом на шее.
Я смутно припоминаю, что район там у вас так себе по местным меркам, так что не факт, что прям очередь выстроится - с детьми или без
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:38

  gonzo написав:
  zРадио написав:
  gonzo написав:главная причина все таки в том что бабки у народа на тачки есть - а то что вы написали это мотивация потратить их


Безусловно. Только не стоит преувеличивать численность "народа", у которого есть деньги на тачки. 100 тыс новых авто в год для 40-миллионной страны - это ничто. До прошлой девальвации продавалась больше 200 тыс, а до позапрошлой - больше 500 тыс


до прошлой девальвации какое количество битков с сша было? по моему окружению 30% новые тачки и 70% везут с сша - потому что выгодней


Выгодней = дешевле. Вы же сами начали деньги считать. Средняя стоимость нового авто у нас аналогична средней стоимости 6 импортируемых б/y. Поэтому даже с учетом роста количества евроблях и американских битков, объем рынка уполовинился в деньгах
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:Нагадайте, скільки ви закладали бюджет на ремонт?

Якщо буду робити все "своїми руками", то на будматеріали/меблі/техніку закладаю +/- 6К
(ну, але звичайно, я хочу використати декілька хитрощів у ремонті, щоб вкластись в цю суму) ;)
Якщо у вас вийде за цей бюджет як на фотках, я вам особисто пляшку виставлю :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Украине кВт*час электроэнергии с 1 июля может подорожать с 1,68 до 2,5-4 грн. При этом, действовать такая цена будет для тех, кто потребляет больше 500 кВт*час в месяц.

Такие данные озвучил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Окончательное решение примет Кабмин, проект соответствующего постановления до сих пор не утвержден.

"Как вы видите, в этом году госпредприятия, связанные с энергетикой, стали убыточными. В бюджете практически нет денег на выплату зеленым инвесторам. Потому, я думаю, эти выплаты переложат на плечи потребителей. Сегодня стоимость электроэнергии 1,68 грн за кВт*час. А по данным Минэнерго реальная стоимость колеблется от 2,5 до 4 грн за кВт*час. Потому сегодня будут искать способы, как поднять стоимость до нужного уровня. Возможно, будет введена градация цен в зависимости от потребления: до 500 кВт, более 500 кВт, более 1000 кВт. Или даже градация по регионам, ведь в каждом регионе стоимость электроэнергии разная", – говорит Попенко.
Тариф на электроэнергию состоит из: стоимости самого тока, тарифа на передачу сетями "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями, тарифа на поставку и налоги. Действующая цена в 1,68 грн не покрывает реальные расходы, только за транспортировку приходится отдавать 1,51 грн.

Сейчас цена должна составлять:

2,6-2,96 грн за кВт*час в Киеве и Днепропетровской области;
3,7-4 грн за кВт*час в Ивано-Франковской и Луганской областях.
То есть в каждом регионе есть своя себестоимость. Но расходы делят (и будут делить) на всех, чтобы не создавать разные условия для украинцев, зависимо от их места жительства.
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:52

  sivolkin2020 написав:только многие забыли, мы это проходили уже в 2008) вот читаем архивы)
https://news.finance.ua/ru/news/-/12213 ... -2008-goda
https://news.finance.ua/ru/news/-/14933 ... -2008-goda

какие дельные аналитические статьи когда-то здесь писали...
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:54

  Ромасик написав:
  sivolkin2020 написав:только многие забыли, мы это проходили уже в 2008) вот читаем архивы)
https://news.finance.ua/ru/news/-/12213 ... -2008-goda
https://news.finance.ua/ru/news/-/14933 ... -2008-goda

какие дельные аналитические статьи когда-то здесь писали...

"по материалам ООО "Канзас"
sequence
 
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