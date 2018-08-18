Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sivolkin2020 написав:НАК на имеющиеся резервные средства в размере 57 млрд грн, выкупит ОВГЗ, чем пополнит госбюджет. Действующее правление на такой шаг не согласится, поскольку резервные средства НАК обычно держит не для поддержки бюджета, а для закупки газа на отопительный период. ДУМАЙ-ТЕ!
Zрадио надоело тут писать и он поручил своему подчинному мочить ветку.
сплелись кони-люди. Нафтагаз-ОВГЗ-Бюджет-Цены на свет. Сам часто пишу не совсем по теме, но так, чтобы лепить шо попало?
Главное, что в этом виноват зрадио Два петросяна...
Успіх написав:Та бачите - як починаєш влазити в то "ге" лендлордизма, то наче, одягаєш панцер пофігізму/егоїзму і т.п. Дивишся на це все, як на бізнес і відкидуєш всі емоції(що в бізнесі - це якраз правильно)
Можна ще зробити подвійний "хід конем" і взяти сім'ю з дитиною і собачкою/котиком)))
А райончик - то райончик....- а от, сам ЖК, для сімей з дітьми буде супер! Так, як на території ЖК буде школа/садочок Та ще й не далеко є сусідські садочки/школи.
Успех, это успех! Уже имеете представление о уровне будущих доходов ? Уверен, что пора иметь список будущих приобретений с ренты.
Всегда с интересом слушаю Дацюка, вышло очередное видео если кому интересно