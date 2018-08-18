Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:Есть такой строительный материал - ОСП называется. В Штатах из него делают каркасные домики. Так вот, цена в Штатах на ОСП взлетела раза в 3, спровоцировав панику в Европе. Как итог, в июле ОСП в Европе будет стоить дороже фанеры, что само по себе бред, ибо ОСП задумывался как дешевый заменитель фанеры.
Странные они, американцы. На видео про Трентон, что вчера сюда запостили, полно домов из кирпича, которые пустуют, полно промзоны под шикарный лофт... Но берут ОСП...
sivolkin2020 написав:Короче очень сложно купить хату в киеве в домах после 2000х и возле метро) паэтаму усе снимают с продаж свои хаты ибо осенью будит еще дароже)))) стадо надо ведь стричь))
как бы смешно не было, но так оно и есть. Вариантов стало меньше, те что есть-неадекватно дорогие. То, что я лично смотрел осенью, не продано, но прибавило 20% к ценнику и по прежнему не продано Связываю это с тем, что народ в непростые времена не меняет ( не улучшает) жилищные условия-не за что. Но и ухудшать (размениваться) не хочет-и так много чего фигово.
sequence написав:Есть такой строительный материал - ОСП называется. В Штатах из него делают каркасные домики. Так вот, цена в Штатах на ОСП взлетела раза в 3, спровоцировав панику в Европе. Как итог, в июле ОСП в Европе будет стоить дороже фанеры, что само по себе бред, ибо ОСП задумывался как дешевый заменитель фанеры.
Странные они, американцы. На видео про Трентон, что вчера сюда запостили, полно домов из кирпича, которые пустуют, полно промзоны под шикарный лофт... Но берут ОСП...
возможно, потому что условному Сержио в Нью-Джерси не хватает каклеты в 500куе на что-то приличное, как вы думаете?
tobias Корелює с политикой Зашёл на сайт КГС. Как то бедненько. Миракс вроде не сдан, но в продаже(прайсе) нет Манхеттен не сдан, но на сайте его нет. Есть вот это https://manhattan-city.com.ua, но в разделе застройщик указано слово Девелопер и фсё!!!. Отраду продает КГС и ...Будкэпитал Укрбудовский Генезис кому-то отошел вместо КГС. НА сайте Генезиса не ясно кто застройщик Рынок, да? Прозрачный...