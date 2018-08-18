Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Как вы видите, в этом году госпредприятия, связанные с энергетикой, стали убыточными. В бюджете практически нет денег на выплату зеленым инвесторам. Потому, я думаю, эти выплаты переложат на плечи потребителей. Сегодня стоимость электроэнергии 1,68 грн за кВт*час. А по данным Минэнерго реальная стоимость колеблется от 2,5 до 4 грн за кВт*час. Потому сегодня будут искать способы, как поднять стоимость до нужного уровня. Возможно, будет введена градация цен в зависимости от потребления: до 500 кВт, более 500 кВт, более 1000 кВт. Или даже градация по регионам, ведь в каждом регионе стоимость электроэнергии разная", – говорит Попенко. Тариф на электроэнергию состоит из: стоимости самого тока, тарифа на передачу сетями "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями, тарифа на поставку и налоги. Действующая цена в 1,68 грн не покрывает реальные расходы, только за транспортировку приходится отдавать 1,51 грн.
Сейчас цена должна составлять:
2,6-2,96 грн за кВт*час в Киеве и Днепропетровской области; 3,7-4 грн за кВт*час в Ивано-Франковской и Луганской областях.
НАК на имеющиеся резервные средства в размере 57 млрд грн, выкупит ОВГЗ, чем пополнит госбюджет. Действующее правление на такой шаг не согласится, поскольку резервные средства НАК обычно держит не для поддержки бюджета, а для закупки газа на отопительный период. ДУМАЙ-ТЕ!
Frant написав:Навіть 1к і 2к "хрущовки" біля метро - з 2018 р. подорожчали на 1/3! За 30 000 дол вже нічого не купиш, стартова ціна ліквідних малометражних квартир - починається від 40 000 дол! Новобуд, вірогідно, ще більше подорожчав. Біда, та й годі! Хтось змушений буде все життя орендувати гостінку на пр. Науки чи на Троєщині....
да! эти негодяи просто наказаны за свою лень, невоспитанность, за то что не учили английский и не стирали носки! Жить им всю жизнь в аренде! Поделом им!
sequence написав:И вы туда же. Побойтесь бога, он людям детей дает не для того, чтобы это стало ярмом на шее. Я смутно припоминаю, что район там у вас так себе по местным меркам, так что не факт, что прям очередь выстроится - с детьми или без
Та бачите - як починаєш влазити в то "ге" лендлордизма, то наче, одягаєш панцер пофігізму/егоїзму і т.п. Дивишся на це все, як на бізнес і відкидуєш всі емоції(що в бізнесі - це якраз правильно)
Можна ще зробити подвійний "хід конем" і взяти сім'ю з дитиною і собачкою/котиком)))
А райончик - то райончик....- а от, сам ЖК, для сімей з дітьми буде супер! Так, як на території ЖК буде школа/садочок Та ще й не далеко є сусідські садочки/школи.