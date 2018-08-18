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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7429743074317432

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Как вы видите, в этом году госпредприятия, связанные с энергетикой, стали убыточными. В бюджете практически нет денег на выплату зеленым инвесторам. Потому, я думаю, эти выплаты переложат на плечи потребителей. Сегодня стоимость электроэнергии 1,68 грн за кВт*час. А по данным Минэнерго реальная стоимость колеблется от 2,5 до 4 грн за кВт*час. Потому сегодня будут искать способы, как поднять стоимость до нужного уровня. Возможно, будет введена градация цен в зависимости от потребления: до 500 кВт, более 500 кВт, более 1000 кВт. Или даже градация по регионам, ведь в каждом регионе стоимость электроэнергии разная", – говорит Попенко.
Тариф на электроэнергию состоит из: стоимости самого тока, тарифа на передачу сетями "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями, тарифа на поставку и налоги. Действующая цена в 1,68 грн не покрывает реальные расходы, только за транспортировку приходится отдавать 1,51 грн.

Сейчас цена должна составлять:

2,6-2,96 грн за кВт*час в Киеве и Днепропетровской области;
3,7-4 грн за кВт*час в Ивано-Франковской и Луганской областях.
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:57

  sequence написав:"по материалам ООО "Канзас"

спасибо, первый раз о таких слышу. Перешел на их сайт, там тоже последний материал лета 2019 :(
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

НАК на имеющиеся резервные средства в размере 57 млрд грн, выкупит ОВГЗ, чем пополнит госбюджет. Действующее правление на такой шаг не согласится, поскольку резервные средства НАК обычно держит не для поддержки бюджета, а для закупки газа на отопительный период. ДУМАЙ-ТЕ!
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:21

  Frant написав:Навіть 1к і 2к "хрущовки" біля метро - з 2018 р. подорожчали на 1/3!
За 30 000 дол вже нічого не купиш, стартова ціна ліквідних малометражних квартир - починається від 40 000 дол!
Новобуд, вірогідно, ще більше подорожчав.
Біда, та й годі!
Хтось змушений буде все життя орендувати гостінку на пр. Науки чи на Троєщині....
да! эти негодяи просто наказаны за свою лень, невоспитанность, за то что не учили английский и не стирали носки! Жить им всю жизнь в аренде! Поделом им!
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:28

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  sequence написав:И вы туда же. Побойтесь бога, он людям детей дает не для того, чтобы это стало ярмом на шее.
Я смутно припоминаю, что район там у вас так себе по местным меркам, так что не факт, что прям очередь выстроится - с детьми или без

Та бачите - як починаєш влазити в то "ге" лендлордизма, то наче, одягаєш панцер пофігізму/егоїзму і т.п. :)
Дивишся на це все, як на бізнес і відкидуєш всі емоції(що в бізнесі - це якраз правильно)

Можна ще зробити подвійний "хід конем" і взяти сім'ю з дитиною і собачкою/котиком)))

А райончик - то райончик....- а от, сам ЖК, для сімей з дітьми буде супер!
Так, як на території ЖК буде школа/садочок
Зображення
Та ще й не далеко є сусідські садочки/школи.
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