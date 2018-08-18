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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Окупаемость нынче арендного пизнеса считали уже? там уже лет 20 набегает?)) или только 15)?
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:25
...і буде, як з куща!)))
Рендери є у вільному доступі на сайті забудовника))
п.с.
А можу, взагалі, зробити "хід конем" і зробити так, як є на цьому рендері))
Тоді, візьму в свій смарт молоду сім'ю з маленькою дитиною з подвійним завдатком і + 1-2тис. до оренди(як тутешні проф-лендлорди радять)
І все буде добре
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:27
до прошлой девальвации какое количество битков с сша было? по моему окружению 30% новые тачки и 70% везут с сша - потому что выгодней
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:29
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:30
И вы туда же. Побойтесь бога, он людям детей дает не для того, чтобы это стало ярмом на шее.
Я смутно припоминаю, что район там у вас так себе по местным меркам, так что не факт, что прям очередь выстроится - с детьми или без
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:38
Выгодней = дешевле. Вы же сами начали деньги считать. Средняя стоимость нового авто у нас аналогична средней стоимости 6 импортируемых б/y. Поэтому даже с учетом роста количества евроблях и американских битков, объем рынка уполовинился в деньгах
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Якщо у вас вийде за цей бюджет як на фотках, я вам особисто пляшку виставлю
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Украине кВт*час электроэнергии с 1 июля может подорожать с 1,68 до 2,5-4 грн. При этом, действовать такая цена будет для тех, кто потребляет больше 500 кВт*час в месяц.
Такие данные озвучил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Окончательное решение примет Кабмин, проект соответствующего постановления до сих пор не утвержден.
"Как вы видите, в этом году госпредприятия, связанные с энергетикой, стали убыточными. В бюджете практически нет денег на выплату зеленым инвесторам. Потому, я думаю, эти выплаты переложат на плечи потребителей. Сегодня стоимость электроэнергии 1,68 грн за кВт*час. А по данным Минэнерго реальная стоимость колеблется от 2,5 до 4 грн за кВт*час. Потому сегодня будут искать способы, как поднять стоимость до нужного уровня. Возможно, будет введена градация цен в зависимости от потребления: до 500 кВт, более 500 кВт, более 1000 кВт. Или даже градация по регионам, ведь в каждом регионе стоимость электроэнергии разная", – говорит Попенко.
Тариф на электроэнергию состоит из: стоимости самого тока, тарифа на передачу сетями "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями, тарифа на поставку и налоги. Действующая цена в 1,68 грн не покрывает реальные расходы, только за транспортировку приходится отдавать 1,51 грн.
Сейчас цена должна составлять:
2,6-2,96 грн за кВт*час в Киеве и Днепропетровской области;
3,7-4 грн за кВт*час в Ивано-Франковской и Луганской областях.
То есть в каждом регионе есть своя себестоимость. Но расходы делят (и будут делить) на всех, чтобы не создавать разные условия для украинцев, зависимо от их места жительства.
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:52
какие дельные аналитические статьи когда-то здесь писали...
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:54
"по материалам ООО "Канзас"
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