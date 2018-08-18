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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7430743174327433

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:59

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  sivolkin2020 написав:НАК на имеющиеся резервные средства в размере 57 млрд грн, выкупит ОВГЗ, чем пополнит госбюджет. Действующее правление на такой шаг не согласится, поскольку резервные средства НАК обычно держит не для поддержки бюджета, а для закупки газа на отопительный период. ДУМАЙ-ТЕ!

Zрадио надоело тут писать и он поручил своему подчинному мочить ветку.

сплелись кони-люди. Нафтагаз-ОВГЗ-Бюджет-Цены на свет. Сам часто пишу не совсем по теме, но так, чтобы лепить шо попало?


Главное, что в этом виноват зрадио :mrgreen: Два петросяна...
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:03

  Успіх написав:Та бачите - як починаєш влазити в то "ге" лендлордизма, то наче, одягаєш панцер пофігізму/егоїзму і т.п. :)
Дивишся на це все, як на бізнес і відкидуєш всі емоції(що в бізнесі - це якраз правильно)

Можна ще зробити подвійний "хід конем" і взяти сім'ю з дитиною і собачкою/котиком)))

А райончик - то райончик....- а от, сам ЖК, для сімей з дітьми буде супер!
Так, як на території ЖК буде школа/садочок
Зображення
Та ще й не далеко є сусідські садочки/школи.


Успех, это успех! Уже имеете представление о уровне будущих доходов ?
Уверен, что пора иметь список будущих приобретений с ренты.

Всегда с интересом слушаю Дацюка, вышло очередное видео если кому интересно

Идеалы Майдана рассыпались в прах, - Сергей Дацюк
https://www.youtube.com/watch?v=tcSBzkngh3g
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Фанатам Кухара смотреть после 30 капель корвалола

zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:12

  zРадио написав:Фанатам Кухара смотреть после 30 капель корвалола

Я хоч і не фанат, але довелось підсісти на Concor :cry:
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 19 тра, 2021 13:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:13

  zРадио написав:Главное, что в этом виноват зрадио :mrgreen: Два петросяна...

Йой, коли КРЖН складеться в два рази, ти ше й не таке почуєш... :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

всьо будит тока даражать, по 100500куев будет однуха в киеве на изи на борщаге или трое)))
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:38

  change_pm написав:
  zРадио написав:Главное, что в этом виноват зрадио :mrgreen: Два петросяна...

Йой, коли КРЖН складеться в два рази, ти ше й не таке почуєш... :roll:

Во-во! Если/когда в очередной раз сбудется мечта топикстартера, во всем будут виноваты Зрадио, Аффтар77, Флай, Франт, Минтруда США, ФРС и прочие обвальщики! Запомните этот твит!
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:55

  sequence написав:
  change_pm написав:
  zРадио написав:Главное, что в этом виноват зрадио :mrgreen: Два петросяна...

Йой, коли КРЖН складеться в два рази, ти ше й не таке почуєш... :roll:

Во-во! Если/когда в очередной раз сбудется мечта топикстартера, во всем будут виноваты Зрадио, Аффтар77, Флай, Франт, Минтруда США, ФРС и прочие обвальщики! Запомните этот твит!

твит - у твітері, тутай ... хм... що? пост? финапс?
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